Десет титли за пловдивското плуване от Държавното в София

Пловдивчани доплуваха до десет златни, седем сребърни и 16 бронзови медала на Националното първенство (15-17, 13+) на 50-метров басейн в София.

С два медала (100 гръб и 50 бътерфлай) е състезателката на Спринт Александра Димитрова. Три златни и бронзов медал има в актива на примата на пловдивското плуване Диана Петкова, която вече смени пловдивския Спринт с този от София. Припомняме, че това миналата година стори и друга пловдивска гордост - Йосиф Мrладинов.

Медалистите от пловдивските клубове:

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТНИ: 1500 м св. стил, 15-17 г.: Калоян Драгнев 16:36.53, 1500 м св. стил, 13 +: Калоян Драгнев 16:36.53, 100 м бътерфлай, 13 +: Иван Манолов 53.87, 200 м съчетано, 13 +: Иван Грабко 2:05.69, 1500 м св. стил, 13 +: Мадлен Рогачева 17:52.44

СРЕБЪРНИ: 200 м бътерфлай, 15-17 г.: Кристиан Тодоров 2:14.04, 200 м бътерфлай, 13 +: Иван Манолов 2:04.77, 400 м съчетано, 13 +: Иван Грабко 4:35.40

БРОНЗОВИ: 50 м св. стил, 13 +: Иван Грабко 23.43, 50 м гръб, 15-17 г.: Кристиан Грозданов 27.94, 4 x 100 м съчетано, момчета, 15-17 г.: Пловдив 2019 4:09.68, 400 м св. стил, 15-17 г.: Мадлен Рогачева 4:38.23, 50 м гръб, 15-17 г.: Тереза Боом 31.46, 200 м съчетано, 13 +: Лора Шаранкова 2:27.02, 400 м съчетано, 13 +: Лора Шаранкова 5:11.30

СПРИНТ

ЗЛАТНИ: 100 м гръб, 13 +: Александра Димитрова 1:05.35, 100 м бруст, 15-17 г.: Яница Карлова 1:16.36, 50 м бътерфлай, 13 +: Александра Димитрова 28.60, 200, гръб, 13 +: Александра Димитрова 2:20.71, 50 м бруст, 15-17 г.: Яница Карлова 34.33

СРЕБЪРНИ: 50 м гръб, 13 +: Александра Димитрова 30.24, 200 м бруст, 15-17 г.: Яница Карлова 2:43.56

БРОНЗОВИ: 800 м св. стил, 13 +: Лиляна Георгиева 9:33.94, 1500 м св. стил, 13 +: Лиляна Георгиева 18:18.75, 100 м бътерфлай, 13 +: Александра Димитрова 1:04.57, 200 м съчетано, 15-17 г.: Яница Карлова 2:28.16, 4x200 м, жени, 13+: Спринт 9:13.68

МЛАДОСТ'91

СРЕБЪРНИ: 50 м бруст, 15-17 г.: Теодор Недков 30.62, 400 м съчетано, 15-17 г.: Райя Петрова 5:36.44

БРОНЗОВИ: 50 м бруст, 13 +: Матей Резашки 29.14, 200 м съчетано, 15-17 г.: Теодор Недков 2:15.47, 4 x 100 м св. стил, момичета, 15-17 г.: Младост'91 4:13.54, 4 x 200 м св. стил, момичета, 15-17 г.: Младост'91 9:29.95