Четири победи за Тракия на атлетически турнир в Габрово

Четири първи места завоюва Тракия (Пловдив) от 14-ия атлетически турнир „Никола Вълчанов“, който се проведе на сгуриената писта на стадион „Априлов“ в Габрово. В надпреварата участваха над 100 атлети от цялата страна в няколко възрастови групи.

Резултатите на пловдивчаните:

60 м (момичета под 14 г.) - 1. Александра Тодорова (Тракия Пловдив) 8,6 сек.

60 м (момчета под 14 г.) - 1. Илиян Марков (Тракия Пловдив) 8.4 сек, 6. Стефан Марков (Тракия Пловдив) 9.2 сек.

100 м (момчета под 16 г.) - 2. Росен Балабосов (Тракия Пловдив) 13.0 сек, 3. Георги Кобуров (Тракия Пловдив) 14.4 сек.

100 м (девойки под 18 г.) - 4. Симона Милева (Тракия Пловдив) 14.4 сек.

100 м (юноши под 18 г.) - 5. Петър Митев (Тракия

Пловдив) 12.6 сек.

100 м (мъже) - 1. Илиян Димитров (Тракия Пловдив) 11.7 сек.

1000 м (девойки под 18 г.) - 1. Мария Стоилова (Тракия Пловдив) 3:37.1 мин.

800 м (момчета под 14 г.) - 5. Илиян Марков (Тракия Пловдив) 2:53.6 мин., 6. Стефан Марков (Тракия Пловдив) 3:10.7 мин.

400 м (момчета под 16 г.) - 2. Стефан Балабосов (Тракия Пловдив) 1:08.0 мин.

400 м (мъже) - 2. Илиян Димитров (Тракия Пловдив) 54.3 сек.