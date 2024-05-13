Алекс Начева с 14.01 метра на троен скок на турнир "Пловдив"

Александра Начева (Ботев Пловдив) записа 14,01 метра на троен скок в първия си старт след 10 месечно отсъствие от състезания. Пловдивчанката регистрира най-силния резултат на традиционния турнир "Пловдив", който се проведе през уикенда.

Световната шампионка за девойки под 20 години на троен скок от Тампере 2018 постигна резултата си в петия опит в трапа, като по този начин започа трети пореден сезон с резултат над 14 метра. Личният рекорд на Начева е 14.18 от 2018 година. Нормата за еврошампионата е 14.15, а за олимпийските игри 14.55.

И другата гордост на Пловдив - световната шампионка за девойки под 20 години на скок дължина Пламена Миткова започна летния сезон с победа, но в спринта на 100 метра. 20-годишната Миткова сведе личния си рекорд до 11.72 (0.4) секунди

Резултатите от турнир "Пловдив":

100 м

мъже: 1. Христо Илиев (Михаил Желев) 10.45, 2. Денис Димитров (Тракия 96) 10.58, 3. Ивайло Щипков (Локомотив) 10.78, 4. Иван Бонев (Атлетик Сф) 10.80, 5. Венелин Камбуров (Локомотив) 10.81, 6. Ангел Бахчеванов (Галакси) 1 11.04, 6. Ивайло Иванов (Атлетик Сф) 11.04, Янг Ханкьол (Левски 2016) DQ, 9. Румен Ангелов (Европул) 11.0 1:2, 10. Кристиян Селвелиев (Славия) 11.0 1:3, 11. Радослав Владимиров (Експрес) 11.0 1:4, 12. Петър Петров (Михаил Желев) 11.0, 13. Денис Костадинов (КЛАСА) 10.9 2:5, 14. Любомир Илев (Локомотив) 11.0 3:3, 15. Денис Димитров (Левски 2016) 11.1 2:2, 16. Юри Божерянов (ЦСКА) 11.1 2:8, 17. Данаил Войков (Атлетик Сф) 11.2 3:8, 18. Станислав Нешев (Локомотив) 11.4 3:2, 19. Михаил Ганчев (Локомотив) 11.7

жени: 1. Пламена Миткова (Локомотив) 11.72, 2. Ива Александрова (ЦСКА) 12.42, 3. Никол Андонова (Супер спорт Вн) 12.49, 4. Кристина Стефанова (Европул) 12.88, 5. Божидара Димитрова (Европул) 13.79

200 м

мъже: 1. Денис Димитров (Тракия 96) 21.57, 2. Иван Бонев (Атлетик Сф) 21.66, 3 . Борислав Рапонджиев (ЦСКА) 21.83, 4. Ивайло Иванов (Атлетик Сф) 21.91, 5. Владимир Кирчев (Галакси) 22.17, 6. Мартин Димитров (Локомотив) 22.26, 7. Янг Ханкьол (Левски 2016) 22.36, 8. Антонио Иванов (Експрес) 22.75, 9. Денис Димитров (Левски 2016) 22.85, 10. Васил Василев (Юниверсал) 22.89, 11. Любомир Илев (Локомотив) 22.98, 12. Валери Вълков (Вая 94-Бс) 23.17, 13. Диан Тенев (Бургас 98) 23.32, 14. Станислав Нешев (Локомотив) 23.33, 15. Мартин Тодоров (Джордан) 23.53, 16. Юри Божерянов (ЦСКА) 23.58, 17. Данаил Войков (Атлетик Сф) 23.81, 18. Румен Ангелов (Европул) 24.98, 19. Михаил Ганчев (Локомотив) 25.14, 20. Дамян Минчев (Локомотив) 25.54

жени: 1. Кристина Борукова (Тракия 96) 25.32, 2. Никол Андонова (Супер спорт Вн) 25.84, 3. Елизавета Шевченко (Атлетик Сф) 26.08, 4. Кристина Стефанова (Европул) 26.26, 5. Рая Стойнова (Тракия 96) 26.63, 6. Илияна Мичевска (Бургас 98) 26.94, 7. Мартина Фотева (Европул) 28.78, 8. Божидара Димитрова (Европул) 29.26, 9. Симона Янкова (Европул) 29.27

400 м

мъже: 1. Велин Коваленко (Берое) 48.41, 2. Данаил Стоянов (Експрес) 48.55, 3. Юри Божерянов (ЦСКА) 49.82, 4. Мартин Тодоров (Джордан) 51.62, 5. Мартин Драганов Берое-Ст.Загора 51.83, 6. Александър Тодоров (Берое) 51.87, 7. Пламен Иванов (Експрес) 52.26, 8. Петко Коларов (Атлетик Сф) 53.17, 9. Борис Светиев (Берое) 53.68, 10. Лъчезар Янков (Берое) 54.22, 11. Мартин Кинчев (Михаил Желев) 56.54, 12. Дамян Минчев (Локомотив) 56.90

жени: 1. Каролина Иванчовска (Лудогорец) 59.87, 2. Дария Цочева (Берое) 1:00.13, 3. Симона Янкова (Европул) 1:07.50, 4. Велина Начова (Тракия 96) 1:12.11

800 м

жени: 1. Лиляна Георгиева (Актив 2013) 2:07.01, 2. Мира Георгиева (Тангра) 2:28.94, 3. Емилия Господинова (Експрес) 2:29.10, Силвия Георгиева (Актив 2013) DNF

1500 м

мъже: 1. Добри Георгиев (Тангра) 4:12.77, 2. Станислав Рашков (Етър Атлетик) 1 4:13.36, 3. Любен Виденов (Тракия 96) 3 4:37.52

Скок височина

мъже: 1. Андреан Димитров (Михаил Желев) 2.00, 2. Милко Гемеджиев (Хеброс) 1.90, 3. Камен Ценков (Бургас 98) 1.75, 4. Георги Марков (ЦСКА) 1.70, 5. Даниел Марков (ЦСКА) 1.65, 6. Владимир Николов (Ботев) 1.65

жени: 1. Ирен Саръбоюкова (Хеброс) 1.75, 2. Виктория Миланова (Феникс 2004) 1.60, 3. Стефани Янева (Берое) 1.50, 4. Мартина Фотева (Европул) 1.45, 5. Надежда Враджева (Ботев) 1.40, 5. Елеонора Чобанова (Ботев) 1.40

Овчарски скок

мъже: 1. Алекс Любенов (Добрич) 4.60, 2. Йордан Киров (Тракия 96) 4.40, 3. Крум Захариев (Славия) 4.00, 4. Александър Тодоров (Тракия 96) 3.80, 4. Мирослав Ахмет (Тракия 96) 3.80, 6. Даниел Немски (КЛАСА) 3.60, 7. Атанас Бошнаков (Тракия 96) 3.40

жени: 1. Ния Гергова (ЦСКА) 2.70, 2. Елизавета Шевченко (Атлетик Сф) 2.70, 3. София Божилова (Септември Сф) 2.50, 4. Кристияна Тодорова (Тракия 96) 2.30, Силвия Димитрова (Тракия 96) NH

Скок дължина

мъже: 1. Калоян Айранов (Михаил Желев) 7.09, 2. Ангел Бахчеванов (Галакси) 7.06, 3. Крум Захариев (Славия) 7.02, 4. Васил Русенов (Локомотив) 6.92, 5. Даниел Немски (КЛАСА) 6.51

Троен скок

мъже: 1. Димитър Ташев (Михаил Желев) 15.65, 2. Лъчезар Вълчев (Лудогорец) 15.38, 3. Мартин Точев (Михаил Желев) 14.57, 4. Николай Тодоров (Лудогорец) 14.10, 5. Нико Кастелло (Ботев) 13.30

жени: 1. Александра Начева (Ботев) 14.01, 2. Галина Николова (Хеброс) 13.07, 3. Димана Йорданова (Лудогорец) 12.80, 4. Елена Аргирова (Михаил Желев) 12.00, 5. Надежда Враджева (Ботев) 11.82, 6. Михаела Иванова (Джордан) 11.67