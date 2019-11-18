Аеробика-АМД с две титли от Държавно отборно

През уикенда в Пловдив се проведе XXII Държавно отборно първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки клас А. В него взеха участие над 100 състезатели от 5 клуба, които се бореха за спечелването на купите във всяка от четирите възрастови групи - деца младша възраст (7-8 години) , деца старша възраст (9-11 години), юноши и девойки младша възраст (12-14 години) и юноши и девойки старша възраст (15-17 години)

Отборно класиране на клубовете по възстови групи:

7-8 години

1. СК" Мега спорт" Хасково , 2. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 3. СК "Самоков" Самоков

9-11 години

1. СК "Мега спорт" Хасково, 2. СК "Самоков" Самоков, 3. СК "Виолена" Хасково

12-14 години

1. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 2. СК "Виолена" Хасково, 3. СК "Самоков" Самоков

15-17 години

1. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 2. СК "Мега спорт" Хасково