Аеробика-АМД с две титли от Държавно отборно
- 18.11.2019 | 13:49
- 19.11.2019 | 00:34
- Юлиян Ангелов
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11 златни за Аеробика-АМД от Държавното в Хасково
През уикенда в Пловдив се проведе XXII Държавно отборно първенство по спортна аеробика за деца, юноши и девойки клас А. В него взеха участие над 100 състезатели от 5 клуба, които се бореха за спечелването на купите във всяка от четирите възрастови групи - деца младша възраст (7-8 години) , деца старша възраст (9-11 години), юноши и девойки младша възраст (12-14 години) и юноши и девойки старша възраст (15-17 години)
Отборно класиране на клубовете по възстови групи:
7-8 години
1. СК" Мега спорт" Хасково , 2. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 3. СК "Самоков" Самоков
9-11 години
1. СК "Мега спорт" Хасково, 2. СК "Самоков" Самоков, 3. СК "Виолена" Хасково
12-14 години
1. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 2. СК "Виолена" Хасково, 3. СК "Самоков" Самоков
15-17 години
1. СК "Аеробика - АМД" Пловдив, 2. СК "Мега спорт" Хасково