53 медала за Пловдив от Sharks Swimming Cup Burgas

17 златни и общо 53 медала спечелиха до момента пловдивяани от плувния турнир Sharks Swimming Cup Burgas, който се повежда в „Парк Арена ОЗК" и е организиран от местния клуб Акулите и община Бургас.

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТО: 50м Бруст D Симеон Станоев 31.98, 100м Бруст D Симеон Станоев 1:09.39, 50м Гръб D Станислава Велкова 31.77, 200м Гръб B Теодора Ряпова 2:47.74, 50м Бруст A Габриела Ряпова 50.70, 100м Бруст C Преслава Зокова 1:18.30, 100м Бруст A Габриела Ряпова 1:48.37

СРЕБРО: 50м Гръб B Теодора Ряпова 35.66, 50м Гръб A Любомира Попова 43.19, 100м Гръб B Теодора Ряпова 1:16.51, 100м Гръб A Габриела Ряпова 1:32.93, 50м Бруст C Преслава Зокова 06 36.35, 50м Бътерфлай A Габриела Ряпова 44.44

БРОНЗ:50м Гръб C Антон Арабаджиев 32.07, 100м Гръб C Антон Арабаджиев 1:10.27, 100м Гръб D Станислава Велкова 1:11.09, 100м Гръб A Любомира Попова 1:36.57, 50м Бътерфлай A Любомира Попова 46.63, 400м Съчетано C Мадлен Рогачева 5:48.66

ПЛОВДИВ2019

ЗЛАТО: 200м Гръб C Илиян Варадинов 2:19.27, 200м Бътерфлай D Деян Влахов 2:23.57, 400м Съчетано C Илиян Варадинов 5:08.25, 50м Гръб A Анита Радулова 41.28, 50м Бруст B Лора Пехливанова 37.98, 100м Бруст B Лора Пехливанова 1:22.70, 50м Бътерфлай B Виктория Христева 34.04, 100м Бътерфлай B Виктория Христева 1:17.86

СРЕБРО: 100м Бруст C Илиян Варадинов 1:15.61, 100м Бруст A Христо Петков 1:39.82, 400м Съчетано E Георги Колев 5:03.00, 200м Св, стил A Анита Радулова 2:53.36, 200м Съчетано D Петя Щинова 2:33.14

БРОНЗ: 200м Св, стил B Мирослав Терзиев 2:27.21, 200м Гръб B Мирослав Терзиев 2:40.90, 50м Бруст A Христо Петков 46.60, 100м Бътерфлай E Георги Колев 1:00.43, 100м Бътерфлай D Деян Влахов 1:03.13, 100м Св, стил A Анита Радулова 1:20.46, 50м Гръб B Ана Сркуловска 37.48, 200м Гръб D Петя Щинова 2:30.53, 200м Съчетано A Теодора Бахчеванска 3:40.03

ВСИ

ЗЛАТО: 50м Св, стил A Ивелин Василев 35.48, 100м Бруст B Младен Петров 1:25.99

СРЕБРО: 200м Св, стил A Ивелин Василев 2:58.97, 200м Гръб D Георги Георгиев 2:16.77, 100м Бруст B Кристина Калчева 1:23.73, 100м Бруст A Анета Христозова 1:48.92

БРОНЗ: 100м Гръб D Георги Георгиев 1:03.54, 50м Бруст B Младен Петров 39.96, 50м Бруст B Кристина Калчева 39.91, 50м Бруст A Анета Христозова 52.86, 200м Съчетано B Кристина Калчева 3:00.71