35 медала за плуването в Пловдив от турнир "Младост"

Общо 35 медала (от тях 16 златни) спечелиха пловдивските плувци на проведения през уикенда шести пореден турнир турнир „Младост“ за купата на кмета. Общо 182 плувци от 10 клуба стартираха в надпреварата, провела се в басейн "Младост" без публика.

Над всички се открои считаната за следващата Диана Петкова - Александра Димитрова. 15-годишната състезателка на клуб "Спринт" спечели три златни медала (50 и 100 бътерфлай и 100 съчетано). С по две отличия са Петя Щинова (Пловдив 2019) - 100 и 200 св. стил и състезателите на Младост'91 Станислава Велкова - 50 и 100 гръб, Иван Манолов (на снимката) - 50 и 100 бътерфлай и Александър Митов - 100 гръб, 100 съчетано.

Резултатите:

Свободен стил

50 м, момичета: 1. Яна Кръстева Пловдив 2019 28.62, 2. Полина Ряпова Младост'91 28.74, 3. Мари Дишкелова Младост'91 29.05, 4. Михаела Зонова Шампион3 Пз 30.73, 5. Тони Лалова Младост'91 30.84, 6. Даниела Узунова Младост'91 31.76

момчета: 1. Крум Красин Смолян 25.06, 2. Александър Митов Младост'91 25.35, 3. Димитър Кузев Делфин Пз 25.60, 4. Константин Сивов Пловдив 2019 26.63, 5. Николай Терзиев Кам 26.75, 6. Алекс-Андрей Молов Младост'91 26.97, 7. Ангел Франгов Шампион3 Пз 27.13, 8. Давид Славянов Младост'91 27.48

100 м, момичета: 1. Петя Щинова Пловдив 2019 1:00.06, 2. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:00.91, 3. Полина Ряпова Младост'91 1:02.07, 4. Михаела Зонова Шампион3 Пз 1:07.47, 5. Божидара Илчева Траяна 1:10.60, 6. Даниела Узунова Младост'91 1:12.47

момчета: 1. Крум Красин Смолян 55.57, 2. Димитър Кузев Делфин Пз 56.21 27.28 28.93, 3. Стефан Костов Делфин Пз 56.91, 4. Ангел ФранговШампион3 Пз 59.66, 5. Емил Грозданов Шампион3 Пз 1:00.04, 6. Николай Терзиев Кам 1:00.22, 7. Давид Славянов Младост'91 1:00.62, 8. Симеон Бобеков Кам 1:01.11

200 м, момичета: 1. Петя Щинова Пловдив 2019 2:10.54, 2. Полина Ряпова Младост'91 2:13.16, 3. Божидара Илчева Траяна 2:42.19

момчета: 1. Симеон Бобеков Кам 2:14.16, 2. Ангел Фрингов Шампион3 Пз 2:14.96, 3. Емил Грозданов Шампион3 Пз 2:18.16, 4. Петър Маслев Кам 2:18.92, 5. Георги Рангелов Шампион3 Пз 2:22.11

Гръб

50 м, момичета: 1. Станислава Велкова Младост'91 30.95, 2. Тони Лалова Младост'91 32.96, 3. Михаела Зонова Шампион3 Пз 35.78

момчета: 1. Крум Красин Смолян 30.60, 2. Константин Велев Пловдив 2019 31.27, 3. Иван Пачев Пловдив 2019 33.13, 4. Петър Маслев Кам 33.19, 5. Давид Славянов Младост'91 34.00, 6. Христо Сандикчийски Делфин Пз 34.61

100 м, момичета: 1. Станислава Велкова Младост'91 1:06.37, 2. Петя Щинова Пловдив 2019 1:06.45, 3. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:09.02, 4. Тони Лалова Младост'91 1:10.36

момчета: 1. Александър Митов Младост'91 1:02.33, Б 1. Антон Арабаджиев Младост'91 1:08.76, 2. Кристиян Спасов Кам 1:15.92, 3. Александър Христов Младост'91 1:17.44

Бруст

50 м, момичета: 1. Алисия Кичукова Младост'91 37.91, Б 1. Преслава Зокова Младост'91 35.04, 2. Яница Карлова Младост'91 37.58, 3. Лин Нгуен Траяна 41.93, 4. Анастасия Комитова Младост'91 42.71, 5. Ралица Болярова Смолян 42.98, 6. Мария Лазарова Шампион3 Пз 46.61, 7. Даяна Стефанова Елит-Спорт 51.15, 8. Гергана Пенчева Пловдив 2019 52.94

момчета: 1. Кристиян Христов Младост'91 30.82, 2. Божидар Гьондров Младост'91 30.94, 3. Симеон Станоев Младост'91 31.26, 4. Николай Пехливанов Пловдив 2019 31.40, 5. Константин Сивов Пловдив 2019 33.35, 6. Иван Божинов Делфин Пз 34.46, 7. Николай Илиев Младост'91 35.09

100 м, момичета: 1. Алисия Кичукова Младост'91 1:20.66, Б 1. Преслава Зокова Младост'91 1:16.89, 2. Десислава Лазарова Вихрен 1:27.72, 3. Лин Нгуен Траяна 1:32.34, 4. Ралица Болярова Смолян 1:33.97, 5. Анастасия Комитова Младост'91 1:34.17

момчета: 1. Божидар Гьондров Младост'91 1:06.66, 2. Кристиян Христов Младост'91 1:07.68, 3. Симеон Станоев Младост'91 1:07.77, 4. Николай Пехливанов Пловдив 2019 1:08.98, 5. Иван Божинов Делфин Пз 1:17.43

бътерфлай

50 м, момичета: 1. Александра Димитрова Спринт 30.56, 2. Божидара Илчева Траяна 34.10, Б 1. Десислава Лазарова Вихрен 33.81, 2. Яница Карлова Младост'91 34.14, 3. Лин Нгуен Траяна 42.35

момчета: 1. Иван Манолов Младост'91 26.55, 2. Димитър Кузев Делфин Пз 28.18, 3. Божидар Гьондров Младост'91 28.56, 4. Антон Георгиев Пловдив 2019 28.75, 5. Стефан Кушлев Смолян 29.45, 6. Алекс-Андрей Молов Младост'91 29.57, 7. Теодор Димитров Делфин Пз 30.54, 8. Николай Терзиев Кам 30.65, 9. Величко Пенков Младост'91 31.52, 10. Иван Пачев Пловдив 2019 31.56, 11. Стоян Сарталийски Шампион3 Пз 32.86

100 м, момичета: 1. Александра Димитрова Спринт 1:09.27, Б 1. Мадлен Рогачева Младост'91 1:14.96, C 1. Сияна Каракашева Траяна 1:15.86, 2. Виктория Христева Пловдив 2019 1:20.23, 3. Моника Китанова Спринт 1:31.33

момчета: 1. Иван Манолов Младост'91 57.66, 2. Деян Влахов Пловдив 2019 1:00.47, 3. Стефан Костов Делфин Пз 1:02.90, 4. Стефан Кушлев Смолян 1:07.89

Съчетано

100 м, момичета: 1. Александра Димитрова Спринт 1:09.59, 2. Станислава Велкова Младост'91 1:13.22, 3. Алисия Кичукова Младост'91 1:14.92, 4. Даниела Узунова Младост'91 1:23.20

момчета: 1. Александър Митов Младост'91 1:01.60, 2. Иван Манолов Младост'91 1:03.27, 3. Симеон Станоев Младост'91 1:04.53, 4. Кристиян Христов Младост'91 1:04.65, 5. Антон Георгиев Пловдив 2019 1:05.40, 6. Николай Пехливанов Пловдив 2019 1:05.59, 7. Стефан Костов Делфин Пз 1:05.93, 8. Деян Влахов Пловдив 2019 1:05.94, 9. Константин Сивов Пловдив 2019 1:06.92, 10. Минко Ботев Младост'91 1:14.79