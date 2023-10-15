21 златни, 26 сребърни и 28 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от международния турнир "Burgas Swimming Open" (25-метров басейн), който се проведе в комплекс „Парк Арена ОЗК“ в Бургас.

Състезателите от "Пловдив 2019" имат 10 златни, 13 сребърни и 12 бронзови медала на сметката си, което е пето постижение в турнира. Клубът има отборна титла при мъжете, и момчета 11-12 г., както и второ място момичета 11.12 г.

От ВСИ (8 място по медали) могат да се похвалят със седем златни, 8 бронзови и 9 сребърни отличия, като и с отборна титла при момчета 9-10 г. и второ място момичета 11-12 г.

Младост'91 е с 4 златни, 5 сребрни и 6 бронзови медала и 3-то място отборно при момчета 13-14 г.

Христо Петков (Пловдив 2019) е с четири златни медала, Анета Христозова има 3 златни и сребърен, а Матей Резашки е с 3 златни и бронзов медал.

Медалистите от Пловдив:

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТНИ: 400 м св. стил, 13-14 г. Мартин Юсев 4:19.96, 200 м бруст, 18+ Матей Резашки 97 2:14.00, 200 м бътерфлай, 18+ Матей Резашки 97 2:00.19, 100 м съчетано, 18+ Матей Резашки 97 56.21

СРЕБЪРНИ: 100 м гръб, 13-14 г. Грант Авагян1:03.76, 200 м гръб, 13-14 г. Мартин Юсев 2:12.72, 400 м съчетано, 13-14 г. Мартин Юсев 4:57.56, 100 м съчетано, 13-14 г. Александра Толева 1:09.96, 200 м съчетано, 13-14 г. Александра Толева 2:31.30

БРОНЗОВИ: 100 м гръб, 13-14 г. Николай Славов 1:04.86, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Грант Авагян 1:03.15, 400 м съчетано, 18+ Матей Резашки 97 4:33.79, 200 м св. стил, 13-14 г. Александра Толева 2:12.58, 50 м гръб, 15-17 г. Теордора Ряпова 31.39, 100 м съчетано, 15-17 г. Рая Петрова 1:08.63

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТНИ: 100 м св. стил, 11-12 г. Христо Петков 59.34, 50 м бруст, 18+ Симеон Станоев 29.03, 100 м бруст, 18+ Иван Грабко 1:01.80, 200 м бруст, 11-12 г. Мартин Давчев 2:50.50, 50 м бътерфлай, 11-12 г. Христо Петков 29.25, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Христо Петков 1:03.54, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 2:14.10, 100 м съчетано, 11-12 г. Христо Петков 1:06.32, 200 м бруст, 13-14 г. Лора Шаранкова 2:45.70, 400 м съчетано, 13-14 г. Лора Шаранкова 5:15.22

СРЕБЪРНИ: 50 м гръб, 18+ Деян Влахов 30.94, 50 м гръб, 11-12 г. Борис Александров 33.92, 200 м гръб, 11-12 г. Борис Александров 2:32.93, 50 м бруст, 11-12 г. Мартин Давчев 35.49, 100 м бруст, 18+ Симеон Станоев 1:03.02,

200 м бруст, 18+ Иван Грабко 2:14.98, 200 м бруст, 15-17 г. Мирослав Терзиев 2:19.56, 50 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 27.25, 100 м съчетано, 18+ Иван Грабко 57.66, 100 м съчетано, 11-12 г. Мартин Давчев 1:10.70, 400 м съчетано, 18+ Иван Грабко 4:31.28, 400 м съчетано, 15-17 г. Мирослав Терзиев 4:30.06, 100 м бруст, 9-10 г. Антония Митева 1:38.51

БРОНЗОВИ: 200 м св. стил, 11-12 г. Мартин Давчев 2:16.85, 50 м бруст, 18+ Деян Влахов 31.50, 50 м бруст, 13-14 г. Мартин Гаджев 32.25, 50 м бруст, 9-10 г. Виктор Гаджев 41.91, 100 м бруст, 9-10 г. Виктор Гаджев 1:30.95, 200 м бруст, 13-14 г. Никола Кисьов 2:41.62, 100 м съчетано, 13-14 г. Кристиан Тодоров 1:03.33, 4x50 м св. стил, мъже, 9 г.+ Пловдив 2019 1:39.82, 100 м гръб, 9-10 г. Алис Мензилджиян 1:26.45, 200 м гръб, 13-14 г. Анита Радулова 2:28.99, 50 м бруст, 11-12 г. Мария Русева 40.95, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Вида Тодорова 1:31.17

СПРИНТ

БРОНЗОВИ: 400 м съчетано, 15-17 г. Явор Стефанов 4:44.55

ВСИ

ЗЛАТНИ: 50 м гръб, 11-12 г. Никола Караколев 33.30, 100 м гръб, 9-10 г. Аврам Грънчарски 1:16.97, 50 м св. стил, 11-12 г. Андреа Георгиева 29.68, 200 м гръб, 11-12 г. Ема Димитрова 2:35.26, 100 м бруст, 11-12 г. Анета Христозова 1:18.28, 200 м бруст, 11-12 г. Анета Христозова 2:49.13, 100 м съчетано, 11-12 г. Анета Христозова 1:11.42

СРЕБЪРНИ: 50 м гръб, 9-10 г. Аврам Грънчарски 35.65, 100 м гръб, 11-12 г. Никола Караколев 1:12.29, 100 м гръб, 9-10 г. Виктор Иванов 14 1:18.16, 100 м съчетано, 9-10 г. Аврам Грънчарски 1:20.23, 100 м св. стил, 11-12 г. Анета Христозова 1:02.75, 100 м гръб, 11-12 г. Ема Димитрова 1:13.72, 50 м бътерфлай, 13-14 г. Живка Бонева 30.76, 100 м съчетано, 11-12 г. Александра Аливонова 1:13.50

БРОНЗОВИ: 100 м св. стил, 9-10 г. Виктор Иванов 14 1:11.60, 200 м гръб, 11-12 г. Никола Караколев 2:32.94, 100 м бътерфлай, 9-10 г. Виктор Иванов 14 1:20.30, 200 м св. стил, 11-12 г. Ема Димитрова 2:21.60, 50 м гръб, 13-14 г. Живка Бонева 31.26, 50 м гръб, 11-12 г. Андреа Георгиева 33.54, 50 м гръб, 9-10 г. Христа Гавазова 14 39.85, 50 м бруст, 9-10 г. Христа Гавазова 14 44.68, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Александра Аливонова 1:14.58