Седемнадесет златни медала спечелиха състезателите на Пловдив 2019 и Младост 91 (Пд) на международния турнир "Burgas Swimming Open", който се проведе в комплекс "Парк Арена ОЗК". В конкуренцията на 584 плувци от България, Гърция, Турция, Сърбия, Молдова и Кипър на сметката на пловдивчани завоюваха 17 златни, 25 сребърни и 24 бронзови медала. В състезанието от пловдивските клубове не участва само Спринт.

В класирането по медали "Пловдив 2019" е четвърти с 10 златни, 8 сребърни и 9 бронзови медала, ВСИ е на девето място с 4/8/4, а Младост 91 е 14-ти с актив от 3/9/11.

Анита Радулова (Пловдив 2019) е с три златни, Иван Манолов (Младост 91) е с 2 златни, 2 сребърни и бронзов медал.

С 496 точки за постижението си на 200 м св. стил 2:19.29 мин. Анита Радулова е най-добре представилата се плувкиня в турнира във възрастова група Жени, 11-12 години.

Медалистите от МЛАДОСТ'91

ЗЛАТЕН:

Мъже, 400 м св. стил, 13-14 г. Мартин Юсев 4:26.84

Мъже, 100 м бътерфлай, 18+ Иван Манолов 54.21

Мъже, 200 м бътерфлай, 18+ Иван Манолов 1:59.70

СРЕБЪРЕН:

Мъже, 100 м св. стил, 18+ Иван Манолов 51.25

Мъже, 200 м бруст, 15-17 г. Симеон Станоев 2:21.01

Мъже, 50 м бътерфлай, 18+ Иван Манолов 24.88

Жени, 400 м св. стил, 15-17 г. Мадлен Рогачева4:32.67

Жени, 100 м гръб, 13-14 г. Теодора Ряпова 1:07.56

Жени, 50 м бруст, 15-17 г. Преслава Зокова 35.08

Жени, 100 м бруст, 15-17 г. Преслава Зокова 1:15.32

Жени, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Любомира Попова 1:17.66

Жени, 100 м съчетано, 15-17 г. Мадлен Рогачева1:10.33

БРОНЗОВ:

Мъже, 200 м св. стил, 13-14 г. Мартин Юсев 09 2:06.13

Мъже, 200 м гръб, 13-14 г. Кристиян Грозданов 2:17.74

Мъже, 50 м бруст, 15-17 г. Симеон Станоев 29.42

Мъже, 100 м бруст, 15-17 г. Симеон Станоев 1:04.32

Мъже, 100 м съчетано, 15-17 г. Костадин Михайлов 1:00.07

Мъже, 400 м съчетано, 13-14 г. Мартин Юсев 09 5:07.65

Мъже, 4 x 50 м съчетано 9+ Младост'91 1:47.36

Жени, 200 м св. стил, 11-12 г. Любомира Попова 2:24.64

Жени, 200 м гръб, 13-14 г. Теодора Ряпова 2:26.19

Жени, 200 м бруст, 15-17 г. Преслава Зокова 2:46.56

Жени, 50 м бътерфлай, 11-12 г. Габриела Ряпова 33.84

Медалистите от ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТЕН:

Мъже, 100 м бруст, 15-17 г. Иван Грабко 1:02.90

Мъже, 100 м бруст, 13-14 г. Мирослав Терзиев 1:09.44

Мъже, 200 м бруст, 15-17 г. Иван Грабко 2:16.50

Мъже, 200 м бруст, 13-14 г. Мирослав Терзиев 2:30.74

Мъже, 50 м бътерфлай, 11-12 г. Христо Петков 30.54

Мъже, 100 м бътерфлай, 15-17 г. Деян Влахов 57.41

Мъже, 200 м бътерфлай, 15-17 г. Деян Влахов 2:10.82

Жени, 200 м св. стил, 11-12 г. Анита Радулова 2:19.29

Жени, 100 м гръб, 11-12 г. Анита Радулова 1:10.66

Жени, 200 м гръб, 11-12 г. Анита Радулова 2:33.11

СРЕБЪРЕН:

Мъже, 100 м св. стил, 11-12 г. Христо Петков 1:04.71

Мъже, 100 м бруст, 11-12 г. Христо Петков 1:21.10

Мъже, 50 м бътерфлай, 15-17 г. Деян Влахов 26.60

Мъже, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Христо Петков 1:09.88

Мъже, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 2:22.29

Мъже, 400 м съчетано, 15-17 г. Илиян Валдинов 4:36.79

Жени, 200 м св. стил, 11-12 г. Лора Шаранкова 2:23.77

Жени, 200 м бруст, 11-12 г. Лора Шаранкова 2:59.91

БРОНЗОВ:

Мъже, 400 м св. стил, 13-14 г. Калоян Драгнев 4:32.79

Мъже, 200 м гръб, 15-17 г. Илиян Валдинов 2:09.49

Мъже, 200 м гръб, 11-12 г. Борис Александров 2:37.11

Мъже, 50 м бруст, 13-14 г. Мирослав Терзиев 32.22

Мъже, 100 м съчетано, 13-14 г. Мирослав Терзиев 1:04.47

Мъже, 200 м съчетано, 15-17 г. Илиян Валдинов 2:09.42

Жени, 100 м гръб, 11-12 г. Лора Шаранкова 1:14.99

Жени, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Тереза Боом 2:42.05

Жени, 200 м съчетано, 13-14 г. Тереза Боом 2:34.90

Медалистите от ВСИ:

ЗЛАТЕН:

Мъже, 100 м гръб, 18+ Георги Георгиев 57.27

Мъже, 100 м бруст , 9-10 г. Денис Искренов 1:30.88

Мъже, 400 м съчетано, 13-14 г. Младен Петров 5:04.39

Жени, 50 м бруст , 9-10 г. Елия Даскалова 45.11

СРЕБЪРЕН:

Мъже, 50 м гръб, 18+ Георги Георгиев 26.33

Мъже, 50 м гръб, 13-14 г. Виктор Ловчалиев 29.16

Мъже, 50 м бруст , 9-10 г. Денис Искренов 41.86

Жени, 100 м гръб , 9-10 г. Даниела Петрова 12 1:24.17

Жени, 200 м гръб, 11-12 г. Ема Димитрова 2:39.20

Жени, 50 м бруст , 9-10 г. Даниела Петрова 12 45.72

Жени, 100 м бруст, 11-12 г. Анета Христозова 1:23.82

Жени, 100 м съчетано, 11-12 г. Анета Христозова 1:16.43

БРОНЗОВ:

Мъже, 100 м гръб , 9-10 г. Днефан Клинчев 1:25.56

Мъже, 200 м бруст, 13-14 г. Младен Петров 2:35.62

Жени, 50 м гръб , 9-10 г. Даниела Петрова 12 38.91

Жени, 100 м бруст , 9-10 г. Даниела Петрова 12 1:38.21