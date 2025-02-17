Баскетболистите на Локомотив Пловдив продължават хегемонията си в ББЛ, А група - Юг, разгромявайки домакините си от Сливен Баскет със 106:69 (28:16, 22:20, 29:12, 27:21).

На паркета в зала “Васил Левски” най-добър бе Кръстомир Михов. Роденият в Сливен гард записа 27 точки, 7 борби и 7 асистенции за пловдивчани. Добре му партнираше и пазарджиклията Георги Кендеров - 16 точки, 9 борби и 2 асистенции.

Съставът на Локомотив очаквано спечели борбата под коша - 59 овладени топки срещу 45 за Сливен Баскет.

В състава на домакините най-добре се представи пловдивчанинът (играещ и за Академик в НБЛ) Преслав Дурев 16 точки, 7 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. С девет се отчете ветеранът Тенчо Тенев (също играл за Академик), който обаче бе най-добрият борец на терена - 13 топки, овладени под коша. Стилиан Добрев добави 11 точки, 6 борби и 2 асистенции от пейката.

В другия мач от А група - Юг Хасково записа нова победа, този път над Тунджа Ямбол А с 92:84.

Вторият отбор на Хасково обаче не успя да се противопостави на Локомотив Пловдив Б в мача помежду им от ББЛ, Б група - Юг. ​Пловдивчани спечелиха с 69:54 срещата, изиграна в димитровградската зала „Младост“.

"Черно-белите" подсигуриха успеха си след силно първо полувреме, в което се наложиха с 44:30 и не позволиха на своя съперник да се върне в резултата след това.

Кристиян Русинов бе най-добър за Локомотив с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции, следван от Методи Илиев, който се отличи с дабъл-дабъл от 14 точки и 11 борби, както и 2 асистенции.

За отбора на Хасково Б най-добре се представи Томас Читадзе с 25 точки и 8 борби, а Филип Зобуян добави 10 точки и 5 борби.

Статистиката от мачовете през седмицата:

Локомотив Пловдив - Сливен Баскет 106:69 (28:16, 22:20, 29:12, 27:21)

Локомотив Пловдив: 17. Божидар Аврамов 3, 33. Кръстомир Михов 27, 35. Христо Бъчков 17, 77. Симеон Илиев 12, 99. Кръстан Кръстанов 9 (4. Георги Дамянов 8, 8. Юлий Арабаджийски 4, 9. Методи Илиев, 16. Георги Кендеров 16, 25. Красимир Петров 10, 66. Адриян Секулов)

Сливен Баскет: 1. Преслав Дурев 16, 3. Калоян Колчев 11, 4. Васил Голов 3, 11. Тенчо Тенчев 9, 14. Лъчезар Юсев 7 (5. Радослав Буюклиев 6, 9. Виктор Комбалов, 18. Димитър Димитров 6, 29. Стилиан Добрев 11)

Раковски - Димитровград 2020 71:64 (28:18, 17:17, 18:17, 8:12)

Раковски: 1. Георги Инджов 9, 3. Любомир Каменчев 6, 7. Георги Иванчев 8, 12. Станислав Йотов 6, 14. Милен Иванчев 6 (0. Иван Насков 12, 24. Ради Георгиев 13, 25. Милко Лачев 6, 30. Марио Станойчев 5)

Димитровград 2020: 1. Християн Монев 25, 5. Нанко Красимиров 10, 7. Петър Изевков 18, 21. Александър Болашиков 3, 40. Любомир Шкертов 4 (3. Михаил Милушев, 10. Теодор Иванов, 12. Димитър Витанов 2, 13. Здравко Янев 2, 35. Атанас Атанасов, 77. Леонард Митов)

Рогош - Вихър Айтос 74:78 (20:15, 23:20, 19:23, 12:20)

Рогош: 3. Марио Мирчев 15, 9. Христо Киров 4, 24. Иван Станев 15, 30. Преслав Петков 14, 34. Филип Филипов 13 (15. Златомир Петров 5, 23. Валентин Видев, 33. Георги Паунов 8, 35. Румен Койчев)

Вихър Айтос: 6. Иван Долапчиев 16, 8. Йордан Киров 10, 13. Стоил Аладжов, 16. Жулиян Белчев 2, 23. Даниел Димитров 15 (4. Деян Тачев 4, 7. Кирил Мехремов, 12. Стелиан Карастоянов 28, 25. Йоан Николов 3)

Хасково Б - Локомотив Пловдив Б 54:69 (13:26, 17:18, 10:8, 14:17)

Хасково Б: 7. Ивайло Парапанов 3, 9. Кеворк Зобуян 5, 10. Филип Зобуян 10, 23. Ивайло Итков 2, 41. Томас Читадзе 25 (5. Исмет Кара 4, 11. Недко Перчемлиев, 13. Теодор Мавров, 18. Анъл Юзеир, 40. Йоан Желев 3, 77. Вартан Маликян 2)

Локомотив Пловдив Б: 3. Михаил Андреев 5, 9. Методи Илиев 14, 10. Кристиян Русинов 18, 13. Александър Язаджиев 12, 22. Богомил Дичев 4 (7. Петър Итов 5, 11. Аврам Андреев 4, 15. Алекзандър Гюнтер 6, 24. Владислав Петров 1)

Пловдив мамбас Б - Олимпия Ямбол 67:91 (15:20, 22:27, 25:24, 5:20)

Пловдив мамбас Б: 1. Кристиан Христов 8, 9. Илия Хорозов 16, 31. Георги Аврамов, 35. Станимир Стефанов 17, 47. Мартин Тошев 21 (2. Стилян Александров 2, 15. Николай Саров 3, 32. Васил Каяров, 41. Томи Йовчев)

Олимпия Ямбол: 8. Моньо Христов 5, 13. Дамян Георгиев 14, 22. Косьо Великов 9, 77. Емануил Богданов 19, 88. Тодор Кирилов 32 (1. Стефан Чобанов, 7. Кристиян Корназов 10, 23. Георги Гюров 2, 27. Николай Иванов)

Мадгрийкс - Асеновец 2005 84:98 (11:21, 23:23, 18:26, 32:28)

Мадгрийкс: 1. Йордан Николов 6, 9. Александрос Костарас 8, 24. Васил Йосифов 2, 33. Кристиано Спасов 10, 88. Паулин Жардим 51 (6. Димитър Пънгаров 6, 13. Станислав Костов, 25. Димитър Костов, 27. Боян Денчев 1)

Асеновец 2005: 7. Неделчо Георгиев 14, 8. Георги Петров 24, 10. Петър Янчев 15, 27. Кирил Датков 8, 33. Кристиян Стефанов 20 (23. Димитър Ташков 8, 28. Иван Иванов 9)