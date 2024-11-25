Баскетболистите на Локомотив Пловдив нанесоха първа загуба на Хасково в А група на регион Юг. "Черно-белите" надиграха своя съперник през всяка една от частите и заслужено се поздравиха с победа с резултат 119:69 пред пълните трибуни в зала СИЛА.

Пловдивчани показаха пълна доминация в подкошието, където овладяха 59 борби и отбелязаха цели 72 точки, срещу едва 38 за Хасково.

Най-полезен за домакините бе Симеон Илиев с дабъл-дабъл от 19 точки и 11 борби, към които добави 4 откраднати топки и 3 асистенции, следван от Христо Бъчков с 23 точки, 5 борби и 2 асистенции.

За гостите от Хасково най-добре се представи Динко Христов с 14 точки, 7 борби и 6 асистенции, а Георги Бързаков добави 14 точки, 5 асистенции и 4 борби.

Мадгрийкс направи страхотен обрат срещу Локомотив Пловдив Б

В среща от редовния сезон на Б група Юг, отбора на Мадгрийкс се наложи над Локомотив Пловдив Б с 84-64.

Отборът на Локомотив Пловдив Б контролира срещата през повечето време, но баскетболистите на Мадгрийкс показаха много силна игра в заключителните минути и стигнаха до страхотен обрат, след 33-6 в последната четвърт.

Капитанът на Мадгрийкс – Паулин Жардим бе в основата на успеха с дабъл-дабъл от 31 точки и 16 борби, както и 3 асистенции, а новото попълнение Стоян Милчев допринесе с 21 точки, 9 борби, 5 асистенции и 4 откраднати топки.

За пловдивчани – Кристиян Русинов се отличи с дабъл-дабъл от 27 точки и 11 борби, а Юлий Арабаджийски завърши също завърши с дабъл-дабъл от 11 точки и 11 борби, както и 4 асистенции.

Тунджа Ямбол премина през 3.6.9 Баскетбол за втори успех

Тунджа Ямбол А надигра 3.6.9 Баскетбол със 109-75 и записа втора победа в А група на регион Юг.

Срещата бе равностойна до полувремето, но след почивката ямболии бързо започнаха да трупат преднина.

Никола Нанков се отличи за Тунджа с дабъл-дабъл от 21 точки и 10 асистенции, както и 6 борби, Стефан Касабов записа също дабъл-дабъл от 15 точки и 12 борби, към които добави и 7 асистенции, а Стилиян Иванов допринесе за успеха с 24 точки и 6 борби.

За домакините от 3.6.9 над всички бе Робърт Радев с 27 точки, 7 асистенции и 5 борби, а Асен Попов се отчете с 20 точки и 9 борби.

Хасково Локомотив Пловдив 69:119 (22:29, 14:29, 21:34, 12:27)

ХАСКОВО: 0. Георги Бързаков 14, 5. Динко Христов 14, 10. Томас Читадзе 11, 22. Драгомир Енчев 6, 30. Милен Дудев 4 (6. Христо Гатев 5, 13. Боян Тенев 3, 14. Тенчо Банев, 18. Марио Узунов 2, 34. Кристиян Челенков 8, 69. Виктор Колянов 2), треньор: Янко Желев

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 17. Божидар Аврамов 8, 33. Кръстомир Михов 17, 35. Христо Бъчков 23, 77. Симеон Илиев 19, 99. Кръстан Кръстанов 11 (4. Георги Дамянов 6, 8. Юлий Арабаджийски 9, 9. Методи Илиев, 10. Кристиян Русинов 2, 13. Александър Язаджиев, 16. Георги Кендеров 20, 66. Адриян Секулов 4), треньор: Димитър Чанков

Рефери: Серафим Петров, Константин Русев, Ростислав Парнак

3.6.9. Баскетбол - Ямбол А 75:109 (22:27, 24:24, 12:30, 17:28)

3.6.9. БАСКЕТБОЛ: 2. Робърт Радев 27, 10. Людмил Иванов 6, 13. Ивайло Нанчев 16, 20. Асен Попов 20, 91. Никола Николов 4 (0. Мартин Хаджиев, 9. Александър Радев, 11. Мартин Терзиев 2, 21. Емил Динков, 22. Димитър Факелов, 36. Даниел Славчев, треньор: Васил Узунов

ЯМБОЛ: 0. Мартин Чавдаров 4, 2. Стефан Касабов 15, 24. Никола Нанков 21, 30. Стилиян Иванов 24, 33. Емануил Богданов 2 (Димитър Славов 8, 3. Никола Енчев 11, 4. Стефан Чобанов 5, 6. Ивелин Динев 13, 8. Стелиян Чабуков 6, 22. Георги Костов), треньор: Милен Костов

Рефери: Константин Русев, Ростислав Парнак

Мадгрийкс - Локомотив Пловдив Б 84:64 (8:16, 23:22, 20:20, 33:6)

МАДГРИЙКС: 10. Стоян Милчев 21, 12. Кристиян Шотев 6, 25. Димитър Костов, 88. Паулин Жардим 31, 91. Стоян Велков 11 (11. Николай Говедаров, 24. Васил Йосифов 3, 33. Кристиано Спасов 8, 77. Димитър Георгиев 4), треньор: Александрос Костарас

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ Б: 8. Юлий Арабаджийски 11, 10. Кристиян Русинов 27, 11. Аврам Андреев 7, 13. Александър Язаджиев 8, 22. Богомил Дичев 4 (6. Пресиян Харитков, 15. Любомир Колев 1, 24. Владислав Петров 3, 34. Александър Болашиков 2, 91. Любомир Церковски 1), треньор: Михаил Андреев

Асеновец - Вихър Айтос 67:74 (20:17, 19:18, 16:16, 12:23)

АСЕНОВЕЦ: 10. Петър Янчев 18, 11. Кирил Дялков 22, 27. Кирил Датков 7, 33. Кристиян Стефанов 14, 77. Иван Петаларев 11 (9. Неделчо Георгиев 7), треньор: Диян Гочев

ВИХЪР: 4. Деян Тачев 13, 7. Кирил Мехремов 18, 16. Жулиян Белчев 9, 23. Даниел Димитров 17, 30. Емил Монев 10 (1. Даниел Маринов, 9. Димитър Петров, 25. Йоан Николов 7, 34. Александър Димчев), треньор: Дечо Коешинов

Каменица Пловдив - Димитровград 57:88 (16:20, 17:16, 11:27, 13:25)

КАМЕНИЦА: 5. Габриел Господинов 19, 9. Христо Георгиев 15, 12. Никола Топлев 14, 16. Боян Митев, 18. Любомир Власев 5 (4. Димитър Вранчев 4, 7. Емануил Станков, Михаил Баков, 11.Христо Димитров, 14. Станислав Гърнев), треньор: Людмила Калофоридова

ДИМИТРОВГРАД: 1. Християн Монев 24, 7. Петър Изевков 36, 35. Атанас Атанасов 12, 40. Любомир Шкертов, 77. Леонард Митов 4 (10. Теодор Иванов 2, 12. Димитър Витанов 4, 32. Младен Иванов 6), треньор: Тенчо Тенев

Рогош - Олимпия Ямбол 65:76 (14:124, 18:19, 24:15, 9:18)

РОГОШ: 7. Костадин Деливълчев 1, 9. Христо Киров 25, 14. Георги Архитев 13, 47. Филип Филипов 8, 77. Стефан Киров 10 (0.Димитър Александров, 10. Румен Койчев 2, 11 .Георги Начев, 69. Стоян Итов 6), треньор: Илия Хорозов

ОЛИМПИЯ ЯМБОЛ: 5. Стелиян Чабуков 9, 7. Тончо Тодоров 18, 16. Мартин Чавдаров 19, 77. Емануил Богданов 6, 88. Тодор Кирилов 19 (8. Моньо Христов 3, 23. Георги Гюров, 41. Тодор Андонов 2), треньор: Тончо Тодоров

Раковски - Пловдив Мамбас Б 76:74 (18:9, 19:15, 22:24, 17:26)

РАКОВСКИ: 1. Георги Инджов 26, 3. Любомир Каменчев 7, 14. Милен Иванчев 22, 16. Ангел Николов 11, 25. Милко Лачев 2 (12. Станислав Йотов 8), треньор:/ Божидар Замярски

ПЛОВДИВ МАМБАС Б: 5. Атанас Здравчев 21, 7. Станимир Стефанов 16, 9. Илия Хорозов 8, 13. Мартин Тошев 8, 14. Светлозар Даракчиев 6 (10. Николай Саров 8, 11. Стилян Александров 2, 12. Димитър Дянков 3, 16. Георги Аврамов 2, треньор: Димитър Хорозов

Рефери: Елена Попова, Йордан Радев