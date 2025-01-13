Хасково прекрати победната серия на Локомотив Пловдив след успех с 95:89 (26:18, 18:20, 23:25, 28:26) в една от най-зрелищните срещи в редовния сезон на А група Юг, играна в зала „Дружба“.

Домакините започнаха силно срещата и бяха лидери в резултата почти през цялото време, като най-голямата разлика, до която се стигна, бе 14 точки в полза на Хасково.

Най-полезен за победата бе Динко Христов, който записа 28 точки, 8 борби и 5 асистенции, следван от Георги Бързаков с 26 точки, 7 асистенции и 5 борби.

За отбора на Локомотив Пловдив Кръстан Кръстанов бе над всички с дабъл-дабъл от 19 точки и 15 борби. Божидар Аврамов също се отличи с дабъл-дабъл от 20 точки и 10 асистенции, както и 4 борби, а Георги Кендеров добави 19 точки, 7 асистенции и 6 борби.

След тази среща двата отбора продължават с равен актив от 9 победи и 1 загуба.

Друг пловдивски отбор - Мамбас Баскетбол, се наложи със 103:86 (27:23, 23:16, 24:25, 29:22) над отбора на Тунджа Ямбол А и записа 5-ата си победа до момента.

Внушителните 45 точки за "мамбите" дойдоха от пейката. Най-полезен за победата бе Петър Ралчев с 33 точки, 6 борби и 5 асистенции, следван от Златомир Дончев, който записа 13 точки, 6 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки.

От другата страна Стефан Касабов направи силен мач за Тунджа и записа дабъл-дабъл от 18 точки и 19 борби, а с 15 точки, 6 борби и 3 асистенции завърши Мартин Чавдаров.

СТАТИСТИКАТА ОТ МАЧОВЕТЕ В РЕГИОНА

Хасково - Локомотив Пловдив 95:89 (26:18, 18:20, 23:25,28:26)

Хасково: 0. Георги Бързаков 26, 5. Динко Христов 28, 10. Томас Читадзе 16, 14. Тенчо Банев 5, 69. Виктор Колянов (6. Христо Гатев, 15. Кристиян Желев 13, 22. Драгомир Енчев 5, 30. Милен Дудев 2)

Локомотив Пловдив: 4. Георги Дамянов 10, 16. Георги Кендеров 19, 17. Божидар Аврамов 20, 77. Симеон Илиев 9, 99. Кръстан Кръстанов 19 (7. Вангел Илиев 2, 8. Юлий Арабаджийски 4, 9. Методи Илиев, 66. Адриян Секулов 6)

Ямбол А - Пловдив Мамбас 86:103 (23:27, 16:23, 25:24, 22:29)

Ямбол: 0. Мартин Чавдаров 15, 2. Стефан Касабов 18, 3. Никола Енчев 11, 24. Никола Нанков 7, 30. Стилиян Иванов 24, (4. Стефан Чобанов, 6. Ивелин Динев 4, 8. Стелиян Чабуков, 13. Павел Георгиев, 22. Георги Костов 2, 33. Георги Иванов 3, 88. Емануил Богданов 2)

Пловдив мамбас: 8. Илиян Ставрев 5, 23. Атанас Здравчев 3, 24. Андрей Чалъков 4, 33. Петър Ралчев 33, 77. Златомир Дончев 13, (10. Илиян Илиев 17, 35. Станимир Стефанов 3, 44. Светлозар Даракчиев, 47. Мартин Тошев 11, 88. Георги Марински 14)

3. 6. 9. Баскетбол - Сливен Баскет 78:115 (17:28, 11:28, 25:31, 25:28)

3.6.9. Баскетбол: 2. Робърт Радев 22, 6. Людмил Иванов 2, 9. Александър Радев, 20. Асен Попов 15, 91. Никола Николов 13 (0. Мартин Хаджиев, 7. Даниел Славчев 2, 11. Матин Терзиев, 13. Ивайло Нанчев 7, 17. Ради Глухчев 17, 22. Димитър Факелов, 34. Емил Динков)

Сливен Баскет: 1. Преслав Дурев 14, 5. Радослав Буюклиев 10, 11. Тенчо Тенчев 34, 14. Лъчезар Юсев 17, 24. Тихомир Желев 18 (18. Димитър Димитров, 29. Стилиан Добрев 18, 99. Живко Кутулов 4)

Раковски - Мадгрийкс 78:90 ( 17:26, 14:21, 31:22, 16:21)

Раковски: 1. Георги Инджов 21, 3. Любомир Каменчев, 7. Георги Иванчев, 14. Милен Иванчев 16, 30. Марио Станойчев 8 (0. Иван Насков 22, 5. Ради Георгиев 3, 6. Йордан Яканаджиян, 9. Йосиф Пеев, 25. Милко Лачев

Мадгрийкс: 9. Александрос Костарас 2, 10. Стоян Милчев 28, 12. Кристиян Шотев 3, 88. Паулин Жардим 40, 91. Стоян Велков 9 (0. Кирил Иванов 6, 1. Йордан Николов 1, 6. Димитър Пънгаров 1, 24. Васил Йосифов, 25. Димитър Костов, 33. Кристиано Спасов)

Локомотив Пловдив Б - Димитровград 2020 95:72 (30:23, 21:15, 15:18, 29:16)

Локомотив Пловдив Б: 9. Методи Илиев 16, 10. Кристиян Русинов 10, 13. Александър Язаджиев 18, 22. Богомил Дичев 20, 55. Михаил Андреев 3 (6. Пресиян Харитков 3, 7. Петър Итов 8, 11. Аврам Андреев 5, 17. Стоян Итов 10, 24. Владислав Петров 2)

Димитровград 2020: 1. Християн Монев 5, 3. Михаил Милушев 10, 7. Петър Изевков 28, 12. Нанко Красимиров 13, 34. Петю Тодоров (10. Теодор Иванов 3, 13. Здравко Янев 4, 32. Младен Иванов 2, 35. Атанас Атанасов 2, 40. Любомир Шкертов 3, 77. Леонард Митов 2)

Пловдив мамбас Б - Асеновец 81:69 (20:14, 26:13, 16:16, 19:26)

Пловдив мамбас Б: 2. Валентин Пейчинов 15, 23. Атанас Здравчев 27, 35. Станимир Стефанов 19, 47. Мартин Тошев 4, 51. Димитър Дянков 14, (31. Георги Аврамов 2, 41. Томи Йовчев)

Асеновец 2005: 10. Петър Янчев 3, 11. Кирил Дялков 9, 27. Кирил Датков 12, 33. Кристиян Стефанов 10, 91. Барт Риддер (1. Иван Иванов 11, 7. Йордан Кръстев 2, 9. Неделчо Георгиев 10, 13. Христо Тодоров 8, 21. Костадин Томов 2, 23. Димитър Ташков 2, 55. Спасимир Симеонов)

Хасково Б - Каменица Пловдив 96:54 ( 24:14, 27:15, 15:13, 30:12)

Хасково Б: 6. Иван Иванов 11, 9. Кеворк Зобуян 9, 10. Филип Зобуян 8, 23. Ивайло Итков 18, 77. Вартан Маликян 16 (5. Исмет Кара, 7. Ивайло Парапанов 6, 11. Недко Перчемлиев 5, 13. Теодор Мавров 5, 15. Георги Дойчев 11, 40. Йоан Желев 7)

Каменица Пловдив: 5. Габриел Господинов 16, 6. Любомир Власев 13, 9. Христо Георгиев 7, 10. Иван Гърдев 4, 12. Никола Топлев 9, (4. Димитър Вранчев 3, 7. Емануил Станков 2, 11. Христо Димитров, 17. Станислав Гърнев)