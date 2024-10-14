Баскетболният Локомотив Пд разпиля Ямбол с 62 точки разлика

Локомотив Пловдив и Хасково спечелиха победи в мачовете от втори кръг на ББЛ А група, Юг, които се играха през уикенда в хасковската зала "Дружба".

Локомотив Пловдив разпиля Ямбол със 129:67

Пловдивчани нанесоха своя удар във втората четвърт, която спечелиха с 41:8.

Шестима състезатели от отбора на "черно-белите" завършиха с двуцифрен точков актив. Безспорен номер 1 бе Божидар Аврамов, който записа трипъл-дабъл от 22 точки, 11 асистенции и 10 борби, следван от Георги Дамянов, който отбеляза 8 тройки от общо 11 опита и завърши с 30 точки, 4 асистенции и 2 борби.

За отбора на Ямбол – Димитър Славов направи добро представяне и записа дабъл-дабъл от 11 точки и 11 борби, а Никола Нанков се отчете с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции.

Ямбол А - Локомотив Пловдив 67:129 (20:38, 8:41, 20:22, 19:28)

ЯМБОЛ: 1. Димитър Славов 11, 13. Павел Георгиев 5, 22. Георги Костов 14, 24. Никола Нанков 18, 88. Тодор Кирилов 7 (6. Ивелин Динев 7, 8. Стелиян Чабуков 3, 10. Иван Георгиев 2), Треньор Милен Костов

ЛОКОМОТИВ: 7. Вангел Илиев 12, 8. Юлий Арабаджийски 15, 17. Божидар Аврамов 22, 66. Адриян Секулов 8, 99. Кръстан Кръстанов 12 (1. Александър Язаджиев 7, 4. Георги Дамянов 30, 9. Методи Илиев, 6, 10. Кристиян Русинов 17), Треньор: Димитър Чанков

Рефери: Серафим Петров, Ивайло Иванов

Мамбас Баскетбол отстъпи като гост на Хасково

Хасково записа домакинска победа с 85:68 над отбора на Мамбас Баскетбол

Почти всички състезатели от състава на Янко Желев успяха да се разпишат за победата, като най-полезен бе Драгомир Енчев с 16 точки и 8 борби, следван от Кристиян Желев, който добави 16 точки и 5 борби от пейката.

За отбора на Мамбас Баскетбол Илиян Ставрев се отличи с 15 точки, 4 борби и 2 асистенции, а Андрей Чалъков добави 15 точки и 2 борби.

Пловдив Мамбас - Хасково 68:85 (10:17, 17:23, 1::18, 24:27)

ПЛОВДИВ МАМБАС: 8. Илиян Ставрев 15, 34. Илиян Илиев 14, 45. Ради Глухчев 9, 77. Златомир Дончев 4, 91. Андрей Чалъков 15 (6. Димитри Даракчиев, 11. Цветан Иванов, 18. Светлозар Даракчиев 4, 21. Атанас Здравчев 7, 88. Николай Саров), Треньор: Илако Нанев

ХАСКОВО: 0. Георги Бързаков 7, 5. Динко Христов 10, 6. Христо Гатев 12, 22. Драгомир Енчев 16, 69. Виктор Колянов 1 (8. Иван Иванов 2, 10. Томас Читадзе 11, 13. Боян Тенев 5, 15. Кристиян Желев 16, 18. Марио Узунов, 30. Милен Дудев 5; Треньор: Янко Желев

Зала: "Дружба" в Хасково

Рефери: Серафим Петров, Ивайло Иванов