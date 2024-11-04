Баскетболен уикенд: Локо Б удари лидера в ББЛ, Юг - Хасково

Локомотив Пловдив Б се наложи с 90:54 над лидера във временното класиране на Б група Юг – Хасково Б. Двубоите от кръга се играха в зала “Аетос” (Айтос)

Момчетата на Михаил Андреев контролираха срещата през цялото време и не позволиха на своя съперник нито веднъж да поведе в резултата.

Кристиян Русинов направи страхотно представяне за Локомотив и завърши с дабъл-дабъл от 25 точки и 10 борби, към които добави 6 откраднати топки и 4 асистенции, а Методи Илиев добави 14 точки, 9 борби, 4 асистенции и 3 откраднати топки за победата.

За отбора на Хасково Б над всички бе Иван Иванов с 16 точки и 7 борби.

Локомотив Пловдив Б - Хасково Б 90:54 (25:11, 14:17, 24:10, 27:16)

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ Б: 9. Методи Илиев 14, 10. Кристиян Русинов 25, 11. Аврам Андреев 14, 13. Александър Язаджиев 12, 22. Богомил Дичев 7 (3. Георги Петров, 6. Пресиян Харитков 4, 24. Владислав Петров, 34. Александър Болашиков 14), Треньор: Михаил Андреев

ХАСКОВО Б: 5. Исмет Кара 5, 6. Иван Иванов 16, 7. Ивайло Парапанов 4, 9. Кеворк Зобуян 6, 77. Вартан Маликян 3 (10. Филип Зобуян 5, 11. Недко Перчемлиев 3, 13. Теодор Мавров, 15. Георги Дойчев, 18. Анъл Юзеир 3, 23. Ивайло Итков 5, 40. Йоан Желев 4) Треньор: Янко Желев

Олимпия Ямбол не се смили над Мамбас Баскетбол Б

Олимпия Ямбол записа четвърти пореден успех в Б група на Юг, като надигра убедително отбора на Мамбас Баскетбол Б (Пловдив) със 114:63.

Срещата почна равностойно и първата четвърт завърши с лек аванс за Мамбас Баскетбол Б - 18:14.

След това обаче баскетболистите на Олимпия Ямбол влязоха в ритъм и бързо натрупаха солидна преднина, която продължи да се увеличава до края на срещата.

Методи Илиев бе най-полезен за победата с 22 точки, 9 борби и 3 асистенции, а Емануил Богданов направи силно включване от пейката и записа 24 точки, 6 борби и 2 асистенции.

За отбора на Мамбас Баскетбол Б най-много се отличи Георги Аврамов с дабъл-дабъл от 10 точки и 17 борби, а Димитър Дянков се отчете с 15 точки, 8 борби и 2 асистенции.

Олимпия Ямбол - Мамбас Баскет Б 114:63 (14:18, 27:11, 31:9, 42:25)

ОЛИМПИЯ ЯМБОЛ: 5. Стелиян Чабуков 20, 9. Методи Илиев 22, 23. Георги Гюров 8, 24. Димитър Ганев 9, 41. Тодор Андонов 3 (7. Тончо Тодоров 4, 8. Моньо Христов 11, 15. Цветомир Стрешков 6, 17. Христо Атанасов 7, 77. Емануил Богданов 24)

ПЛОВДИВ МАМБАС Б: 9. Илия Хорозов 14, 10. Станимир Стефанов 13, 11. Стилян Александров 9, 13. Димитър Дянков 15, 16. Георги Аврамов 10, (14. Томи Йовчев 2), Треньор: Димитър Хорозов

Раковски е вече втори след бой над Димитровград 2020

В оспорвана среща с множество смени на водачеството, отборът на Раковски се наложи над Димитровград 2020 с 61:52 и зае второ място във временното класиране с 3 победи и 2 загуби.

Георги Иванчев бе над всички за Раковски с 18 точки, 5 борби и 3 асистенции, следван от Георги Инджов с 22 точки, 7 асистенции и 3 борби.

За Димитровград 2020 най-добре се представи Петър Изевков с 23 точки, 8 борби и 2 асистенции, а Леонард Митов добави 10 точки, 5 борби и 3 асистенции.

Димитровград 2020 - Раковски 52:61 (13:17, 10:13, 16:16, 13:15)

ДИМИТРОВГРАД 2020: 5. Кристиан Михов 5, 7. Петър Изевков 23, 34. Петю Тодоров 4, 40. Любомир Шкертов 3, 77. Леонард Митов 10 (10. Теодор Иванов, 13. Здравко Янев 1, 21. Давид Тонев 2, 35. Атанас Атанасов 4), Треньор: Тенчо Тенев

РАКОВСКИ: 1. Георги Инджов 22, 3. Любомир Каменчев 2, 7. Георги Иванчев 18, 12. Станислав Йотов 2, 14. Милен Иванчев 7 (15. Мартин Наджев 6, 25. Милко Лачев 4) Треньор: Божидар Замярски

Други резултати:

Сливен Баскет - Ямбол А 93:66 (22:12, 20:17, 30:14, 21:23)

СЛИВЕН: 1. Преслав Дурев 14, 11. Тенчо Тенчев 24, 14. Лъчезар Юсев 9, 24. Тихомир Желев 17, 55. Стоян Петков 15 (4. Васил Голов 5, 5. Радослав Буюклиев 5, 8. Теодор Стайков, 9. Виктор Комбалов 2, 18. Димитър Димитров, 99. Живко Кутулов 2), Треньор: Радомир Стоянов

ЯМБОЛ А: 0. Мартин Чавдаров 16, 1. Димитър Славов 5, 2. Стефан Касабов 8, 5. Йоан Христов 9, 24. Никола Нанков 13 (3. Никола Енчев 9, 8. Стелиян Чабуков, 22. Георги Костов 2, 30. Стилиян Иванов 4), Треньор: Александър Алексиев

Хасково - Златоград 102:79 (22:26, 28:14, 33:19, 19:20)

ХАСКОВО: 0. Георги Бързаков 13, 5. Динко Христов 24, 6. Христо Гатев 10, 22. Драгомир Енчев 7, 69. Виктор Колянов (10. Томас Читадзе 14, 13. Боян Тенев 10, 15. Кристиян Желев 13, 18. Марио Узунов 2, 30. Милен Дудев, 34. Кристиян Челенков 9), Треньор: Янко Желев

ЗЛАТОГРАД: 10. Стоян Милчев 41, 23. Георги Марински 22, 24. Васил Йосифов 4, 32. Нанко Красимиров 4, 35. Александър Партаджиев 4 (9. Мартин Михайлов 2, 12. Миглен Дяков 2, 44. Здравко Бодуров), Треньор: Михаил Михайлов