Баскетболен уикенд: Локо Б с безпроблемна победа над Рогош

Локомотив Пловдив Б записа нова победа в Б група на регион Юг. Този път пловдивчани надиграха Рогош с 81:62, след като натрупаха 25 точки преднина още през първото полувреме на срещата.

Юлий Арабаджийски поведе тима си към успеха с дабъл-дабъл от 21 точки и 12 борби, а Кристиян Русинов се отчете също с дабъл-дабъл от 15 точки и 10 борби, както и 5 асистенции.

От другата страна Петър Итов се отличи за Рогош с 12 точки, 7 асистенции и 5 борби, а Стоян Итов добави 7 точки, 6 борби и 2 асистенции.

Локомотив Пловдив - Рогош 81:62 (19:4, 28:18, 19:16, 15:24)

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ Б: 8. Юлий Арабаджийски 21, 10. Кристиян Русинов 15, 13. Александър Язаджиев 18, 22. Богомил Дичев, 55. Михаил Андреев (3. Георги Петров 1, 6. Пресиян Харитков, 11. Аврам Андреев 13, 24. Владислав Петров 10, 34. Александър Болашиков 2, 91. Любомир Церковски), треньор: Михаил Андреев

РОГОШ: 3. Марио Мирчев 4, 8. Филип Филипов, 9. Христо Киров 4, 24. Иван Станев 5, 30. Преслав Петков 6 (7. Костадин Деливълчев, 14. Георги Архитев 7, 15. Златомир Петров 8, 23. Валентин Видев 2, 34. Петър Итов 12, 77. Стефан Киров 7, 91. Стоян Итов 7), треньор: Илия Хорозов

Хасково Б обърна Мамбас Баскетбол Б в последната четвърт

В изключително оспорвана среща от редовния сезон на Б група Юг, отбора на Хасково Б измъкна победата от Мамбас Баскетбол Б с 94-92 след силна последна четвърт.

Символичните домакини от Мамбас Баскетбол Б поведоха в резултата от самото начало и успяха да задържат преднината си до последната част. Момчетата на Янко Желев обаче не се отказаха и след силни заключителни минути успяха да стигнат до пълен обрат в резултата.

Иван Иванов бе най-резултатен за успеха с 21 точки, към които добави 3 борби и 3 асистенции, а с 15 точки, 8 асистенции и 4 борби се отличи Кеворк Зобуян.

Валентин Пейчинов бе над всички за Мамбите с 22 точки и 4 борби, а с дабъл-дабъл от 18 точки и 11 борби се отчете Атанас Здравчев.

Пловдив мамбас Б - Хасково Б 92:94 (29:23, 20:18, 20:21, 23:32)

ПЛОВДИВ МАМБАС: 7. Кристиан Христов 17, 9. Илия Хорозов 8, 10. Валентин Пейчинов 22, 15. Атанас Здравчев 18, 17. Георги Аврамов (8. Станимир Стефанов 13, 13. Мартин Тошев 12, 16. Димитър Дянков 2), треньор: Димитър Хорозов

ХАСКОВО Б: 6. Иван Иванов 21, 9. Кеворк Зобуян 15, 10. Филип Зобуян 17, 23. Ивайло Итков 8, 77. Вартан Маликян 10 (5. Исмет Кара 16, 7. Ивайло Парапанов, 11. Недко Перчемлиев, 13. Теодор Мавров 3, 15. Георги Дойчев, 40. Йоан Желев 4), треньор: Янко Желев

Вихър Айтос не остави шанс на Каменица Пловдив

Вихър Айтос записа разгромна победа с 86-44 над Каменица Пловдив в среща от редовния сезон на Б група Юг.

Момчетата на Дечо Коешинов се наложиха във всяка четвърт от срещата и не оставиха шанс на своя противник.

Жулиян Белчев поведе Вихър Айтос към победата със 17 точки, 8 асистенции и 7 борби, а Емил Монев добави 17 точки, 4 борби и 3 асистенции.

За Каменица Пловдив над всички бе Христо Георгиев с дабъл-дабъл от 12 точки и 10 борби, както и 5 асистенции, а Габриел Господинов добави 10 точки, 8 борби и 5 асистенции.

Вихър Айтос - Каменица Пловдив 86:44 (27:11, 18:10, 28:9, 13:14)

ВИХЪР АЙТОС: 8. Йордан Киров 2, 9. Емил Монев 17, 16. Жулиян Белчев 17, 25. Йоан Николов 7, 69. Тодор Георгиев 6 (1. Даниел Маринов, 7. Кирил Мехремов 14, 10. Рахман Ахмедов, 23. Даниел Димитров 16, 24. Валентин Шошолов 2, 34. Александър Димчев, 55. Габриел Стоянов 5), треньор Дечо Коешинов

КАМЕНИЦА ПЛОВДИВ: 5. Габриел Господинов 10, 9. Христо Георгиев 12, 12. Никола Топлев 5, 16. Боян Митев 8, 18. Любомир Власев 6 (7. Емануил Станков, 10. Михаил Баков 3, 11. Христо Димитров, 14. Станислав Гърнев) треньор: Людмила Калофоридова

Шест поред за Олимпия Ямбол в Б група на Юг

Олимпия Ямбол записа шестата си поредна победа от началото на сезона, като се наложи над Раковски със 75-53 в зала „Младост“.

Символичните домакини от Олимпия отбелязаха 18 точки от грешките на своя противник и така подсигуриха успеха си.

Емануил Богданов поведе тима си към победата с 24 точки, 4 асистенции и 3 борби, а Стелиян Чабуков се отличи с 14 точки, 5 борби и 4 асистенции.

Милен Иванчев бе над всички за Раковски с дабъл-дабъл от 14 точки и 15 борби, а Георги Инджов се отчете с 16 точки, 5 асистенции и 4 борби.

Олимпия Ямбол - Раковски 75:53 (16:13, 14:12, 23:13, 22:15)

ОЛИМПИЯ ЯМБОЛ: 5. Стелиян Чабуков 14, 7. Тончо Тодоров 6, 17. Христо Атанасов 5, 33. Даниел Георгиев 4, 77. Емануил Богданов 24 (1. Михаил Стоянов, 23. Георги Гюров 8, 41. Тодор Андонов 14)

РАКОВСКИ: 1. Георги Инджов 16, 3. Любомир Каменчев 2, 7. Георги Иванчев 9, 12. Станислав Йотов 2, 14. Милен Иванчев 14 (9. Йосиф Пеев, 15. Мартин Наджев, 25. Милко Лачев 10), треньор: Борислав Замярски

ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ:

3.6.9. Баскетбол - Сливен Баскет 68:112 (20:23, 22:25, 12:41, 14:23)

3.6.9. БАСКЕТБОЛ: 2. Робърт Радев 17, 10. Людмил Иванов 9, 13. Ивайло Нанчев 7, 20. Асен Попов 10, 91. Никола Николов 13 (0. Мартин Хаджиев 3, 9. Александър Радев, 11. Матин Терзиев, 21. Емил Динков 3, 22. Димитър Факелов, 36. Даниел Славчев 6, треньор: Васил Узунов

СЛИВЕН БАСКЕТ: 1. Преслав Дурев 16, 8. Теодор Стайков 17, 13. Евгени Василев 13, 14. Лъчезар Юсев 4, 24. Тихомир Желев 27 (5. Радослав Буюклиев 11, 9. Виктор Комбалов 2, 18. Димитър Димитров 4, 30. Марио Станойчев 8, 99. Живко Кутулов 10, треньор: Радомир Стоянов

Пловдив мамбас - Локомотив Пловдив 70:121 ( 10:31, 21:30, 20:42, 19:18)

ПЛОВДИВ МАМБАС: 8. Илиян Ставрев 9, 12. Петър Ралчев 8, 34. Илиян Илиев 4, 77. Златомир Дончев 4, 91. Андрей Чалъков 12 (7. Петър Петров, 11. Цветан Иванов 3, 18. Светлозар Даракчиев 3, 21. Атанас Здравчев 14, 45. Ради Глухчев13, 88. Николай Саров), треньор: Илко Нанев

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ: 4. Георги Дамянов 12, 7. Вангел Илиев 2, 17. Божидар Аврамов 17, 77. Симеон Илиев 18, 99. Кръстан Кръстанов 22 (8. Юлий Арабаджийски 11, 9. Методи Илиев 6, 10. Кристиян Русинов 12, 13. Александър Язаджиев 7, 66. Адриян Секулов) , треньор: Димитър Чанков