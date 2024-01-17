Баскетбол, Регион "Юг", А и Б група, резултати
- 16:59, 17.01.2024
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Резултати от последните кръгове на баскетболните ББЛ А и Б групи, регион "Юг":
А група"Юг", 11 кръг:
Локо Пловдив - Мамбас 87:88 и Хасково - Чавдар Троян 83:78 в зала "Дружба" Хасково, 3.6.9. - Хебър 91:114 в зала "Иван Симеонов" Пазарджик
Класиране:
1. Хебър 10-0 1010:759 20
2. Чавдар Тр. 7-4 931:772 18
3. Хасково 7-3 897:789 17
4. Академик Пд 5-5 854:831 15
5. Мамбас 4-6 808:795 14
6. Локо Пд 3-8 859:955 14
7. 3.6.9. Пд 0-10 622:1080 10
Б група"Юг", 12 кръг в зала "Младост" Димитровград:
Раковски - Златоград 79:93, Рогош - Олимпия 66:61, Асеновец - Берое 80:94, Мадгрийкс Пазарджик - Димитровград 45:80
Класиране:
1. Рогош 11-1 940:770 23
2. Димитровград 10-2 950:784 22
3. Олимпия 10-2 940:805 22
4. Раковски 7-5 966:814 19
5. Мадгрийкс Пз 4-8 734:824 16
6. Златоград 3-9 918:952 15
7. Берое 3-9 849:1093 15
8. Асеновец 0-12 717:972 12
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