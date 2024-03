Честит 8 март на Родител №1, на they и на Ергена!

Честит 8 март!

Това написа във Фейсбук средностатистическият гражданин на републиката господин Петров рано сутринта. И се усмихна, но това беше последната му усмивка за деня.

„Ти какво намекваш с този неутрален поздрав, бе? - написаха му отдолу. - Или искаш да омаловажиш бойния празник на труженичките, соросоид нещастен!“ „Аха, разпознах те, написа друг, ти си дясноцентристки тип, който се представя за лявоцентрист с цел да внесе объркване в политическата ориентация на феновете на Лена и на Габриел.“ „Това е директен поздрав за Нинова, написа трети, която ти влиза в мокрите сънища, но се страхуваш да признаеш, защото си член на софийската партийна организация.“ „Нямаш гражданска позиция, селянин!“, обобщи друг.

Гражданинът Петров се смути и поправи поздрава си:

Честит 8 март на жените!

„Изплю камъчето, това е недопустима дискриминация! - написа активист на международна организация за защита на животните и мъжете. - Само не мога да разбера дали си феминист или путинист? А може и да си прикрит женкар или слаборазвит мъжкар от албански тип!“

„Ти наясно ли си - писа друг, - че в цивилизования свят, дефинирайки някого като член на слабия пол, обиждаш члена на силния, и обратното. Личи си, че целиш да потиснеш и другите членове на обществото, за да не смеят да надигнат глава.“

„Да не говорим за останалите 64 пола, които ще прекарат огорчени цял един ден заради ретроградни типове като теб“, обади се друг. „Това е все едно да честитиш на кафявата мечка, а бялата, която не е кафява, да мре ли?, написа подрастващ последовател на джендър идеологията. „Правилно е да напишеш: Честит 8 март на they (те)!, невеж балкански субект. Това е единственият полово неутрален заместител на he (той) и she (тя)“, обясни трети.

Засрамен, гражданинът Петров поправи за трети път поздрава:

Честит 8 март на мама!

„Дойдохме си на думата - написаха отдолу. - Ето че разкри образа си на патриархален реакционист, на истински саботьор на прогреса, внедрен вредител в брюкселското прогресивно общество! Значи откровено признаваш, че имаш майка, а за бащата мълчиш. Баща неизвестен, така ли, само мама?“

„Абе, твойта мама - написа българин, който от 20 години живее в Лондон и джентълменските обноски му бяха станали втора природа. - Тъпанарите като теб, които още сте в България, така и не разбрахте, че се казва Родител 1 и Родител 2." „Прав сте, сър, майна - съгласи се друг, - не може да делиш родителите на майка и баща и така да дискриминираш ощастливените с две майки или с двама бащи. Предлагам този, който е написал „8 март е ден на мама,/ но какво да й даря,/ та за грижата голяма/ аз да й благодаря“, да бъде превъзпитан, преписвайки сто пъти: „8 март е ден на Родител 1,/ но какво да му даря,/ та за грижата голяма/ аз да му благодаря“.

„Незабавно, препоръча друг, трябва да се редактира и лицето Димчо Дебелянов, който пише: „Да чезнеш в нейната усмивка блага/ и дълго да повтаряш: мамо, мамо…“ Да не говорим за Ботевото „Майце си“, което моментално трябва да се преименува на „Родител 1 си“. И след това: „Ти ли си, Родител 1, тъй жално пела“ или „Освен теб, Родител 1, никого нямам“. И тъй като и това дори звучи дискриминационно спрямо Родител 2, е редно да се пренапише и „Бащино ли съм пропил имане“ на „Родител 2 ли съм пропил имане“. Единствено в „и първо мляко засукал“ Ботев се проявява като предвестник на джендър идеологията, защото не споменава „майчино“.

Съвсем ошашавен, гражданинът Петров поправи за четвърти път поздрава:

Честит 8 март на Елена!

Сега вече беше съвсем конкретен, не политизираше и не дискриминираше с общи послания и не обиждаше на майка и баща. А обектът на чувствата му беше едно красиво момиче Елена, с което преди дни се беше запознал във Фейсбук, покани я за приятел и тя се отзова. Дори и не написа „Хубавата Елена“, за да не накърни чувствата на троянците, ако още ги имаше. Нито пък да засегне грозната Елена, ако още се намираше някоя неподатлива на фотошоп. И когато си мислеше, че всичко е идеално, отдолу му написаха: „Здравейте, за съжаление, ние от Дигитални истории трябва да ви разочароваме: Елена не съществува, тя е изцяло продукт на изкуствения интелект“.

Отчаян, объркан, обезверен и депресиран, гражданинът Петров взе кардиналното решение да не честити 8 март. Рухна на канапето, пусна телевизора и се загледа в повторението на снощния епизод на „Ергенът“. Двадесетте дами, които се бореха за сърцето на хубавеца обаче, му възвърнаха вярата и той все пак посегна да напише „Честит 8 март на дамите!“, но бързо се поправи и написа:

Честит 8 март на Ергена!