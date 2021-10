Автор: Ивайло Андонов, директор в инвестиционна компания “Елана”, клон

Пловдив. Авторът притежава над 20 годишен опит в сферата на инвестициите и

капиталовите пазари .

През изминалата седмица зад океана бе даден старт на сезона на отчетите за третото тримесечие на 2021 г. Силните финансови данни за продажбите и печалби на Walgreens Boots Alliance, UnitedHealth, Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup Inc JPMorgan Chase & Co и други големи компании бяха катализатор за ръстове на основните индекси.

В края на седмицата бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 1,5%, широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 1,7%, а технологичният индекс Nasdaq Composite прибави 1,6%, към стойността си. В четвъртък S&P 500 регистрира най-голямото си дневно процентно увеличение от 5 март, а Nasdaq и Dow Jones - съответно от 20 май и 20 юли.

В Европа оптимизмът също не липсваше

Европейските акции постигнаха най-доброто си седмично представяне за последните седем месеца. Общоевропейският индекс STOXX600 се повиши с над 2.2% след рязкото възстановяване на апетита за риск през последните две работни сесии. Най-печеливши на Стария континент бяха секторите финанси, минна промишленост и технологии. Германската софтуерна група SAP и френският производител на луксозни стоки LVMH се отличиха със солидни ръстове.

Банките на Уолстрийт се възползваха максимално от повишената активност и волатилност на капиталовите пазари, като увеличиха значително приходите си от такси и комисиони в сделките с ЦК. Инвестиционното банкиране, управлението на активи и повишеното кредитиране също имаха принос за добрите резултати.

Morgan Stanley и Citigroup Inc надминаха очакванията на анализаторите за печалба

и приходи за третото тримесечие. Citigroup Inc съобщи за 48% скок на печалбата си за отчетения период. При Morgan Stanley ръстът е от 38% на годишна база. Другите големи Bank of America и JPMorgan Chase & Co също изненадаха приятно акционерите си. Нетната печалба на Bank of America нарасна до 7,26 млрд. долара. Нетната печалба на JPMorgan` достигна до 11,7 млрд. долара. Дяловете на най-големия управляващ мениджър на активи в света /9 трилиона долара/ - BlackRock Inc, нарасна с 5,7%. От BlackRock Inc надхвърлиха тримесечните си прогнози за печалбата и това се отрази в пазарната капитализация на фонд мениджъра. Книжата на компанията от състава на Dow Jones - UnitedHealth, поскъпнаха с 2,9%, след като тя записа по-силни от прогнозираните резултати за тримесечието. В сектора на производителите на чиповете акциите на Nvidia, Intel и AMD поскъпнаха съответно с 4,3%, 1% и 6.6%.

На другия полюс бе авиопревозвачът Delta Air Lines /спад с 5%/, след като компанията отчете първата си тримесечна печалба без федерална помощ от пандемията на коронавирус, но предупреди за загуба преди данъци за четвъртото тримесечие поради рязкото увеличение на горивата. Apple Inc се понижи с 0,6% след изтекъл доклад, според който дружеството планира да намали производството на своя iPhone 13 с цели 10 милиона бройки. Причината е глобалният недостиг на чипове .Все пак се очаква компанията да произведе 90 милиона бройки от новите модели iPhone до края на 2021 г.

Макар анализаторите да очакват корпоративна Америка да отчете силен ръст на печалбата през третото тримесечие, притесненията на инвеститорите се увеличават покрай

проблемите във веригата на доставки, недостига на работна ръка и по-високите цени на енергията

и тяхното влияние на бизнеса в близко бъдеще. В същото време Федералният резерв на САЩ е все по-близо до това да започне да намалява своята мащабна програма за закупуване на облигации. Централните банкери на САЩ сигнализираха във вторник, че могат да започнат да намаляват подкрепата за икономиката още от средата на ноември. .

Цените на суровия петрол се покачиха до нови седемгодишни върхове. Липсата на втечнен природен газ и въглища принуди

производителите на електроенергия да преминават към петрол.

Това увеличи търсенето на суров петрол с около 500 000 барела на ден. Наводненията, които засегнаха голяма част от въглищния пояс в Китай и отказът от страна на Саудитска Арабия за допълнително увеличаване на производството също повлияха за високите цени на черното злато. В петък WTI приключи със седмичен ръст от 3,2%, на ниво от 81.8 USD за барел, а Brent добави 2,7%, и приключва на 84.26 USD за барел. Това е осма поредна седмица на ръстове .

Златото достигна едномесечен връх. Ръстът бе породен от спада в долара /спрямо другите основни валути/ и доходността на американските облигации. Това позволи на инвеститорите да се обърнат към ценния метал като хеджиране срещу инфлацията. В петък фючърсите на жълтия метал се търгуваха около 1795 USD за тройунция.

* Материалът е с информационен характер и не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Както авторът, така и клиенти на компанията, в която работи, е възможно да притежават един и/или повече от коментираните ценни книжа.