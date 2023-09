Триш Дъглас е президент на една от най-големите доброволни организации на жени в света - International Inner Wheel. Тя е завършила бизнес и има богат опит в работата с хора, защото, както самата тя казва, "Заедно всеки постига повече". Г-жа Дъглас дълги години е била успешен хотелиер, а членството в Inner Wheel започва още преди 30 години. Тя е на мнение, че организацията през всички тези години е дала много прекрасни възможности и сред дамите от Inner Wheel се чувства на точното място.

- Как решихте да предприемете толкова голяма стъпка да станете президент на International Inner Wheel?

- В интерес на истината, всичко се случи благодарение на демокрацията. Имаше двама кандидати миналата година. Всеки от организацията имаше възможност да изрази своя глас и мнозинството проговори в моя полза. За мен беше такова удоволствие, че това се случи, защото Inner Wheel е основан в Манчестър през 1924 г. и сега го връщаме отново там през май 2024 г. Наистина, колелото се върти и това е страхотно.

- Колко дами в действителност членуват в организацията?

- Всъщност са 115 000 жени от над 108 държави от света, което е невероятно. Както можете да видите, във вашия град Inner Wheel правят изключително много. Поемат много инициативи. Имах възможност да посетя „Втори дом“, където са настанени украинските бежанци. Мога спокойно да кажа, че от всички дистрикти в света вие помагате най-много на тези хора. Когато отидох, бях зашеметена от това, на което станах свидетел. Дамите от клуба бяха направили красива градина и също така са помогнали изключително много за обзавеждането на самата сграда. Средствата, с които беше направено всичко това, бяха предоставени не само от организацията и държавата, но също така и от самите украинци. Там живеят 140 души и те се бяха постарали да преобразят мястото изцяло. Направи ми много добро впечатление, че те искат да работят. Украинците искат да вземат живота си в ръце и всеобщото мнение, че са тук само за да се възползват от помощите, не е вярно. Те искат да направят всичко възможно, за да осигурят по-добър живот за себе си и семействата си въпреки съдбата, която ги сполетя.

- 115 000 души са страшно много хора, ако погледнем обективно. Трудно ли е да синхронизирате толкова голям екип от доброволци?

- Не бих казала, че е трудно, защото ние имаме общи цели и всеки прави каквото може, за да ги постигнем заедно. Понякога приоритизираме нещата. Например наскоро беше необходимо да отделим доста солидни финанси, за да подпомогнем възстановяването на хората след трагедията в Мароко. Ние имаме клубове в Мароко и чувстваме, че е наш дълг да се погрижим за хората си, а и за пострадалите. Помагахме също така и на Турция. Дарихме много пари и за COVID-19. Така че се стараем, ако има някакво бедствие където и да е по света, Inner Wheel да се намеси и да помогне както може.

- Защо решихте посланието ви да гласи „Озари със светлина!“?

- Отне ми време да измисля посланието, ако трябва да бъда честна. Миналогодишният президент сътвори чудеса. Наистина чудеса! И това беше нейното мото. Аз исках моето послание по някакъв начин да продължи нейното и да продължим с добрата работа. И се получи така: „Върши чудеса, озари със светлина!“. Постигнахме невероятни неща миналата година и е време да хвърлим малко светлина върху всичко, което сме направили. Много е важно за нас да изпратим истинско послание на света.

- Доволна ли останахте от това, което видяхте при посещението си в Пловдив, и от цялата работа, която са свършили дамите от пловдивския клуб?

- Аз имах представа какво правят те. Знаех за всяка инициатива, която поемат, но да дойда тук и да видя как изглежда всичко завършено в действителност, чувството е просто неописуемо. И забелязах, че пловдивчани имат много добро отношение към украинците и обратно, което ми направи много добро впечатление. За тях това е изключително тежък и труден период. Някои жени не виждат и не знаят какво се случва със съпрузите и синовете им, които всеки ден се бият за свободата на Украйна. Точно заради това, когато ги посетихме във „Втори дом“, отдадохме почит на тези момчета с минута мълчание, през която да помислим и помечтаем за мир по света. И може би някой ден наистина ще имаме мир. Защото войната разрушава живота на хората. Не става дума просто за парче земя, а за реални човешки съдби.

- Разкажете ни малко повече за конвента, който организирате през май. Какво точно ще представлява?

- Обикновено всички членове на клуба от целия свят се събираме в Манчестър за конвент. Тогава е може би най-подходящото време всяка от нас, ако има някакви идеи за бъдещи събития, кампании и инициативи, да ги изкаже. След това всичко бива гласувано, също както гласуваме и ръководството ежегодно. Всяка една от нас има право на глас и напълно демократично решаваме какви действия ще предприемем за по-нататък. Когато всички се съберем в Манчестър, започваме с голяма церемония по откриване на конвента. Имаме бизнес срещи, приятелски вечери и обяди, след което се състои закриването. Избрали сме и специална тематика за конвента през май. Тя ще бъде в духа на 20-те години на миналия век. Така че наистина се надявам всяка от нас да се съобрази и всички да сме облечени като от „Великият Гетсби“. Би било много забавно, по мое мнение.

- Какви други инициативи смятате да предприемете до края на мандата си?

- На първо време искам да обърнем значително повече внимание на хората, страдащи от хранителни разстройства. Булимията, анорексията, всички те започват да измъчват все повече и повече млади момчета и момичета, които искат да изглеждат като някой определен човек - модел или актьор. Тяхната визия за самите себе си се изкривява и започват да гладуват редовно, което води до страшни болести и просто не е естествено. Наша мисия е да направим каквото можем, за да им помогнем.

Фокус искам да насоча и върху още един много сериозен въпрос. Спешно трябва да започнем да се грижим за околната среда. Трябва да оставим планетата цяла и с необходимите ресурси за много поколения напред. И ако не започнем още сега да работим в тази посока, скоро дори няма да имаме планета. По статистика най-големите замърсители в света са Америка, следвана от Китай, Индия и Русия. Не малките страни като България, а големите. Защото вие правите каквото можете в тази насока, за разлика от тези четири големи държави. Те трябва изначално да променят мисленето си, а след това и подхода си.