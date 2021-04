Тодор Иванджиков е един от най-добрите авиационни експерти в България. Председател на Асоциация на Българската Авиационна Индустрия (АБАИ). Едноличен собственик на една от най-известните авиационни компании за консултантски и инженерингови услуги в света - International Aviation Services Ltd, която е сертифицирана от ЕASA и BCAA. Основен акционер във фирмите Aerosight Ltd.и SAMS Ltd - първата за софтуер, който прави анализ на данните от черната кутия на самолета, втората за софтуер, с който се управлява поддържането на летателната годност на самолетите. Акционер в Software Group Ltd, една от най-големите софтуерни компании в България. През 2018 г. спечели концесията на Летище Пловдив с партньорите си от България и NHA, но не се стигна до подписване на договор. Разговаряме с Тодор Иванджиков по случай Международния ден на авиацията и космонавтиката 12 април.

Възстановяване на бранша можем да очакваме едва следващото лято По време на полет можеш да свалиш маската само за да пиеш вода С инженерите и консултантите в моята фирма прибираме самолети от фалирали компании всеки месец

- Г-н Иванджиков, какви революционни новости в авиобранша предстоят?

- От 1 януари 2021 г. са въведени правила за безопасно управление на дроновете. Във въздуха ще има все повече дронове, които ще обслужват различни сектори - полиция, общини, селско стопанство. След няколко години във въздушното пространство ще се появят летящите коли - те са вече готови, просто трябва производството им да стане масово, да се фиксират правила за управлението им.

- След повече от година пандемия колко критична е ситуацията в авиосектора?

- По света се увеличи броят на вътрешните полети в по-големите държави, с което намалените полети от 85 процента станаха 65%. Но това се дължи най-вече на полети в Латинска Америка, Северна Америка, Азия. Европа е все още по-зле, отколкото Южна и Северна Америка. В по-големите европейски държави вътрешните полети работят, но броят на международните е все още много редуциран, много полети биват анулирани в последния момент. Авиоиндустрията очаква това лято ситуацията да се подобри, след като СЗО, Международната асоциация за въздушен транспорт IATA, Международната организация за гражданска авиация ICAO намерят начини за това с ваксините, с паспорти за антитела, с бързи PCR тестове и тестови машини, които да дават резултат в рамките на 30 секунди.

- Каква и ситуацията у нас?

- Според мен това лято специално българският авиационен сектор е загубен. Най-много са засегнати чартърните компании. Доста чартъри бяха анулирани, доста полети, които нашите чартърни компании очакваха да реализират, не бяха заявени и платени. Индустрията в България се обърна към държавата за помощ - направихме пресконференция, но до момента нямаме отговор. Вече има компании, които започват да връщат самолети на лизинговите фирми, защото не могат да плащат вноски, не могат да плащат дори паркирането на самолети. Помощта 60 на 40 доникъде не стига. Освободени бяха доста хора - пилоти, инженери.

Авиокомпания България Еър осъществява редовните си полети, но и там има анулирани полети за дадени държави покрай обявени карантини - за Африка, например.

Резките промени в налаганите мерки от здравните власти в държавите объркват авиокомпаниите, които търпят допълнителни загуби, които в България по никакъв начин не се компенсират. В Европа има помощи за авиоиндустрията, докато у нас тя е тотално забравена. Асоциацията на българската авиационна индустрия се опитва да убеди държавата, че е належаща помощ за сектора, за да може да оцелеем, да излезем отново на пазара и да се борим с чужди авиокомпании. Иначе тук все повече ще навлизат конкуренти от други държави, които ще вземат хляба на нашите специалисти.

- Има ли фалирали авиокомпании?

- В световен мащаб много авиокомпании фалираха. С инженерите и консултантите в моята фирма прибираме самолети от фалирали компании всеки месец.

- Кога очаквате да започне възстановяване и кога браншът може да се върне на прилично ниво?

- Според мен възстановяването на бранша можем да очакваме едва следващото лято. Според прогнози на американските военни, на светилата в медицината светът ще е готов да живее с този вирус към август-септември 2022 г. Това означава още едно критично лято за българските чартърни компании. На прилично ниво браншът може да се възстанови най-рано след 4-5, а най-вероятно след 7-8 години.

- Работата Ви принуждава да летите постоянно. Какво е да летиш по време на пандемия?

- Да летиш в днешно време е доста неприятно, няма го удоволствието, което някои хора изпитвахме по-рано. Преди седмица пътувах, минах през Рим и Лондон - има затворени терминали, целият процес е много бавен, сложен, дезориентиран. В Рим например минаваш една проверка, после друга, която иска точно обратни документи. Изискванията се променят толкова бързо, че даже съставът на летищата не знаят какво да проверяват.

По време на целия полет трябва да си задължително с маска - това са изисквания на СЗО и ICAO. Можеш да свалиш маската само за да пиеш вода. Даже някъде предпочитат маските да са еднодневни вместо по-дебели, защото при полет недостигът на кислород може да се окаже сериозен, ако сте с по-плътна маска. При полета на Еър Франс направиха забележка на дама с хубава маска и стюардесите й дадоха еднодневна, само за полета.

При полета от Рим до Лондон нямаше и вода. При по-дългите полети, над 5-6 часа, дават и храна в пликче, в кутийка. Има специални изисквания - документи, QR кодове, бланки, които трябва да се попълнят онлайн за съответната държава. Продължават да се изискват PCR тестове, макар че антигенните са напълно заменяеми и много по-бързи. Хаосът и напрежението продължават.

- Как пандемията ще промени авиотранспорта?

- Очаквам намаляване на стюардния състав. Може дори да се стигне до момент, в който роботи и електроника да помагат на пътниците по време на полет. Може би след няколко години ще минем на самолети само с един пилот, ще има съкращаване на състава по поддръжката. Т.е. ще се търсят оптимални варианти за намаляване на разходите на даден полет. Факт е, че големите самолети са вече на земя. Арабските авиокомпании, които бяха доминантни, вдигнаха големи самолети за дълги полети, но все още не могат да ги напълнят. Европейските големи компании като Ер Франс, Луфтханза изключиха големите самолети от авиофлота си. Така че вероятно ще се лети на по-малки самолети. Възможно е броят на летящите в бизнес класа да се увеличи - вероятно ще има хора, които държат на комфорт във въздуха. Бизнес самолетите все още летят на прилично ниво. Хората с пари, които предпочитат да си спестят хаоса от рестрикции по летищата, вероятно ще предпочитат да летят по-удобно с чартърен бизнес самолет.

- Защо концесията на летище Пловдив се проточи толкова много? Има ли шанс за позитивно решение?

- Покрай ковид ситуацията и проблемите около индустрията инвеститорите са притеснени да влагат пари в летища. Особено изискванията, които бяха поставени за тази концесия преди ковид кризата, притесниха инвеститорите. В момента те много се надяват да се понамалят изискванията към летище Пловдив, към което все още има интереси, и тогава да участват в търга.

Интерес към летището има - вече не от страна на китайци, а по-скоро местен, европейски. Просто поставените условия не отговарят на сегашната ситуация. Надявам се новото правителство да вземе решение за промяна на условията и Министерството на транспорта да пусне нов търг за концесия. Пловдив заслужава по-добре организирано летище, което да поема сериозния пътникопоток в региона Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик.

- 12 април е Международен ден на авиацията и космонавтиката. През 2019 г. беше възстановено висшето въздушно училище в Долна Митрополия. Има ли шанс България да си върне достойното място в авиацията отпреди десетилетия?

- Ще присъствам на тържеството в училището за празника по лична покана на началника на ВВВУ „Г. Бенковски” бригаден ген. Юлиян Радойски. Надявам се училището да се възроди, отново да дава кадри за военната и цивилна авиация - пилоти, инженери. Асоциацията на българската авиационна индустрия ще съдейства максимално това училище, което беше някога едно от най-добрите авиационни в Европа, да си върне репутацията. С финансиране по програми в училището биха могли да се вкарат много по-модерни самолети, при това български. Това е целта - българската авиация и индустрия да вървят напред.

- Как ще преодолеем спънките?

- В последните 15 години ни липсва генерална държавна стратегия, поради което авиационната ни индустрия е на самотек, благодарение на ентусиасти. Държавата се обръща към железници, автомагистрали, но не и към авиацията. А точно авиацията може да допринесе за увеличаване на БВП, на туристическия поток. Имаме нужда от съмишленици в бизнеса, в държавата. Надяваме се да намерим общ език за дългосрочна стратегия в авиационната индустрия с новите хора, които идват в управлението.

„Балкан” някога беше по-голяма авиакомпания от Търкиш Еърлайнс, беше голямо име. За да върнем авиацията ни към това, което беше - да имаме висок стандарт, много повече самолети, ни е нужен план за следващите 10 години. Така, стъпка по стъпка, ще възстановим това, което беше авиацията ни преди 25 години.