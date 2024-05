Романтичната звезда Марио Бионди ще изнесе концерт на Античния театър в Пловдив на 15 юни. Вечерта с наследника на Бари Уайт ще е специална, защото заедно с 53-годишния италианец в града пристига и забележителната му група от музиканти. Емблематичният топъл и секси тембър на Марио, съчетан със сдържаното му и елегантно сценично поведение, перфектната селекция на музиканти и изобилието от емоционални хитове обещават един романтичен концерт на световно ниво. Организаторите от Blue Hills Events и Panharmony очакват Пловдив да привлече влюбени в музиката на Бионди почитатели от цяла България.

Роден като Марио Рано, певецът открива любовта си към музиката още в детска възраст, слушайки различни изпълнения заедно с баща си - певеца Стефано Бионди, от когото в знак на почит по-късно взема сценичния си псевдоним. Богатият житейски опит на Бионди му помага да се оформи и стигне до сегашния си статут на звезда на соул музиката. Пял е в църковни хорове, бил е студиен певец, паралелно с това учи музика и английски език.

Марио е роден в Катания, Сицилия, и не е трудно да се досетим, че още от малък е почитател на соул музиката. През 1988 г. започва да открива концертите на големи имена, в това число и на легендата Рей Чарлс. Големият му пробив идва с японското издание на сингъла This Is What You Are, достигнал до популярния водещ в BBC1 Norman Jay, който се влюбва в песента и я разпространява сред радиостанциите в цяла Европа. Нататък следват много топсингли в световни класации, турнета, хитове и препълнени зали. Концертът е част от културния календар на Пловдив. Два дни след гастрола на Античния Бионди ще грабне сърцата на публиката във Варна. Невъобразимо талантливата Виктория Георгиева, която скри шапката на публика и жури на "Евровизия", ще бъде заедно с нейната група като специален гост на концертите на соул звездата в България и ще има честта да ги открие.



- Идвате за първи път в Пловдив, след което ще имате концерт и във Варна. Чували ли сте нещо за двата града? Ще свирите на емблематично място под тепетата - Античния театър.

- Изключително много се радвам, че ще бъдат в Пловдив. Наистина ще ми е за първи път. Чух, че Пловдив и Варна са страхотни. Затова вече нямам търпение да изляза на сцената и в двата града.





- Какво може да очаква публиката? Готвите ли изненади?

- Всеки концерт на ново място е започване на нов духовен разговор с нови хора. Опитваме се да разберем още в първите минути какво е усещането на сцената и извън нея. Определено искам публиката да е много близо до нас, за да споделяме музика, чувства и любовта към музиката.





- Кога осъзнахте, че музиката е Вашият път?

- Осъзнах, че музиката е моят живот, моето всичко, когато бях някъде на 16 години. Беше просто истинска любов, и то заради баща ми и баба ми. Пътят наистина е много дълъг. Просто се надявам да ме очаква още по-дълъг път в бъдещето.





- Имате ли ритуал преди концерт?

- Опитвам да се концентрирам, да концентрирам енергията на гласа си, за да стане готин концерт и да дам най-доброто от себе си.

- Имате ли любима песен?

- Да, една от любимите ми песни е Cry Anymore. Беше написана в много странен за мен период. Бях в настроение, бях щастлив и заглавието пасна перфектно на всички тези емоции.

- Кои са Вашите любими изпълнители сега? На кои се възхищавахте през годините?



- В момента моите любими изпълнители са Кърт Елинг, Грегъри Портър, Самара Джой и Лейди Блекбърд. Иначе пораснах с Ал Жаро, Джордж Бенсън, Майкъл Макдоналд и други.





- Има ли концерт през годините, който никога няма да забравите?

- Смятам, че тези в Пловдив и Варна ще са концерти, които никога няма да забравите.

- Споделяли ли са Ви лични истории, свързани с песните Ви? Например да са помогнали на някого да преодолее труден момент в живота си?

- Усещането, което музиката може да даде на хората, е фантастично и неописуемо. Енергията и силата, които могат да дадат песните на някого в труден момент, също. Чувал съм много, много силни и дълбоки истории за разрешени проблеми благодарение на музиката въобще, също и за моята музика.





- Имате ли достатъчно свободно време за семейството си?



- О, разбира се. Моето семейство е най-важното нещо в живота ми. Когато сме заедно, се опитваме да се насладим на всеки един момент.





- Като многодетен баща няма как да не Ви попитам - следват ли Вашия музикален път?



- Три от децата ми са свързани с музиката по един или друг начин. Понякога идват на концертите ми, но това не се случва често.





- За какво мечтаете и все още не сте постигнали?



- Лесен въпрос. Да направя дует с Майкъл Макдоналд.





- Какво е най-хубавото нещо, което сте чували за себе си и за музиката си?



- „Човече, караш ме да се чувствам толкова добре!“