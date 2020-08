Ще изпреварим света, ако въведем в училище часове по изобретателство

На модерния свят му липсват свежи идеи, трябва да събудим творческото мислене на младите

Българинът има огромен изобретателски потенциал, който обаче трябва да бъде стимулиран

- Проф. Азманов, скоро ще започне новата учебна годин​а. Защо толкова настоявате за въвеждането на предмет "Изобретателство"?

- Първо, защото много малко хора го правят в живота. Ако обаче имаме преподаване на такъв предмет, това ще събуди интерес към търсене и постигане на изобретения у подр​астващите. Всички предмети, които ползваме в ежедневието си, са нечие изобретение. Така че е много важно да събудим интерес към подобни търсения ​у младите хора. Като се проучат примерно сто изобретения, въведени в употреба, това ще породи у младежите амбиция те самите да търсят начини да изобретяват.

- Изучава ли се някъде предмет "Изобретателство"?



- Доколкото знам, такъв предмет не е въведен досега. Ако обаче ние го въведем, със сигурност ще се породи интерес и в чужбина. Японци, китайци, американци, германци имат много изобретения, но никоя от тези страни не е въвела учебен предмет Inventions (изобретения). Предстои ми представяне на конференция в Станфордския университет в САЩ, където ще бъдат обсъждани нови технологии. Там ще изнеса доклад за това колко е важно да събудим изобретателско мислене ​сред младите поколения.



За съжаление и в университетите по света няма подобна специалност. Има обаче специалност "Проучване на патенти". Но това е последваща административна стъпка - за да се стигне до патент, трябва да е налице изобретение. Истината за съжаление е, че точно това - свежи идеи, липсват на модерния свят.

- Търсили ли сте съдействие от учителската общност за тази иновативна идея?

- Имам постигнато съгласие със Синдиката на българските учители да се осъществи подобно преподаване. Те трябва да преценят как конкретно може да бъде въведен подобен предмет - може би като свободноизбираем в началото. Може да се започне с няколко лекции за най-важните и любопитни вече осъществени изобретения, които да събудят интерес към проблема.

Този предмет обаче трябва да бъде въведен в целия Европейски съюз, не само в България.

- Активиране на творческите заложби - това ли му липсва на съвременното образование?

- Да, имаме голяма нужда от това. Подобен предмет ще е отворен хоризонт към творческата мисъл на младите. Могат да се включат и творчески дейности като компютърна анимация, карикатури. Дали ще заинтригуваме младежите - със сигурност някои от тях ще приемат предизвикателството.

- Вие самият сте автор на дузина изобретения. Кое от тях цените най-много?

- Нека посоча най-елементарното - двузапалителен кибрит, т.е. кибритени клечки, които се палят от двете страни. Много елементарно, но е ново, трябва да се сетиш. Кибритът е изобретен от китайците през 500-та година, странно е как оттогава досега на никого не е дошла наум идеята да сложи възпламеняваща се смес и от другата страна, така че една клечка да се ползва два пъти. Дори не съм пушач, а съм изобретил този двоен кибрит.

Изобретил съм и стъклена пощенска кутия

Имам много изобретения, които не съм успял да внедря. Когато бях студент, имаше организирано научно и техническо творчество на младежта. С едно мое интересно изобретение спечелих първа държавна награда, но не можах да го внедря в практиката. Представих го в Румъния, където ми обещаха да финансират изработката. Ставаше въпрос за оптическо съоръжение за унищожаване на плевели. Използвах голямо увеличително стъкло, каквито някога поставяхме пред екрана на старите модели телевизори. Такова стъкло фокусира слънчевите лъчи и при съответна настройка изгаря плевелите. Модифицирах лещата така, че фокусът да не бъде лещов, а линеен, а цялата оптическа система да е дълга 5 метра и 2 метра широка. С помощта на три подобни лещи, теглени бавно по терена, могат да се унищожат плевелите в обхвата на съоръжението.

Неограничени възможности за използване има и магнитът

Имам и доклад, озаглавен „Лъжата на Исак Нютон”. Как е възможно ябълката да е откритие на гравитацията, а бесенето на човека, 2 хиляди години преди ябълката, да не се зачита. Това е фрапиращ пример, но има и доста други неща, които учим грешно и не можем да ги коригираме.

- А докъде стигнахте с идеята за използване на змийска отрова за изработване на ваксина срещу COVID-19?

- Докато бях в САЩ, на два пъти събирах по сто гърмящи змии, за да мога да извадя достатъчно змийска отрова, тъй като всяка отделя по-малко от капка. Змиите пътуваха с мен в клетки в джипа, полицаите ме арестуваха и ми ги отнеха. Така изследванията ми върху ефектите на змийската отрова пропаднаха.

Змийската отрова може да се окаже търсеното средство, гарантиращо имунитет, това сочат мои изследвания. Подготвил съм статия по темата за едно от най-авторитетните издания в света - списание Science.

Надявам се публикацията да заинтригува видни вирусолози

Готов съм да съдействам, за да започнат сериозни изследвания и експерименти, които да докажат въздействието на змийската отрова върху заразени с коронавируса.

След аварията в АЕЦ "Чернобил" бях изложен на силна радиация и получих сериозни заболявания - частична парализа. Оздравях не благодарение на усилията на лекарите, а след като бях ухапан от змия и това беше констатирано медицински.

Родителите ми са автори на последното регистрирано откритие в България -разрушаването на зъбите на хората е дело на гъбата Candida Albicans. При младите хора има самоимунитет и гъбата не се развива. При гърмящите змии ме впечатли това, че има само два зъба, които не се развалят. С родителите ми обсъждахме как това може да се използва за опазване на зъбите при хората. След като ми иззеха змиите обаче, и това изследване пропадна. А змии в Калифорния се ловят много трудно. Няколко пъти ме е хапала гърмяща змия, но от това не се умира. Нещо повече - отровата на тази змия има и лечебно действие върху човека.

- Кои според Вас са най-значимите български изобретения и изобретатели?

- Разбира се, академик Георги Наджаков. Фотоелектретите на академик Наджаков са в екрана на цветния телевизор, в компютърния екран, в цветната фотография. Уникален учен е физикът и биолог Порфирий Бахметиев, първият професор в България. Най-значимите му открития носят марката на Софийския университет. Прави първата рентгенова снимка на човешко тяло в България, а заради изобретения от него през 1885 г. телефотограф за предаване на движещи се образи наричат Бахметиев българския прадядо на телевизора.

- Кой от световните изобретатели Ви възхищава най-силно?

- Безспорно блестящият Никола Тесла, американски изобретател от сръбски произход, е най-внушителният. Но има гениални изобретатели в различни сфери - на корабите, самолетите. С изобретатели най-неочаквано ни сблъсква животът.

В Санта Барбара се запознах с българин - Ангел Костов, емигрант от Русе, който е имал риболовен бизнес. Купил си балон, който лети на 400-500 метра над водата. Вижда рибните пасажи и ги съобщава на хората на риболовния кораб. Така правеше големи пари. Ето този човек е поредна демонстрация на огромния изобретателски потенциал на българина, който обаче трябва да бъде стимулиран.

ВИЗИТКА

Проф. д-р Искрен Азманов е агроном, изобретател и откривател. Живял е 15 години в САЩ. Член на Академията на Ню Йорк, най-високото положение на учен в САЩ. Член на Американската асоциация на агрономите и на групата на изследователите „Носители на нови идеи”. Името му присъства в престижния сборник Who is who in USA. Автор на 15 книги. С една от тях, в която описва най-интересните си изобретения, кандидатства за пет Нобелови награди.

За иновативните си проекти българинът е получил специално благодарствено писмо от британската кралица Елизабет Втора. Възпитаване на млади изобретатели е кауза, по която ученият работи от години.