Пламен Панов е заместник-кмет в ресор "Култура" на Община Пловдив. Висшето си образование със степен "магистър" по европеистика Пламен Панов защитава в престижния King’s College London. Бакалавър е по международни отношения с почести, валидиран от Уелски университет, Уелс, Американски колеж в Солун.

Работил е в Министерството на културата, където е работил като и. д. началник на отдел „Европейски програми и проекти“, а преди това е работил като главен експерт в същия отдел. От 2016 до 2018 г. работи като главен експерт „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ в отдел „Развитие и международно сътрудничество“ в Община Пловдив, където отговаря за подготовката, разработването и представянето на общинските проекти за финансиране по национални и оперативни програми, програми на Общността, на международни организации и финансовите институции. В длъжностната му характеристика влизат и международните отношения на Община Пловдив с външни организации, партньори и побратимени градове, както и за връзката с потенциални нови инвеститори.

- Как според Вас ще се отразят на града мащабни събития като концерта на Лара Фабиан, както и Hills of Rock?

- Често казвам нещо, което ще повторя и сега: Всеки лев, инвестиран в култура, се възвръща десетократно в града. Това е факт. Съвсем скоро ще бъдат публикувани и оповестени данните за цялата 2023 г. на Националния статистически институт за Пловдив и ще видите в цифри и проценти, че в сферата на туризма сме над нивата от 2019 г., когато Пловдив беше Европейска столица на културата. Това е един от ефектите на титлата. Това е нещо, което безкрайно ни радва, задължава и вдъхновява!

- Г-н Панов, какви проекти планира Община Пловдив в програмата за култура тази година?

- Един от акцентите в програмата за култура на кмета Костадин Димитров е реализацията на проекта за кино „Космос“, за да може Пловдив да има нов и модерен многофункционален център за култура по всички съвременни стандарти, както и оформяне на модерно, наситено с активности градско площадно пространство. Кино „Космос“ е ключов обект за последващото развитие на културния живот в града. На Пловдив със сигурност му трябва още едно сценично пространство за изява на културната общност. Киното е ключов приоритет и заради огромната енергия, която това изоставено пространство генерира покрай титлата Европейска столица на културата. В последните четири години активно работихме с проектантския екип, а през октомври 2022 г. представихме публично завършения технически проект и днес той е един от безспорните проекти, които гражданите на Пловдив искат да се случат. Проектът е съгласуван с всички инстанции, с действащо разрешение за строеж и изготвена документация за обявяване на обществена поръчка.

Вторият ключов обект, също залегнал в програмата, е консервацията и адаптацията на Античния форум на Филипопол в неговата южна и източна част. Античният форум е част от визията за това как ще изглежда градският център. С него ще бъде завършена цялостната му реставрация и консервация. Тогава площад „Централен” ще има завършен вид, като изключим Пощата, която е съсобственост на държава и частник.

Има смисъл в това да правиш нещо с грижа, с визия и да изпипваш детайлите

И другата добра новина е, че Министерството на културата финализира обществената поръчка и ремонтът на Концертна зала вече стартира. Затова съм изключително щастлив, че кметът Костадин Димитров още в своите първи действия подаде за държавно финансиране няколко много важни за града обекта, сред които са тези два, и от безпрецедентните почти 100 милиона лева за проекти на Община Пловдив, които Народното събрание гласува в републиканския бюджет, са отпуснати: за основен ремонт и благоустрояване на обществено пространство кино "Космос" - 4 400 000 лв., за Античен форум на Филипопол - Изток и Юг: Благоустрояване, реставрация, социализация, археология и др. дейности - 1 200 000 лв.

- Имате ли вече предвидени съвместни проекти с Драматичния театър, които да сложите на дневен ред за обсъждане с новия директор?

- Нашето партньорство с Драматичен театър-Пловдив, една от най-емблематичните културни институции както за Пловдив, така и за страната, със 142-годишна история, е в няколко направления. Веднъж по линия на дофинансирането, което Общината прави всяка година за културно съдържание на трите културни института - Драматичния театър, Държавната опера и Държавния куклен театър.

Традиционният Есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ ще има своето 28-о издание между 10 и 21 септември. Осъществява се с подкрепата на Община Пловдив като част от Културния календар на града. Сумата за тази година е 70 000 лв. Отделно от това предложихме и беше одобрено в Културния календар да бъде гласувана сумата от 50 хиляди лева, с която да бъдат подкрепени пътуванията на Драматичен театър-Пловдив.

Отпускаме 70 000 лева за фестивала "Сцена на кръстопът"

Трупата е поканена да представи спектакъла „Одисей“ в три поредни дни на сцената на Общински театър „Пирея“ в Атина, както и най-новата постановка на Диана Добрева - „Без кръв“ от Александър Барико - копродукция на ДТ „Н. О. Масалитинов“ и драматичния театър на град Велес, в рамките на фестивала „Охридско лято“ в град Охрид, Северна Македония. Изключително признание за пловдивската театрална школа е и поканата към театъра да открие със спектакъла „Одисей“ престижния Международен театрален фестивал „Митем“ в Будапеща, Унгария. За да не изброявам колко много неща, вкл. Награда "Пловдив", всяка година правим заедно, ще подчертая само, че нашият театър е еталон, нашата трупа е една от най-успешните в страната, а както се видя след участието - и огромния успех и признание, които получи „Коприна“ на Театралните олимпийски игри в Унгария, съвсем заслужено и с висок международен имидж. „Коприна“ е единственото българско заглавие, което Международният олимпийски комитет избра за участие в официалната селекция на Театралните олимпийски игри в Унгария и е първото представяне на български театър в основната програма на театралната олимпиада, едно от най-значимите събития в театралния свят.

- Бюджетът за култура на Пловдив е 3 750 000 лв. За кои от проектите смятате, че ще бъдат разходвани по-голямата част от средствата?

- Не разделяме проектите по такъв критерий. И бързам да добавя, че към тази сума следва да се прибави и бюджетът от 1,2 млн. лв, който управлява Общинската фондация "Пловдив 2019". С това бюджетът за култура става близо 5 млн. лева.

Община Пловдив провежда своята политика в сферата на културата в съответствие с „Културната стратегия на Община Пловдив 2014-2024 г.“, „Наредбата за реда и условията за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от Календара на културните събития на Община Пловдив“, и във връзка с чл. 18 от Закона за закрила и развитие на културата. Казвам това, защото ежегодният Културен календар обхваща множество прояви с местно, национално и международно значение, свързани с опазване на културното наследство и памет, обогатяване на културната идентичност, подобряване на достъпа до култура на жителите на общината чрез децентрализиране на културните процеси, развитие на изкуството, творческите и културните индустрии и културния туризъм, популяризиране на културата на Пловдив по света.

Кино „Космос“ е ключов обект за последващото развитие на културния живот в града

Календарът на културните събития на Община Пловдив за 2024 година е структуриран, като са заложени средства за национални и местни празници, чествания и годишнини - общо 20; фестивали, конкурси, награди, събития и кампании, организирани от Община Пловдив; съвместни инициативи с Министерството на културата, държавни и международни културни институти, дипломатически мисии, български общности в чужбина и други - общо 9 направления. Награди и конкурси - те са 7. Организиране на традиционни фестивали и събития - 21 на брой. Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ - проекти, одобрени след проведена конкурсна сесия по Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата. Специализирана комисия, включваща външни експерти, е оценила постъпилите проектни предложения, протоколът от работата ѝ е утвърден от кмета на община Пловдив и резултатите са публично оповестени на сайта на Общината. В раздел ІІ на Културния календар са включени всички класирани от комисията проекти - 51 на брой. В календара регулярно е включено финансиране по останалите два компонента - „Мобилност“ и „Гражданска активност“, и по Компонент 4 „Книги на пловдивски автори и важни за града издания“.

- В бюджета за тази година е предвидена определена сума за организиране и осъществяване на международни дипломатически делегации.

- В Културния Календар винаги присъства бюджетното перо за работа с българските общности в чужбина и също така перо за съвместната дейност с дипломатическите мисии и чуждестранните културни институти. Става дума за организацията на Международен ден на културно-историческото наследство, Европейска нощ на музеите, Европейска нощ на литературата, Австрийски музикални седмици, образователни програми по изкуства, обучения, майсторски класове и други.

- Кое според Вас е най-мащабното събитие, което предстои да се осъществи тази година?

- И тук не бих искал да правя класиране, още повече че предстои да бъде отворена и поканата по програма „Наследство“. На първо четене изброявам: Opera Open, Hills of Rock, Франкофоли, Музикален форум „Музика от вековете/Plovdiv Music of the Ages“, Годишните награди на БГ Радио, ONE DANCE WEEK, „Сцена на кръстопът“, концерта на Лара Фабиан (заради огромния интерес вече има втора дата), концерта на Марио Бионди, второто издание на Disco Music Fest: Back to the '80s ('90s) и участието на East 17 и Peter Andre, обичания Международен фолклорен фестивал. Много са. Към това трябва да добавим с благодарност и събитията на частните промоутъри, които избират Пловдив за своите концерти на световни звезди и имена. Фантастични концерти имаше през миналия сезон, като всички те заявяват, че тази година ще „избухнат“ още по-силно.

- Миналата година Пловдив беше рекордьор по посещаемост и интерес към всяко от събитията, които организирахте. Мислите ли, че тази година ще подобрите успехите си от предходната?

- Със сигурност. Нямам никакво съмнение, защото това зависи от изключително разнообразното културно съдържание, към което се стремим да постигаме, от една страна, а от друга, подкрепата, която оказваме на културните оператори. В тяхно лице ние не виждаме „бенефициенти“, а партньори, съмишленици и това е много важно.

- В тазгодишния бюджет предвидени ли са средства за нещо ново? Нещо, за което досега не са отделяни пари и внимание?

- Всяка година в Културния календар има нови събития, които се случват за първи път. И не става дума досега да не са отделяни пари и внимание, защото кандидатстването е на конкурсен принцип с проекти и е въпрос на активност от страна на културните оператори. Всеки, който има идеи за нови неща, би могъл да кандидатства за финансиране и Общината да го подкрепи.

Ще изброя някои нови: Ежегоден национален ученически конкурс по актьорско майсторство, Ежегоден музикален конкурс на името на Милчо Левиев, Маратон по спорт, култура и забавление „Тепе джамбуре“, Лято в Стария град, One Dance School , „Театър на сенките и дигиталният свят“, „Пловдив представя Балканските оркестри“, ще подкрепим XVII PolineROOOCK фестивал, „В джаза навън/Младите в джаза”, Международен фестивал „Творците“. Все нови събития за Културния календар. Бързам да отбележа, че всъщност критерий за добра работа е да се запазят и развиват старите и да се дава път на нови.

- Бюджетът за култура беше приет с пълно единодушие, което говори за гласувано доверие към Вас и преценката Ви. В каква насока смятате да работите по-конкретно и върху какво ще наблегнете през предстоящия ви мандат, за да подпомогнете културното развитие на Пловдив?

- Аз не съм самостоятелен играч, а съм част от екипа на кмета Костадин Димитров. В неговата предизборна програма точно и ясно е описано моментното състояние и какво трябва да се направи в сферите „Култура“ и „Туризъм“. Това са приоритетите, по които ще работим с пълна сила в този мандат, при това „с грижа, визия и детайл“. Това е част от слогана на програмата на Костадин Димитров, но не го казвам като някакъв девиз, а защото всеки ден се убеждавам в смисъла. Това е вторият ми мандат като заместник-кмет, натрупал съм опит, знания и много по-дълбоко познаване на проблемите и процесите, имам много идеи, които се надявам да доведа до успешен край, и съм абсолютно убеден в дълбокия смисъл на това да правиш нещо с грижа, с визия и да изпипваш детайлите.