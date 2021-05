Етиен Леви: Бил съм пловдивчанин в предишен живот

Познавам Виктория от дете. Песента е изповед, която би се харесала на голяма част от тийнейджърите

- Г-н Леви, защо точно рок песента Zitti е buoni на групата Måneskin спечели гласовете на журито и зрителите и направи Италия големия победител на конкурса Евровизия?

- Безкрайно съм благодарен за честта, която ми беше оказана да бъда председател на журито за България по покана на БНТ. Бяхме страхотен екип заедно с Екатерина Михайлова, Катя от дует "Ритон", Красимир Гюлмезов, композитор и аранжор, Милка Митева, бивш директор на Музикалното училище, и Красимира Матеева от страна на БНТ.

На конкурса тази година имаше много оригинални песни. Нашата песен беше сочена от букмейкърите като възможен избор дори за първо място. Имаше и много изпълнители с оригинална визия, каквато предполага участието на Евровизия.

Италианската група „Манескин” вдигна страшно много точки донякъде благодарение и на българската публика.

А при избора на финала се съпоставят точките на оторизираните професионални журита от цяла Европа с точките, които дава публиката.

Имаше обаче и други стойностни песни. Много се учудвам от по-задната позиция, едва 17-а, на песента на Израел „Set Me Free”, изпълнена прекрасно от атрактивната млада певица Еден Алене. За мен тази песен беше една от фаворитите. Страшно ми харесваше и португалската група The Black Mamba с тяхната песен „Love Is on My Side“. Много добра беше и французойката Барбара Прави с песента „Voilà“ , която зае второ място - това за мен беше Едит Пиаф в млад вариант.

Съжалявам за изключителната изпълнителка на Малта Дестини,която има прекрасен глас с голям диапазон, но остана седма.

Сан Ремо със сигурност дава известност на "Манескин", но преди години групата Blue се яви с песента "Sorry Seems to Be the Hardest Word" на Елтън Джон, пяха заедно, но това не им помогна да спечелят. Затова не смятам, че успехът на италианците на Сан Ремо е оказал влияние за първото им място на Евровизия, където борбата е много сериозна.

- Измислен ли беше скандалът, който принуди фронтмена на групата Дамиано Давид да си направи спешно тест за наркотици?

- Кой знае дали е било по погрешка или евтин пиар. Накрая се оказа, че не е имало скандал. В шоубизнеса често звезди си измислят истории, за да привлекат внимание, но аз не съм привърженик на евтините трикове.

- Добро ли е 11-ото място, което заехме, след като бяхме смятани за фаворити?

- По регламент нямахме право да гласуваме за нашата песен. Очаквахме подкрепа от други държави.

Песента, с която се представихме, е изповед на нашата прекрасна Виктория. Познавам я от дете, журирал съм я на няколко конкурса, награждавал съм я и с Гран При на един от тях. Виктория има прекрасно израстване като изпълнител. Песента <210>, с по-мекия си начин на музициране, с по-приглушено пеене, би се харесала на голяма част от тийнейджърите. Това е стил, наложен от изпълнителката Били Айлиш, но не искам да я сравнявам с Виктория.

За съжаление, явно тези тийнейджъри извън България не са имали възможност да гласуват по някаква причина.

Неслучайно песента беше оценена като един от фаворитите поради изключително модерния начин на представяне като музициране.

11-ото място на Вики в никакъв случай не е загуба, а е много сериозен успех за България.

- Трябва ли да се вторачваме толкова в първото място на Евровизия?

- Не. Защо трябва да приемаме като страшна трагедия това, че не сме първи? Трябва да сме щастливи, че сме били пети на Евровизия в лицето на Стунджи и Елица, имали сме четвърто място в лицето на прекрасната Поли Генова, а Кристиян Костов достигна второ място с чудесна песен. И да се надяваме, че в бъдеще ще имаме първото си място и Евровизия ще бъде излъчвана от България. Но това не бива да ни бъде самоцел. Не бива така настървено, на всяка цена да искаме да сме на първо място и да оплюваме изпълнител, който не го е постигнал. Това е грешен подход. Ето, на този конкурс британците останаха последни с нула точки, въпреки че имаха чудесен изпълнител. Това, че песента не се е харесала на публиката, не означава, че Джеймс Нюмън е лош изпълнител, напротив, той много ми хареса.

- Какво слуша Европа в момента? Каква музика се котира?

- Евровизия е конкурс едновременно за визия, за изпълнители с певчески, актьорски и танцувални умения. Тези, които ги нямат, правят групи от танцьори или вокалисти, които танцуват. Много пъстра е палитрата на конкурса.

Така че какво слуша Европа е едно, а това какво е еталон на Евровизия е друго. Евровизия е борба за оригиналност. Много от тези песни стават хитове. Много изпълнители като легендарните АББА например направиха изключителна световна кариера с появяването си на Евровизия. Важно е дали си спечелил, но може би по-скоро оригиналността на пърформанса е тази, която може да донесе бляскаво бъдеще на изпълнител или група изпълнители.

- Подразни ли ви звученето на песента „Мата Хари” на Азербайджан?

- Не ме подразни. Тук, на Балканите, сме свикнали с тези ритми. Те обаче не съществуват само в чалгата, а присъстват в музиката на доста народи.

- Трябва ли да се сърдим на съседите северномакедонци, че дадоха точките си на Сърбия, не на нас?

- Не, не бива да се сърдим, че имаме нула точки от тях. Много важно! Други хора пък са ни дали много висока оценка - Португалия, Молдова. Не бива да страдаме, а да продължим напред.

Да не го обръщаме и на политика, въпреки че сигурно има някакъв привкус. Естествено е, в Скопие са просръбски настроени, били са част от тази югофедерация, оказвано им е силно сръбско влияние, харесват тази музика. Нормално е да са гласували за Сърбия.

- В далечната 1985 г. вие печелите с група "Трик" трета награда на Евровизия за изпълнители. Как се преборихте?

- Тогава нашият регламент беше много по-сложен. Изнесохме 25-минутна програма на живо с бигбенда на Брюкселското радио и телевизия в най-голямото казино на Ламанша, в град Кноке, Белгия, където се проведе конкурсът. България в наше лице се представи достойно.

При това тогава страната ни беше членка не на Евровизия, а на Интервизия, сдружение на социалистическите страни.

Имахме малко разочарование, като се прибрахме - в България се каза да не се говори много за нас, за да не сме се помислили за звезди.

Чак след години, като възобновиха участието на България в Евровизия, ме поканиха в БНТ да споделя впечатления от наградата в Белгия.

- Това ли беше моментът, когато като изпълнител сте се чувствал на седмото небе?

- Никога не съм фокусирал вниманието върху себе си. Целият ми живот премина в раздаване на групата. Аз съм изключително колективен музикант. Всеки успех съм преживявал като свой, но и като на групата - групар съм си. Освен успеха ни на Евровизия, изключително вълнуващ момент беше наградата на „Мелодия на годината” с еднакъв брой точки с легендарна група като ФСБ. Помня как се прегръщахме с групата, плакахме.

Беше изключителна чест, когато спечелих втора награда с авторска песен на „Златния Орфей”.

- Как запазвате усмивката си и в най-трудни моменти?

- Бог ме е дарил с весел характер, за да преодолявам трудностите по-лесно. Смехът ме е спасявал в тежки моменти. Много силен щит са ми усмивката, автоиронията, силната вяра и младежкият дух. Казват ми: въпреки бялата си коса, няма да остарееш, по цял ден си с млади хора. Така си е.

- Вие сте консултант и вокален педагог на много певчески формати. Трудно ли се става музикална звезда днес?

- Бях ученик на легендарната Ирина Чмихова. Тя е пловдивчанка. Преди много години тя пророкува, че ще стана преподавател. Често я навестявахме с други нейни ученици, разведрявах любимата ми преподавателка с вицове.

Да станеш звезда днес не е толкова лесно. Но от друга страна обаче, с песни от по три тона, можеш много бързо да станеш звезда - зависи накъде духа вятърът в момента. Може човек, който няма кой знае какви качества, бързо да се изстреля на върха, и обратното, човек с прекрасен глас да не намери подобаващо място заради модата, която се шири в момента. Оптимист съм обаче, че ще свърши времето на суетата и егото и ще дойде отново времето на почтените хора на сцената, които да получат заслужено признанието и обичта на публиката.

Бил съм пловдивчанин в предишен живот

Пловдив е един от любимите ми градове. Особено Старият град - имам чувството, че някога, в някой друг живот, съм бил роден там. Архитектурата, атмосферата така ме привличат, че дойда ли в Пловдив, задължително се разхождам по калдъръмените улички, сядам на кафе в "Алафрангите", в "Пълдин", в "Старата къща". Пловдивчани са изключителни, топли хора. Не е изключено да съм бил пловдивчанин в предишен живот.

За мен беше голям празник, когато сме имали концерти в Пловдив. Цяла седмица на Пловдивския панаир сме се чувствали като западни звезди, правехме ревюта за западни фирми. Имам състуденти пловдивчани от Естрадния отдел .

Имам и роднини в Пловдив. Прабаба ми Теофана Цалдар е чехкиня, идва в България с брат си Йосеф след Освобождението по покана на цар Фердинанд да обучава българите, били са първите учители по музика. В Пловдив имам роднини от страната на дядо Йосеф Цалдар.

Теофана е била красавица, свирила е на цитра и тук се е запознала с прадядо ми Митрофан Пошев, завършил две военни академии, командир на Първа дружина на 6-и пехотен Търновски полк. С безпримерен героизъм обръща хода на голямата битка при Селиолу и Гечкенли до Лозенград.

Баба ми, която ме отгледа, беше половин чехкиня. Гордея се, че във вените ми тече смесена кръв - майка ми е българка християнка, баща ми е български евреин. Имам прадеди, идващи от Испания, явно съм събрал всички ценностни неща отвсякъде.

Възпитан съм, че славата е нещо фатално

Расъл съм в семейството на един от пионерите на българската популярна музика. Баща ми е създател на първия квартет в България през 1946 г. Възпитаван съм, че славата е нещо много фатално. Когато се издигнеш и започне падането, човекът, който не може да носи тежестта на славата, се срива надолу с 200 км в час и много боли при падането. Затова винаги съм си повтарял, че не трябва да имам силно его. Правим популярно изкуство и за мен е най-важно да отвърна десеторно на обичта на хората.

Нашият импресарио Стефан Широков, създател на група „Трик”, ме критикуваше, че допускам хората прекалено близо до себе си. Имал съм случаи с осем участия около Нова година, не съм хапвал цял ден, а хората идват - искат автографи. Но винаги съм предпочитал по-скоро да остана гладен, отколкото да си загубя почитателите и публиката. Радвам се, че съм се съхранил детското в себе си.

Етиен Леви е популярен певец и музикален педагог. Завършил консерватория със специалност “естрадно пеене” и втора специалност - пиано.Солист на вокална група „Трик“. Участвал е в многобройни забавни програми, сред които шоу „Невада“, както и в шоуто на Тодор Колев - „Как ще ги стигнем... американците“.От 1998 г. е преподавател в НМА, а от 2000 г. - преподавател в НБУ.Бил е консултант на световния музикален певчески формат „Mu-sic Idol 1“. През 2008 и 2009 г. е вокалният педагог на формата „Music Idol 2“ и „3“.През 2009 г. е участник в световния денс формат „Dancing Stars 2“. През 2011 г. е вокалният педагог на световния музикален формат „X factor“.Вокален педагог 9 сезона на формата „Като две капки вода - Your Face Sounds Familiar“.През 2020 г. участва в музикалното предаване на Нова телевизия „Маскираният певец“.Носител на 3. награда на конкурс на Евровизия за изпълнители в гр. Кноке, Белгия, през 1985 г. Печели 1. награда на конкурса „Мелодия на годината” през 1986 г. и 2. награда на „Златният Орфей” през 1998 г. в конкурса за авторска песен с „Приказен свят“.Председател на българското професионално жури за оценка на песните на Евровизия 2021.