Важно за шофьорите: Движението на пътя край Стойките временно е в едната лента заради катастрофа 12:10, 14.02.2025 12:21, 14.02.2025 https://www.marica.bg/region/smolqn/vajno-za-shofyorite-dvijenieto-na-patq-kray-stoykite-vremenno-e-v-ednata-lenta-zaradi-katastrofa Marica.bg Петя Гайдарова 192 0 Принтирай Временно движението по пътя III-866 Смолян - Стойките при км 15+200 се осъществява в една лента поради ПТП без пострадали, съобщи заместник областният управител на Смолян Адриан Петров. Движението се регулира от Пътна полиция. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Дванадесетокласници от Смолян поканиха класната си на бал с огнено шоу 17:2513.02.2025