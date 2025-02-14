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Важно за шофьорите: Движението на пътя край Стойките временно е в едната лента заради катастрофа

  • 12:10, 14.02.2025
  • 12:21, 14.02.2025
    • https://www.marica.bg/region/smolqn/vajno-za-shofyorite-dvijenieto-na-patq-kray-stoykite-vremenno-e-v-ednata-lenta-zaradi-katastrofa Marica.bg
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 Временно движението по пътя III-866 Смолян - Стойките при км 15+200 се осъществява в една лента поради ПТП без пострадали, съобщи заместник областният управител на Смолян Адриан Петров.

Движението се регулира от Пътна полиция.

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катастрофа движение една лента стойките смолян
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За автора

Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Кореспондент в Смолян

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