4232
Подай сигнал Профил

Сняг вали в Смолянско, ограничиха движението през Превала за камиони

  • 18:05, 17.02.2025
  • 18:06, 17.02.2025
    • https://www.marica.bg/region/smolqn/snqg-vali-v-smolqnsko-ogranichiha-dvijenieto-prez-prevala-za-kamioni Marica.bg
  • 647
  • 0
Принтирай

Сняг вали обилно в Смолянска област от обяд. Преди минути от Областно пътно управление съобщиха, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходa Превала, поради снеговалеж и снегопочистване.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
сняг родопите смолян пампорово превала рожен девин
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Кореспондент в Смолян

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Как оценявате новото редовно правителство "Желязков"?

Резултати