Сняг вали в Смолянско, ограничиха движението през Превала за камиони 18:05, 17.02.2025 18:06, 17.02.2025 https://www.marica.bg/region/smolqn/snqg-vali-v-smolqnsko-ogranichiha-dvijenieto-prez-prevala-za-kamioni Marica.bg Петя Гайдарова 647 0 Принтирай Сняг вали обилно в Смолянска област от обяд. Преди минути от Областно пътно управление съобщиха, че се ограничава движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходa Превала, поради снеговалеж и снегопочистване. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Строителен предприемач се оплака: Знакови проекти за милиони се саботират в Смолян 17:0017.02.2025 Педагози от Смолян протестираха срещу двоен стандарт за план-приема СНИМКИ 11:4515.02.2025