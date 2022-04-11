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Сняг в Родопите, ето къде въведоха ограничения за шофьорите

  • 09:15, 11.04.2022
    • https://www.marica.bg/region/smolqn/snqg-v-rodopite-eto-kade-vavedoha-ogranicheniq-za-shofyorite Marica.bg
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Село Момчиловци   

Сняг вали слабо по високите части в Родопите. Склоновете побеляха с нов сняг, но новата снежна покривка не е много голяма, казаха от Планинска спасителна служба в Пампорово. 

В целия регион има слаби валежи от дъжд, а по високите части - от сняг.  Температурите са в интервал от - 3°С до +6°С. Пътните настилки са сухи и частично мокри, частично заснежени.

Въведени са ограничения за движение на МПС с тегло над 12 тона и с ремаркета и полуремаркета за пътя Проглед - Пампорово - Стойките, пътя от местността Здравец до прохода Рожен, пътя Момчиловци - Славейно, пътя м. Момина вода - м. Рожен - НАО и пътя Загражден - Давидково - Баните, съобщиха от Областно пътно управление.

 

 

сняг пампорово смолян родопите загражден баните славейно рожен
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За автора

Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Репортер-редактор - екип "Регион" Смолян

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