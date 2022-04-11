Сняг в Родопите, ето къде въведоха ограничения за шофьорите

Сняг вали слабо по високите части в Родопите. Склоновете побеляха с нов сняг, но новата снежна покривка не е много голяма, казаха от Планинска спасителна служба в Пампорово.

В целия регион има слаби валежи от дъжд, а по високите части - от сняг. Температурите са в интервал от - 3°С до +6°С. Пътните настилки са сухи и частично мокри, частично заснежени.

Въведени са ограничения за движение на МПС с тегло над 12 тона и с ремаркета и полуремаркета за пътя Проглед - Пампорово - Стойките, пътя от местността Здравец до прохода Рожен, пътя Момчиловци - Славейно, пътя м. Момина вода - м. Рожен - НАО и пътя Загражден - Давидково - Баните, съобщиха от Областно пътно управление.