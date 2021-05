Родопско село си въведе месечно обществено почистване

Месечно почистване на площите в селото, както и на реката и прилежащи терени си въведоха в смолянското село Полковник Серафимово. За пореден път в селото през уикенда 12 доброволци чистиха местата за боклук, главните пътища и два различни участъка в близост до реката. "Участваха доброволци, дошли от Смолян, Смилян и нашето село. Събрани бяха 36 торби с боклук", съобщи инж. Радка Тунева-Янчевска от Сдружение за устойчиво развитие на село Полковник Серафимово.

"Приблизително 95% от боклука са пластмаса за еднократна употреба, останалите 5% са рециклируеми твърди пластмаси и стъкло, които са сортирани в новите съдове за разделно събиране, които селото поиска и бяха доставени със съдействието на община Смолян. Доброволците откриха незаконно сметище на хълма до реката точно зад селския магазин. От това, което успяхме да почистим, става ясно, че имаме много повече работа, преди да съберем абсолютно всеки боклук в селото. Решихме да организираме почистването на тези боклуци поне веднъж месечно, като вярваме, че и други могат да се присъединят към нас в бъдещи събития.

Убедени сме, че заедно можем да направим селото ни чисто и за пример в Родопите", посочи Янчевска. Селото е разноезично, тъй като в него от години живеят много чужденци. Акциите се провеждат с техни дарения и предложения, като последните кампании са с дарения на Meadows in the Mountains Festival, Little Angels Rescue BG, The PINK HOUSE и механа АИДА.