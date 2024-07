Международният документален „Родопи филм фест“ (RIFE) ще се проведе в Смолян от 11- 14 юли 2024, съобщиха от общинската управа. Програмата ще направи преглед на 36 заглавия от България и света, а входът е свободен. За първа година избрани филми са включени в платформата NETTERA.TV+, така че ценните заглавия ще могат да достигнат до зрители от цялата страна.

„Основният акцент на фестивала е върху музикалните филми затова мотото тази година е „Слушай музиката!“. На 11 юли, в амфитеатъра пред библиотеката, киномаратонът стартира с „Раят може да почака“ на Свен Халфар. Филмът е портрет на хамбургския хор, в който всички певци са на преклонна възраст, но имат смелостта да застанат пред публика и да разкрият частица от душата си“, отбелязват организаторите.

В музикалната секция е "32 звука" на номинирания за „Оскар“ Сам Грийн, който ще бъде представен премиерно за страната. Акцент е и ”Проектът Клецмер“.

Програмата на 4-тия „Родопи Филм Фест“ съдържа пълнометражни, среднометражни и късометражни филми от целия свят – САЩ, България, Сърбия, Полша, Тунис, Португалия, Аржентина, Азербайджан и други страни. Във фокуса са Германия, Гърция и Турция.

Филмите посветени на музика, мечти, смърт, легенди и екология са разнообразни разкази на човешки истории, през които прозират социални, политически, исторически, етически, екзистенциални, семейни и правозащитни теми и проблеми, с което напомняме, че в документалното кино няма фалшиви новини, казват организаторите

В пълнометражната програма са заглавия като "Животът не е състезание, но аз печеля" – фокус върху спортните постижения на жени-олимпийци. Филмът е номиниран в две категории на Венецианското Биенале 2023. Друго впечатляващо заглавие е сръбският „Флотация” на Елунед Зоуи Айано и Алесандра Татич. Българският филм в конкурсната програма е „Да летиш с плавници“ на младата режисьорка Мария Аверина. „Чарли Чаплин от Афганистан” на Анета Папатанасиу е гръцкото представяне. Филмът ни пренася в тъжната история на един от последните останали комици и актьори в Афганистан и прави коментар за това как фанатизмът на талибаните в страната забранява комедията.

В среднометражния кокурс акцент е любопитния турски филм изграден като детективски “мистери” - “В търсене на семейство Родаки“ на Керем Сойилмаз. За изключително впечатляващ експеримент се определя „Обекти на светлината“ на Акасио де Алмейда и Мари Каре – филм на майстори, посветили живота си на португалското кино и оставили много следи и запомнящи се образи след себе си.

Късометражната програма е обогатена с филми от Полша, сред които е и миналогодишният победител „Сестра ми“ на Мариуш Рушински в един от най-важните документални световни фестивали IDFA. В програмата са и четири български филма, сред които "In between" на Виолета Вълчева и „Мартеницата“ на младия режисьор Георги Ванев.

Тази година фестивалът въвежда две нови секции „Фокус“ и „Ново българско кино“, където са представени „Войник на Съдбата“ на Касиел Ноа Ашер, „Следеният човек“ на Димитър Коцев – Шошо и „Теодор Ушев: Невидими връзки“ на Борислав Колев. Във секцията „Българска панорама – музиката в киното“ ще се излъчат „Оловният войник“ на Костадин Бонев, „Имало едно време в Париж“ на Андрей Чертов и „Балканска черна кутия“ на Цветан Драгнев.

Международно жури ще определи наградите в конкурсните категории от състезателната селекция. Членове в него са Натали Дейвид, документална режисьорка, Бернд Будер, програмен директор на Филмовия Фестивал Котбус и програмен директор на Фестивала на Еврейския Филм в Берлин, Весела Марчевска, монтажист на множество игрални и документални филми, Владимир Андреев, режисьор и продуцент, Ебру Туайтес Дикен, филмов критик и Корнел Миглус, основател на филмовия фестивал filmPOLSKA Berlin, режисьор и продуцент.

В програмата на феста са включени също специален уъркшоп за млади документалисти, онлайн прожекции за зрители от цялата страна на 18 филма и музикални събития.

За откриването на киномаратона режисьорът Маркус CM Щмид ще представи своя DJ програма с музиката от филма си МАЛИ 70. Тя се изпълнява от немски и малийски музиканти. На закриването на фестивала ще свирят No more many more в амфитеатъра пред библиотеката в Смолян.

Родопи Филм Фест се организира от Бул Док ЕООД, съорганизатор е Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на ИА „Национален филмов център“ и Министерство на културата. Oфициален партньор на събитието е Община Смолян с партньори Регионална библиотека "Николай Вранчев“ - гр. Смолян и Родопски драматичен театър "Николай Хайтов". Специалната програма и уъркшоп за VR се осъществяват с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ.