В началото на учебната година Schwarz IT България дари 60 лаптопа на пет училища в селата Арда, Чепинци, Старцево, Момчиловци и Давидково, област Смолян. Дарението е част от инициативата „Равен старт“ в помощ на българските училища и децата, които имат потенциал, но нямат достатъчно възможности за развитие на дигиталните си умения. Така технологичната компания, част от световната група Schwarz, за втора поредна година подпомага ученици от бедни региони на България.

„Всяко дете има правото на равен старт в образователната ни система, независимо в кой край на България живее. Дарихме лаптопи на училища в нужда в полза на мeстните деца, които нямат възможност да си ги закупят. А в днешно време, за да бъдат подготвени за бъдещите професии, децата трябва да придобият дигитална грамотност. Тя развива логическо и креативно мислене, по-добро боравене с нови технологии и по-висока ефективност, по-бързо усвояване на знания и умения. Дигиталната грамотност подпомага усвояването и развитието на други професионални знания и умения и вече се възприема като базово умение наравно с езиковата грамотност,“ посочва Михаил Петров, изп. директор на Schwarz IT България.

В СУ „Княз Борис I“ в с. Старцево учат 106 деца, които получиха 15 лаптопа, а директорът на учебното заведение обеща да осигури оборудван кабинет по индустриален дизайн. В с. Арда е едно от най-малките училища у нас. Там учат 13 деца, които почти не разполагат с техника. По време на пандемията са използвали устройства от местното читалище. Учителите се гордеят с будните деца и техните постижения въпреки скромните технологични възможности. В с. Чепинци учат около 240 ученици, за които няма достатъчно оборудване. Новите компютри ще допълнят базата по информатика, а това ще осигури по-добър шанс за развитието на децата.

„Учителите и директорите в тези училища бяха истински развълнувани и вдъхновени. За първи път им се случва да не търсят те, а някой друг да търси тях, за да им помогне в работата им с децата. Навсякъде бяхме посрещнати много топло и с много усмивки. Децата и учителите бяха истински щастливи, че ще имат възможност да използват техника на нивото на училищата в големите градове,“ споделя емоционално Десислава Иванович, прокурист на Schwarz IT България.

Социално-икономическите фактори оказват силно влияние върху нивото на образование на децата в училище. Малчуганите, родени в бедни семейства или в малки населени места, изостават в знанията и уменията от връстниците си. Нещо, което може лесно да се преодолее според Schwarz IT. През 2021 г. чрез инициативата „Равен старт“ компанията дари 70 лаптопа на осем училища в села от Северна България: Ценово, Арчар, Плъстина, Бело Село и др.

Schwarz IT България е дигиталното сърце на водещата световна ритейл група Schwarz. Групата със седалище Германия обединява познатите в България конкурентни търговски вериги Lidl и Kaufland, компанията за рециклиране Pre Zero и компанията за производство Schwarz Produktion.

Schwarz IT България обслужва и предоставя IT решения на четирите подразделения на водещата световна ритейл група с около 500 000 служители по целия свят и над 12 900 магазина в повече от 30 страни. Като един от централните доставчици на IT услуги, Schwarz IT България отговаря за предоставянето на IT инфраструктура, платформи и бизнес приложения. Сред целите за развитие на технологичната компания в следващите три години е екипът да се разшири с минимум още 100 работни места.