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Момче полетя от стълб, ударила го волтова дъга

  • 22.12.2020 | 11:20
  • 22.12.2020 | 11:34
    • https://www.marica.bg/smolqn/momche-poletq-ot-stalb-udarila-go-voltova-daga Marica.bg
  • Петя Гайдарова
  • 1826 прегледа
  • 3 коментара
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16-годишен е с опасност за живота, след като паднал от електрически стълб с високо напрежение в местността „Станковица" до Смолян. Приет е в МБАЛ в града като е установено, че има много травми от падането, съобщиха от полицията.

Младежът е бил с приятели в местността извън родопския град. Искал  да демонстрира умение по катерене и е бил засегнат от волтова дъга, обясниха запознати.

По случая е образувано досъдебно производство.

смолян ток волтова дъга пострадал 16 годишен
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Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Репортер-редактор - екип "Регион" Смолян

Петя Гайдарова е кореспондент на в. „Марица“ в Смолян. Завършила е "Български език, литература и история" в ПУ „П. Хилендарски“ и „История“ в Югозападен университет "Н. Рилски“. Има квалификация на BBC World Training Trust.   Още

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Коментари (3)

ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

22.12.2020 | 11:39

БОРИСОВ герб са виновни

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1 1
ГРАД КОЗЛОДУЙ

ГРАД КОЗЛОДУЙ

22.12.2020 | 11:38

гладът е по силен от тока

Отговори
1 1
Дарвине

Дарвине

22.12.2020 | 11:38

Дарвине, гледаш ли?

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1 1

Коментари

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