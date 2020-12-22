Момче полетя от стълб, ударила го волтова дъга
- 22.12.2020 | 11:20
- 22.12.2020 | 11:34
- Петя Гайдарова
- 1826 прегледа
- 3 коментара
16-годишен е с опасност за живота, след като паднал от електрически стълб с високо напрежение в местността „Станковица" до Смолян. Приет е в МБАЛ в града като е установено, че има много травми от падането, съобщиха от полицията.
Младежът е бил с приятели в местността извън родопския град. Искал да демонстрира умение по катерене и е бил засегнат от волтова дъга, обясниха запознати.
По случая е образувано досъдебно производство.
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Коментари (3)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
ГРАД КОЗЛОДУЙ22.12.2020 | 11:39
БОРИСОВ герб са виновни
ГРАД КОЗЛОДУЙ22.12.2020 | 11:38
гладът е по силен от тока
Дарвине22.12.2020 | 11:38
Дарвине, гледаш ли?