Момче полетя от стълб, ударила го волтова дъга

16-годишен е с опасност за живота, след като паднал от електрически стълб с високо напрежение в местността „Станковица" до Смолян. Приет е в МБАЛ в града като е установено, че има много травми от падането, съобщиха от полицията.

Младежът е бил с приятели в местността извън родопския град. Искал да демонстрира умение по катерене и е бил засегнат от волтова дъга, обясниха запознати.

По случая е образувано досъдебно производство.