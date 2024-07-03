Д-р Румен Пехливанов е назначен за областен управител на област Смолян с решение на служебното правителство от днес. Пехливанов е икономист по образование. Притежава дългогодишен управленски опит като кмет на

Община Рудозем от ДПС. В периода 2001 г. – 2023 г. е бил кмет на община Рудозем, а между 2003 г. и 2007 г. – председател на Общинския съвет в Рудозем.

За заместник-областни управители на Смолян са назначени Андриян Петров от ГЕРБ, който вече е бил заместник областен управител и бившият кмет на община Девин Красимир Даскалов от ГЕРБ.