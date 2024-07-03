4232
Подай сигнал Профил

Д-р Румен Пехливанов е новият областен управител на област Смолян

Бившият кмет на община Девин Красимир Даскалов е заместник областен управител

  • 21:45, 03.07.2024
    • https://www.marica.bg/region/smolqn/d-r-rumen-pehlivanov-e-noviqt-oblasten-upravitel-na-oblast-smolqn Marica.bg
  • 386
  • 0
Принтирай

Д-р Румен Пехливанов е назначен за областен управител на област Смолян с решение на служебното правителство от днес. Пехливанов е икономист по образование. Притежава дългогодишен управленски опит като кмет на

Община Рудозем от ДПС. В периода 2001 г. – 2023 г. е бил кмет на община Рудозем, а между 2003 г. и 2007 г. – председател на Общинския съвет в Рудозем.

За заместник-областни управители на Смолян са назначени Андриян Петров от ГЕРБ, който вече е бил заместник областен управител и бившият кмет на община Девин Красимир Даскалов от ГЕРБ.

 

 

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
1/5 от 1 оценки
1/5 от 1 оценки
областен управител смолян красимир даскалов румен пехливанов андриян петров девин рудозем
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Кореспондент в Смолян

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Ще има ли редовно правителство или пак отиваме на избори?

Резултати