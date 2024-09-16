Четирима бабаити пребиха млад шофьор, засякъл ги на пътя

Четирима души са пребили 21-годишен мъж, защото ги засякъл с автомобила си на централния булевард „България“ в Смолян.

Инцидентът е станал пред денонощен магазин. Пострадалият мъж е от плевенското село Ясен. Той е със счупени носни кости. След преглед в смолянската болница е освободен за домашно лечение.

Мелето е стопирано от автопатрулни екипи.

Четиримата са били задържани за едно денонощие в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.