Четирима бабаити пребиха млад шофьор, засякъл ги на пътя
- 13:45, 16.09.2024
- 13:52, 16.09.2024
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Четирима души са пребили 21-годишен мъж, защото ги засякъл с автомобила си на централния булевард „България“ в Смолян.
Инцидентът е станал пред денонощен магазин. Пострадалият мъж е от плевенското село Ясен. Той е със счупени носни кости. След преглед в смолянската болница е освободен за домашно лечение.
Мелето е стопирано от автопатрулни екипи.
Четиримата са били задържани за едно денонощие в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.