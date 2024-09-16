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Четирима бабаити пребиха млад шофьор, засякъл ги на пътя

  • 13:45, 16.09.2024
  • 13:52, 16.09.2024
    • https://www.marica.bg/region/smolqn/chetirima-babaiti-prebiha-mlad-shofyor-zasqkal-gi-na-patq Marica.bg
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Четирима души са пребили 21-годишен мъж, защото ги засякъл с автомобила си на централния булевард „България“ в Смолян. 

Инцидентът е станал пред денонощен магазин. Пострадалият мъж е от плевенското село Ясен. Той е със счупени носни кости. След преглед в смолянската болница е освободен за домашно лечение.

Мелето е стопирано от автопатрулни екипи.

Четиримата са били задържани за едно денонощие в ареста. По случая е образувано досъдебно производство.

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побой смолян засякъл автомобил четирима задържани
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За автора

Петя Гайдарова

Петя Гайдарова

Кореспондент в Смолян

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