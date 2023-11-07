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Здравни работници, агроном, учител - вижте какво търсят работодателите

  • 09:13, 07.11.2023
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/zdravni-rabotnici-agronom-uchitel-vijte-kakvo-tarsqt-rabotodatelite Marica.bg
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   Снимка: Бюро по труда

 Бюро по труда - Пазарджик 
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15  А


Работни  места за специалисти с висше образование:
 
1 агроном
1 лаборант
1 инженер, конструктор
1 медицинска сестра
1 медицинска сестра за социални дейности
1 медицински лаборант
1 ресурсен учител
2 строителен техник
1 счетоводитeл, оперативен
1 технически секретар
1 технолог
1 технолог, технология на полимерите


Работни места за средно професионално, средно и основно образование:


2 арматурист
5 автомонтьор
1  автомеханик
2 барман
1 багерист многокофов багер
1 бояджия, превозни средства
2 водопроводчик
1готвач
1 геодезист 
1 диагностик, моторно  превозно средство
1 електромонтьор
2 електромеханошлосер
1 електротехник промишлено предприятие
3 заварчик
2 заготовчик изолационни платове
1 животновъд
4 касиер
2 кофражист
3 крояч, текстил
1 комисионер, заложна къща
1 лаборант
1 лепач
5 леяр
2 матричар 
2 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор
1 машинен оператор, печатарство
3 машинен оператор, дървообработване /на кантираща машина/
2 машинен оператор обработка на каучук
2 машинен оператор, производство на безалкохолно
9 машинен оператор производство на пластмасови изделия
3 машинен оператор производство на пластмасови изделия
1 машинен оператор, рязане на текстил
1  машинен оператор, шиене
2 машинен оператор, шиене на тапицерия
1 моделиер – конструктор, облекла
1 монтажник дограма
2 монтажник, електронни  елементи
1 монтажник, изделия от дърво
5 монтажник, метални конструкции
1 механик промишлено оборудване
3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление
6 настройчик, шприц машини
6 обслужващ работник, промишлено производство
16 общ  работник
2 общ работник промишлеността
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения
1 организатор, производство
1 патрул, служби за сигурност
1 помощник-кухня
1 пощенски раздавач  / пощальон/
1 пекар
16 продавач- консултантконсултант
1 продавач, павилион
2 производител, млечни продукти
10 ресторантски работник
3 работник, производство на акумулатори
6 работник, кухня
5 работник сортировач
1 работник, поддръжка на сгради
1 работник, поддръжка на асансьори
1 рехабилитатор
5 салонен управител
2 санитар
2 сервитьор
1 склададжия
1 сладкар
3 строителен техник
1 Технически изпълнител
6 техник, механик
1 Технически секретар
1 технически секретар, с английски език
1 технолог
1 технолог, технология на полимерите
1 тракторист
10 чистач/хигиенист
4 шивач
2 шлосер
3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми
1 шлосер-монтьор
5 шофьор, товарен автомобил / международни превози/
1 шофьор, лекотоварен автомобил
1 шофьор, автобус
1 щанцьор, изработка на щанцформи 


Свободни работни места за лица с трайни увреждания
                              
2 диагностик механик мпс
1 еколог
3 монтажник електронни елементи
1 продавач-консултант

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