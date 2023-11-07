Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А



Работни места за специалисти с висше образование:



1 агроном

1 лаборант

1 инженер, конструктор

1 медицинска сестра

1 медицинска сестра за социални дейности

1 медицински лаборант

1 ресурсен учител

2 строителен техник

1 счетоводитeл, оперативен

1 технически секретар

1 технолог

1 технолог, технология на полимерите



Работни места за средно професионално, средно и основно образование:



2 арматурист

5 автомонтьор

1 автомеханик

2 барман

1 багерист многокофов багер

1 бояджия, превозни средства

2 водопроводчик

1готвач

1 геодезист

1 диагностик, моторно превозно средство

1 електромонтьор

2 електромеханошлосер

1 електротехник промишлено предприятие

3 заварчик

2 заготовчик изолационни платове

1 животновъд

4 касиер

2 кофражист

3 крояч, текстил

1 комисионер, заложна къща

1 лаборант

1 лепач

5 леяр

2 матричар

2 манипулант, промишлеността

1 машинен оператор

1 машинен оператор, печатарство

3 машинен оператор, дървообработване /на кантираща машина/

2 машинен оператор обработка на каучук

2 машинен оператор, производство на безалкохолно

9 машинен оператор производство на пластмасови изделия

3 машинен оператор производство на пластмасови изделия

1 машинен оператор, рязане на текстил

1 машинен оператор, шиене

2 машинен оператор, шиене на тапицерия

1 моделиер – конструктор, облекла

1 монтажник дограма

2 монтажник, електронни елементи

1 монтажник, изделия от дърво

5 монтажник, метални конструкции

1 механик промишлено оборудване

3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление

6 настройчик, шприц машини

6 обслужващ работник, промишлено производство

16 общ работник

2 общ работник промишлеността

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения

1 организатор, производство

1 патрул, служби за сигурност

1 помощник-кухня

1 пощенски раздавач / пощальон/

1 пекар

16 продавач- консултантконсултант

1 продавач, павилион

2 производител, млечни продукти

10 ресторантски работник

3 работник, производство на акумулатори

6 работник, кухня

5 работник сортировач

1 работник, поддръжка на сгради

1 работник, поддръжка на асансьори

1 рехабилитатор

5 салонен управител

2 санитар

2 сервитьор

1 склададжия

1 сладкар

3 строителен техник

1 Технически изпълнител

6 техник, механик

1 Технически секретар

1 технически секретар, с английски език

1 технолог

1 технолог, технология на полимерите

1 тракторист

10 чистач/хигиенист

4 шивач

2 шлосер

3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми

1 шлосер-монтьор

5 шофьор, товарен автомобил / международни превози/

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор, автобус

1 щанцьор, изработка на щанцформи



Свободни работни места за лица с трайни увреждания



2 диагностик механик мпс

1 еколог

3 монтажник електронни елементи

1 продавач-консултант