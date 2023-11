С мощна заря отбеляза победата си на кметските избори в Пазарджик кандидатът на "Продължаваме промяната - Демократична България" Петър Куленски. Вече близо 2 часа негови колеги, съмишленици и симпатизанти са окупирали предизборния щаб на "Цар Шишман" и празнуват под звуците на "We are the champion".