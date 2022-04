Волейболен Пазарджик посрещна тази вечер шампионите от Хебър, които снощи спечелиха в Бургас за втора поредна година шампионската титла в първенството на efbet Супер Волей за сезон 2021/2022. Постижението е уникално, защото бе постигнато без нито една загуба и в същото време оформи златния требъл на "тигрите". Шампионите бяха посрещнати от стотици фенове пред зала “Васил Левски” в Пазарджик.

Пред множеството шампионската купа бе вдигната от капитанът на отбора Иван Станев, на фона на вечния хит на "Куин" - "We Are The Champions".

"Направенто от ВК Хебър е още едно доказателство, че когато човек има ясен план, има стратегия, намери правилните хора и има амбицията и хъса да направи нещо, той го прави. Винаги съм казвал: Когато искаш да направиш нещо, ти намираш решенията , когато не искаш - си намираш оправданията. Искам да имаме самочувствието, че сме най-добрите. И ще бъдем да бъдем такива във волейбола. Аз ви обещавам, че следващата година ще сме още по-добри". Така с увереност в бъдещите успехи Тодор Попов призова присъстващите с радост в сърцето да приветстват героите.

По-късно всеки от присъстващите имаше възможност да се снима с купата или с някой от своите любимци.