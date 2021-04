Волейболната купа за Държавен първенец е вече в Пазарджик

Шампионската титла на Хебър пристигна в Пазарджик!

Преди броени минути пред спортна зала “Васил Левски” се състоя импровизирано посрещане на волейболните шампиони от Хебър, които с победата си над Нефтохимик в Бургас късно снощи, спечелиха първа държавна титла от 74 години насам.

Купата за победител в мъжката Супрелига има и историческа стойност, тъй като е първа за волейболен Пазарджик от началото на новия век, както е и първа за Хебър като клуб, чието възраждане започна през лятото на 2016 г. Тогава с волята на кмета Тодор Попов бяха положени основите на сегашния социално-спортен проект.

По-малко от 5 години по-късно във витрината на ВК Хебър се оказаха 4 трофея – две Купи на България, една Суперкупа и една държавна титла.

Стотици фенове на ВК Хебър и волейбола в Пазарджик се стекоха след 18 часа пред зала „Васил Левски” за да посрещнат и поздравят момчетата на Александър Попов за историческия им успех и да се снимат с така дълго чакания трофей.

Първи на сцената излезе кметът на Общината Тодор Попов, който поздрави всички фенове с историческия волейболен успех и заяви, че новата цел пред отбора е да стане "пълен хегемон" в България. В по-далечна перспектива кметът начерта и още по-амбициозна цел - спортните клубове на Пазарджик да станат "първи във всеки спорт'.

След приветствието на кмета целият волейболен тим на Хебър бе представен индивидуално, като волейболисти, треньори, технически щаб и ръководство излизаха един по един от автобуса. Последен, с купата и под бурните аплодисменти на присъстващите на сцената дойде капитанът Иван Станев, който след обратно броене от 10 до 1 вдигна трофея. Фиестата продължи под звуците на "We are the champions", a последвалата мощна заря бе кулминацията в посрещането на шампионите. След края на официалната част всеки един от феновете на отбора можеше да се снима с историческата купа.

Пълен списък на всички шампиони на България в националното първенство досега:

1942: Раковски (София)

1943: РР-43 (София)

1944: -

1945: ПСК Левски (София)

1946: Чавдар (София)

1947: Чавдар (Пазарджик)

1948: Септември при ЦДВ (София)

1949: ЦДНВ (София)

1950: Спартак (*)

1951: Спартак (*)

1952: Ударник (*)

1953: Ударник (София)

1954: Миньор (Перник)

1955: Миньор (Перник)

1956: Ударник (София)

1957: ЦДНА (София)

1958: ЦДНА (София)

1959: Левски (София)

1960: Миньор (Перник)

1961: Миньор (Перник)

1962: ЦДНА (София)

1963: Миньор (Перник)

1964: Перник (Перник)

1965: Миньор (Перник)

1966: Академик (София)

1967: Спартак (София)

1968: ЦСКА Червено знаме (София)

1969: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1970: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1971: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1972: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1973: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1974: Славия (София)

1975: Славия (София)

1976: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1977: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1978: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1979: Славия (София)

1980: Левски-Спартак (София)

1981: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1982: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1983: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1984: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1985: Левски-Спартак (София)

1986: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1987: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1988: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1989: ЦСКА Септемврийско знаме (София)

1990: ЦСКА (София)

1991: Георесурс (Бухово)

1992: Левски-Спартак (София)

1993: ЦСКА (София)

1994: ЦСКА (София)

1995: ЦСКА (София)

1996: Славия (София)

1997: Левски Сиконко (София)

1998: Славия (София)

1999: Левски Сиконко (София)

2000: Левски Сиконко (София)

2001: Левски Сиконко (София)

2002: Левски Сиконко (София)

2003: Левски Сиконко (София)

2004: Левски Сиконко (София)

2005: Левски Сиконко (София)

2006: Левски Сиконко (София)

2007: ЛУКОЙЛ Нефтохимик (Бургас)

2008: ЦСКА (София)

2009: Левски Сиконко (София)

2010: ЦСКА (София)

2011: ЦСКА (София)

2012: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2013: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2014: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2015: Марек Юнион-Ивкони (Дупница)

2016: Добруджа 07 (Добрич)

2017: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2018: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2019: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2020: Нефтохимик 2010 (Бургас)

2021: Хебър (Пазарджик)

(*) През 1950, 1951 и 1952 година в първенството участват отбори, които представляват доброволни спортни организации от цялата страна, а не само от едно селище.