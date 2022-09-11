Велинград почита големия Николай Гяуров

Във вторник с множество събития, Велинград ще отбележи 93 години от рождението на великия бас Николай Гяуров. Програмата стартира още в 9 часа в Историческия музей - Велинград, където ще бъде открита тематична изложба - "Великият бас Николой Гяуров". От 11 ч. на бюст- паметника на оперния артист пред Общинска администрация на фона на любими опери от репертоара му, ще бъдат поднесени цветя и венци. Половин час по-късно в Художествена галерия - Велинград ще бъде излъчен документалния филм „Либера ме“, в който ще оживее спомена за „Краля на басите“, роден във Велинград. Специален гост ще бъде д-р Магдалена Манолова- музиколог и автор на филма. В 19 часа в НЧ "Отец Паисий – 1893” ще се проведе тържествен концерт в памет на великия бас. Специален гост на него ще бъде вагнеровия бас на световно ниво, американският оперен певец Ерик Халферсон.