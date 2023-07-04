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Възможностите за работа в Пазарджик: търсят кадри в туризма и услугите

  • 10:58, 04.07.2023
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/vazmojnostite-za-rabota-v-pazardjik-tarsqt-kadri-v-turizma-i-uslugite Marica.bg
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   Снимка: Pixabay

Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15  А

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1 архитект

1 главен счетоводител

2 инженер, конструктор

1 медицинска сестра

1 медицински лаборант

1 рецепционист хотел

1 ръководител лаборатория за бетонов възел

1 младши специалист

1 счетоводител, оперативен

 

Работни места за кадри със средно професионално, средно и основно образование:

1 асистент, офис

5 автомонтьор

2 автомеханик ГТП

5 барман

1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/

3 бояджия, стоманени конструкции

1 водач, мотокар

1 главен счетоводител

5 готвач

15 готвач, заведение бързо хранене

1 геодезист

2 дърводелец

2 електротехник, пром. предприятие

6 електротехник, строителен

6 електромонтьор

2 електромеханошлосер

2 заварчик

2 заготовчик, изолационни платове

8 касиер

3 камериерка

1 козметик

1 компютърен оператор

1 контрольор, качество

2 крояч, текстил

2 лаборант

7 лепач

5 леяр

1 майстор производство на тестени изделия

3 машинен оператор

3 машинен оператор, изделия от хартия

4 машинен оператор, обработка на изделия

3 машинен оператор, обработка на каучук

1 машинен оператор, месни продукти

3 машинен оператор, металообработващи машини

15 машинен оператор, производство на картонени изделия

11 машинен оператор производство на пластмасови изделия

3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

10 машинен оператор, шиене

2 машинен оператор шиене на тапицерия

3 механик, промишлено оборудване

1 монтажник дограма

3 монтажник, електронни елементи

3 монтажник, метални конструкции

2 настройчик металообработващи машини с цифрово управление

2 отчетник, оценки на рискове и застраховки

1 обслужващ бензиностанция

5 обслужващ работник, промишлено производство

3 общ работник, промишлеността

28 общ работник

4 общ работник на граждански договор

5 общ работник, строителство на сгради

1 огняр

1 опаковач 2 оператор, автоклав

1 офис мениджър

1 охранител

3 помощник-възпитател

3 помощник - готвач

1 помощник-кухня

5 продавач павилион

39 продавач - консултант

3 работник, производство на акумулатори

3 работник, производство на метални конструкции

2 работник, консервна фабрика

7 работник сортировач

6 работник, кухня

1 рехабилитатор

1 ръководител, смяна /търговски обект/

1 сервизен техник

5 салонен управител

12 сервитьор

3 склададжия

2 сладкар

3 стругар

2 счетоводител оперативен

2 строител, жилища /зидар, кофражист/

1 строителен техник

4 техник, механик

2 технолог, технология на полимерите

2 топилчик

2 търговски представител с английски език

1 тракторист

10 чистач/хигиенист

8 шивач

4 шлосер

3 шлосер-монтьор

1 шофьор автобус

1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/

4 щанцьор, изработка на щанцформи

 

Свободни работни места за лица с трайни увреждания:

2 диагностик механик МПС

1 еколог

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Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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