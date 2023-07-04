Възможностите за работа в Пазарджик: търсят кадри в туризма и услугите
- 10:58, 04.07.2023
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за специалисти с висше образование:
1 архитект
1 главен счетоводител
2 инженер, конструктор
1 медицинска сестра
1 медицински лаборант
1 рецепционист хотел
1 ръководител лаборатория за бетонов възел
1 младши специалист
1 счетоводител, оперативен
Работни места за кадри със средно професионално, средно и основно образование:
1 асистент, офис
5 автомонтьор
2 автомеханик ГТП
5 барман
1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/
3 бояджия, стоманени конструкции
1 водач, мотокар
1 главен счетоводител
5 готвач
15 готвач, заведение бързо хранене
1 геодезист
2 дърводелец
2 електротехник, пром. предприятие
6 електротехник, строителен
6 електромонтьор
2 електромеханошлосер
2 заварчик
2 заготовчик, изолационни платове
8 касиер
3 камериерка
1 козметик
1 компютърен оператор
1 контрольор, качество
2 крояч, текстил
2 лаборант
7 лепач
5 леяр
1 майстор производство на тестени изделия
3 машинен оператор
3 машинен оператор, изделия от хартия
4 машинен оператор, обработка на изделия
3 машинен оператор, обработка на каучук
1 машинен оператор, месни продукти
3 машинен оператор, металообработващи машини
15 машинен оператор, производство на картонени изделия
11 машинен оператор производство на пластмасови изделия
3 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
10 машинен оператор, шиене
2 машинен оператор шиене на тапицерия
3 механик, промишлено оборудване
1 монтажник дограма
3 монтажник, електронни елементи
3 монтажник, метални конструкции
2 настройчик металообработващи машини с цифрово управление
2 отчетник, оценки на рискове и застраховки
1 обслужващ бензиностанция
5 обслужващ работник, промишлено производство
3 общ работник, промишлеността
28 общ работник
4 общ работник на граждански договор
5 общ работник, строителство на сгради
1 огняр
1 опаковач 2 оператор, автоклав
1 офис мениджър
1 охранител
3 помощник-възпитател
3 помощник - готвач
1 помощник-кухня
5 продавач павилион
39 продавач - консултант
3 работник, производство на акумулатори
3 работник, производство на метални конструкции
2 работник, консервна фабрика
7 работник сортировач
6 работник, кухня
1 рехабилитатор
1 ръководител, смяна /търговски обект/
1 сервизен техник
5 салонен управител
12 сервитьор
3 склададжия
2 сладкар
3 стругар
2 счетоводител оперативен
2 строител, жилища /зидар, кофражист/
1 строителен техник
4 техник, механик
2 технолог, технология на полимерите
2 топилчик
2 търговски представител с английски език
1 тракторист
10 чистач/хигиенист
8 шивач
4 шлосер
3 шлосер-монтьор
1 шофьор автобус
1 шофьор, тежкотоварен автомобил 12 и повече тона
5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
4 щанцьор, изработка на щанцформи
Свободни работни места за лица с трайни увреждания:
2 диагностик механик МПС
1 еколог
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