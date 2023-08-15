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Търсят учители, възпитатели и лектори, вижте свободните работни места

  • 10:16, 15.08.2023
  • 10:32, 15.08.2023
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/tarsqt-uchiteli-vazpitateli-i-lektori-vijte-svobodnite-rabotni-mesta Marica.bg
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   Снимка: GettyImages

Бюро по труда - Пазарджик

ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

034 44 55 95; 44 49 98

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1 агроном

1 архитект

1 директор, производство

2 инженер, конструктор

1 медицинска сестра

1 медицински лаборант

1 ръководител лаборатория за бетонов възел

1 младши специалист

2 строителен техник

1 технически ръководител, строителство

1 технолог

1 учител БЕЛ

2 учител по информатика и ИТ

1 учител музика - външен лектор, 324ч.

1 учител по биология

1 учител по биология и химия ½ щат

1 учител по математика 5-7 клас

1 учител ЦОУД 1 - 4 клас

2 учител изобразително изкуство – външен лектор, 324ч., 68 ч.

1 учител лектор по биология и здравно образование – 2 ч.

1 учител по БЕЛ

1 учител по биология и здравно образование - 216 ч.

1 учител по ФВС – 0.5 щат

1 учител по математика – лектор 170 ч.

1 учител по човек и природа – лектор 85 ч.

 

Работни места за хора със средно професионално, средно и основно образование:

1 асистент, офис

6 автомонтьор

2 автомеханик ГТП

2 барман

1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/

1 бояджия, превозни средства

3 бояджия, стоманени конструкции

1 водач, мотокар

1 водопроводчик

1 главен счетоводител

5 готвач

1 геодезист

2 гладач, ютия

2 дърводелец

1 диагностик, моторно превозно средство

2 електротехник, пром. предприятие

3 електромонтьор

2 електромеханошлосер

1 завеждащ административна служба

1 заварчик

2 заготовчик, изолационни платове

8 касиер

1 камериерка

1 компютърен оператор

1 кранист

2 лаборант

6 лепач

5 леяр

3 майстор производство на тестени изделия

1 маникюрист

3 матричар

3 машинен оператор, изделия от хартия

3 машинен оператор, обработка на каучук

1 машинен оператор, месни продукти

10 машинен оператор производство на пластмасови изделия

1 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

3 машинен оператор производство на пластмасови изделия

10 машинен оператор, шиене

2 механик, промишлено оборудване

1 монтажник дограма

7 монтажник, електронни елементи

7 монтажник, метални конструкции

3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление

6 настройчик, шприц машини

5 обслужващ работник, промишлено производство

3 общ работник, промишлеността

7 общ работник

4 общ работник на граждански договор

1 общ работник

1 огняр

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения

1 организатор, производство

1 офис мениджър

2 охранител

1 помощник - готвач

3 помощник-кухня

1 помпиер

14 продавач - консултант

3 работник, производство на акумулатори

3 работник, производство на метални конструкции

1 работник, консервна фабрика

3 работник, консервиране на плодове и зеленчуци

4 работник, кухня

22 работник, лента

24 работник, сезонен

5 работник сортировач

2 санитар

5 сервитьор

1 счетоводител оперативен

2 строител, жилища /зидар, кофражист/

3 строителен техник

1 технически ръководител, строителство

1 технически сътрудник

1 технически секретар /англ. език/

6 техник, механик

1 технолог

2 технолог, технология на полимерите

2 топилчик

2 търговски представител

1 тракторист

11 чистач/хигиенист

8 шивач

2 шлосер

3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми

1 шлосер-монтьор

1 шофьор автобус

5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/

1 шофьор, товарен автомобил до 12 т /вътрешни превози/

4 щанцьор, изработка на щанцформи

 

Свободни работни места за лица с трайни увреждания:

2 диагностик механик МПС

1 еколог

 

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Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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