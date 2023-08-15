Търсят учители, възпитатели и лектори, вижте свободните работни места
- 10:16, 15.08.2023
- 10:32, 15.08.2023
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Бюро по труда - Пазарджик
ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
034 44 55 95; 44 49 98
Работни места за специалисти с висше образование:
1 агроном
1 архитект
1 директор, производство
2 инженер, конструктор
1 медицинска сестра
1 медицински лаборант
1 ръководител лаборатория за бетонов възел
1 младши специалист
2 строителен техник
1 технически ръководител, строителство
1 технолог
1 учител БЕЛ
2 учител по информатика и ИТ
1 учител музика - външен лектор, 324ч.
1 учител по биология
1 учител по биология и химия ½ щат
1 учител по математика 5-7 клас
1 учител ЦОУД 1 - 4 клас
2 учител изобразително изкуство – външен лектор, 324ч., 68 ч.
1 учител лектор по биология и здравно образование – 2 ч.
1 учител по БЕЛ
1 учител по биология и здравно образование - 216 ч.
1 учител по ФВС – 0.5 щат
1 учител по математика – лектор 170 ч.
1 учител по човек и природа – лектор 85 ч.
Работни места за хора със средно професионално, средно и основно образование:
1 асистент, офис
6 автомонтьор
2 автомеханик ГТП
2 барман
1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/
1 бояджия, превозни средства
3 бояджия, стоманени конструкции
1 водач, мотокар
1 водопроводчик
1 главен счетоводител
5 готвач
1 геодезист
2 гладач, ютия
2 дърводелец
1 диагностик, моторно превозно средство
2 електротехник, пром. предприятие
3 електромонтьор
2 електромеханошлосер
1 завеждащ административна служба
1 заварчик
2 заготовчик, изолационни платове
8 касиер
1 камериерка
1 компютърен оператор
1 кранист
2 лаборант
6 лепач
5 леяр
3 майстор производство на тестени изделия
1 маникюрист
3 матричар
3 машинен оператор, изделия от хартия
3 машинен оператор, обработка на каучук
1 машинен оператор, месни продукти
10 машинен оператор производство на пластмасови изделия
1 машинен оператор, производство на безалкохолни напитки
3 машинен оператор производство на пластмасови изделия
10 машинен оператор, шиене
2 механик, промишлено оборудване
1 монтажник дограма
7 монтажник, електронни елементи
7 монтажник, метални конструкции
3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление
6 настройчик, шприц машини
5 обслужващ работник, промишлено производство
3 общ работник, промишлеността
7 общ работник
4 общ работник на граждански договор
1 общ работник
1 огняр
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения
1 организатор, производство
1 офис мениджър
2 охранител
1 помощник - готвач
3 помощник-кухня
1 помпиер
14 продавач - консултант
3 работник, производство на акумулатори
3 работник, производство на метални конструкции
1 работник, консервна фабрика
3 работник, консервиране на плодове и зеленчуци
4 работник, кухня
22 работник, лента
24 работник, сезонен
5 работник сортировач
2 санитар
5 сервитьор
1 счетоводител оперативен
2 строител, жилища /зидар, кофражист/
3 строителен техник
1 технически ръководител, строителство
1 технически сътрудник
1 технически секретар /англ. език/
6 техник, механик
1 технолог
2 технолог, технология на полимерите
2 топилчик
2 търговски представител
1 тракторист
11 чистач/хигиенист
8 шивач
2 шлосер
3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми
1 шлосер-монтьор
1 шофьор автобус
5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
1 шофьор, товарен автомобил до 12 т /вътрешни превози/
4 щанцьор, изработка на щанцформи
Свободни работни места за лица с трайни увреждания:
2 диагностик механик МПС
1 еколог
Областният управител на Пазарджик даде разрешение на кмета на община Ракитово да сключи договор за обществен превоз без конкурс
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