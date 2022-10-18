Търсят учител и лектор, вижте всички свободни работни места

Учител в целодневна форма на обучение и лектор по четири учебни предмета са сред свободните работни мест, обявено в Бюрото по труда в Пазарджик. Търсят се още ресурсен учител, медицински сестра, фармацевт, инженер. Както и десетки работници за производството - монтажници, оператори, елтехници.

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Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за висше образование :

1 инженер, електрически контрол

3 медицинска сестра

1 отчетник, счетоводство

1 фармацевт магистър

1 учител цоуд

1 ресурсен учител

1 учител-лектор по чп, биология и зо, химия, оос

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 арматурист

1 автомонтьор

3 барман

6 бояджия, изделия от дърво

1 водач, мотокар

4 галванотехник

1 готвач, заведение за бързо хранене (дюнерджия)

8 готвач

1 домашна помощница

1 дърводелец, мебелист

1 експедитор стоки и товари

1 електромеханошлосер

1 електротехник

2 електротехник, промишлено предприятие

2 електромонтьор

1 заварчик

9 касиер

2 лаборант

6 леяр

6 лепач

2 маневрист

1 метач

6 манипулант, промишлеността

5 мениджър /салонен управител/

4 майстор, производство на тестени изделия

6 машинен оператор

1 машинен оператор,мелене

2 машинен оператор, металообработващи машини

3 машинен оператор, производство на захарни изделия

1 машинен оператор, производство на мебели

7 машинен оператор,шиене

3 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 машинист, псм

1 мебелист

1 монтажник, дограма

20 монтажник,велосипеди

10 монтажник, самолетни конструкции

2 механик, промишлено оборудване

1 механик, гараж за транспортни средства

1 моделиер-конструктор, облекла

1 настройчик, робот

1 началник смяна

3 обслужващ, бензиностанция/газостанция

7 обслужващ работник, промишлено производство

17 общ работник

7 общ работник, промишлеността

1 оператор, предпечатна подготовка

1 огняр

2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

3 огняр

1 оператор на машина за издуване на бутилки

2 оператор , производствена линия

1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1 отчетник, счетоводство

1 пакетировач

2 пекар

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 помощник готвач

20 продавач- консултант

1 прочиствач- шмиргелист, отливки

3 работник, кухня

2 работник покриване метални повърхности

1 работник, производство на млечни продукти

1 работник, сортировач

3 работник, сглобяване на детайли

2 работник, производство на акумулатори

5 ресторантски работник

1 разкройчик метал

1 санитар

3 склададжия

6 складов работник

2 стругар

4 сервитьор

5 тапицер

1 тракторист

2 топилчик

4 фрезист

1 хладилен техник

4 чистач

2 шлайфист

3 шлосер

1 шлосер-електрозаварчик

1 шлосер- монтьор

2 шофьор, лекотоварен автомобил

4 шофьор, автобус

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

5 шофьор ,автовоз

1 шофьор, самосвал

3 щанцьор

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 водач мотокар

2 готвач

2 манипулант, промишлеността

1 машинен оператор обработка на каучук

1 продавач-консултант

1 общ работник, промишлеността



СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик мпс

1 обслужващ работник, промишлено производство

1 техник, механик

РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 перач, преработваща промишленост