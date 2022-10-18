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Търсят учител и лектор, вижте всички свободни работни места

  • 09:19, 18.10.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/tarsqt-uchitel-i-lektor-vijte-vsichki-svobodni-rabotni-mesta Marica.bg
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   Снимка: iStock

 Учител в целодневна форма на обучение и лектор по четири учебни предмета са сред свободните работни мест, обявено в Бюрото по труда в Пазарджик. Търсят се още ресурсен учител, медицински сестра, фармацевт, инженер. Както и десетки работници за производството - монтажници, оператори, елтехници.

Вижте всички обявени позиции:

 

Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                  инженер, електрически контрол                                             

3                  медицинска сестра                                                                           

1                  отчетник, счетоводство

1                  фармацевт магистър

1                  учител цоуд

1                  ресурсен учител

1                  учител-лектор по чп, биология и зо, химия, оос

 

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

 

1                    арматурист

1                    автомонтьор

3                    барман

6                    бояджия, изделия от дърво

1                    водач, мотокар

4                    галванотехник

1                    готвач, заведение за бързо хранене  (дюнерджия)

8                    готвач

1                    домашна  помощница

1                    дърводелец, мебелист

1                    експедитор стоки и товари

1                    електромеханошлосер

1                    електротехник

2                    електротехник, промишлено предприятие

2                    електромонтьор

1                    заварчик

9                    касиер

2                    лаборант

6                    леяр

6                    лепач

2                    маневрист

1                    метач

6                    манипулант, промишлеността

5                    мениджър /салонен управител/

4                    майстор, производство на тестени изделия

6                    машинен оператор

1                    машинен оператор,мелене

2                    машинен оператор, металообработващи машини

3                   машинен оператор, производство на захарни изделия

1                   машинен оператор, производство на мебели

7                    машинен оператор,шиене

3                    машинен оператор,  шиене на тапицерия

2                    машинист, псм

1                    мебелист

1                    монтажник, дограма

20                  монтажник,велосипеди

10                  монтажник, самолетни конструкции

2                    механик, промишлено оборудване

1                    механик, гараж за транспортни  средства

1                    моделиер-конструктор, облекла

1                    настройчик, робот

1                    началник смяна

3                    обслужващ, бензиностанция/газостанция

7                    обслужващ  работник, промишлено производство

17                  общ  работник

7                    общ работник, промишлеността

1                    оператор, предпечатна подготовка

1                    огняр

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

3                    огняр

1                    оператор на машина за издуване на бутилки

2                    оператор , производствена линия

1                    организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност

1                    отчетник, счетоводство

1                    пакетировач

2                    пекар

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

1                    помощник готвач

20                  продавач- консултант

1                    прочиствач- шмиргелист, отливки

3                    работник, кухня

2                    работник покриване метални повърхности

1                    работник, производство на млечни продукти

1                    работник, сортировач

3                    работник, сглобяване на детайли

2                    работник, производство на акумулатори

5                    ресторантски  работник

1                    разкройчик метал

1                    санитар

3                    склададжия

6                    складов работник

2                    стругар

4                    сервитьор

5                    тапицер

1                    тракторист

2                   топилчик   

4                    фрезист

1                    хладилен техник

4                    чистач

2                    шлайфист

3                    шлосер

1                    шлосер-електрозаварчик

1                    шлосер- монтьор

2                    шофьор, лекотоварен автомобил

4                    шофьор, автобус

1                    шофьор, специален тежкотоварен автомобил

5                    шофьор  ,автовоз

1                    шофьор, самосвал 

3                    щанцьор

 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

     1                 водач  мотокар

     2                  готвач                                                                                                                      

     2                  манипулант, промишлеността

     1                  машинен оператор обработка на каучук

     1                  продавач-консултант

     1                 общ работник,  промишлеността
 

 

 СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

  1                диагностик механик мпс                                                                               

  1                обслужващ работник, промишлено производство

  1                техник, механик

 

 

РАБОТНИ  МЕСТА  ПО  СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

   1               перач, преработваща промишленост                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                  

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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