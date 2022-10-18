Търсят учител и лектор, вижте всички свободни работни места
- 09:19, 18.10.2022
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Учител в целодневна форма на обучение и лектор по четири учебни предмета са сред свободните работни мест, обявено в Бюрото по труда в Пазарджик. Търсят се още ресурсен учител, медицински сестра, фармацевт, инженер. Както и десетки работници за производството - монтажници, оператори, елтехници.
Вижте всички обявени позиции:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 инженер, електрически контрол
3 медицинска сестра
1 отчетник, счетоводство
1 фармацевт магистър
1 учител цоуд
1 ресурсен учител
1 учител-лектор по чп, биология и зо, химия, оос
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
1 автомонтьор
3 барман
6 бояджия, изделия от дърво
1 водач, мотокар
4 галванотехник
1 готвач, заведение за бързо хранене (дюнерджия)
8 готвач
1 домашна помощница
1 дърводелец, мебелист
1 експедитор стоки и товари
1 електромеханошлосер
1 електротехник
2 електротехник, промишлено предприятие
2 електромонтьор
1 заварчик
9 касиер
2 лаборант
6 леяр
6 лепач
2 маневрист
1 метач
6 манипулант, промишлеността
5 мениджър /салонен управител/
4 майстор, производство на тестени изделия
6 машинен оператор
1 машинен оператор,мелене
2 машинен оператор, металообработващи машини
3 машинен оператор, производство на захарни изделия
1 машинен оператор, производство на мебели
7 машинен оператор,шиене
3 машинен оператор, шиене на тапицерия
2 машинист, псм
1 мебелист
1 монтажник, дограма
20 монтажник,велосипеди
10 монтажник, самолетни конструкции
2 механик, промишлено оборудване
1 механик, гараж за транспортни средства
1 моделиер-конструктор, облекла
1 настройчик, робот
1 началник смяна
3 обслужващ, бензиностанция/газостанция
7 обслужващ работник, промишлено производство
17 общ работник
7 общ работник, промишлеността
1 оператор, предпечатна подготовка
1 огняр
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
3 огняр
1 оператор на машина за издуване на бутилки
2 оператор , производствена линия
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност
1 отчетник, счетоводство
1 пакетировач
2 пекар
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 помощник готвач
20 продавач- консултант
1 прочиствач- шмиргелист, отливки
3 работник, кухня
2 работник покриване метални повърхности
1 работник, производство на млечни продукти
1 работник, сортировач
3 работник, сглобяване на детайли
2 работник, производство на акумулатори
5 ресторантски работник
1 разкройчик метал
1 санитар
3 склададжия
6 складов работник
2 стругар
4 сервитьор
5 тапицер
1 тракторист
2 топилчик
4 фрезист
1 хладилен техник
4 чистач
2 шлайфист
3 шлосер
1 шлосер-електрозаварчик
1 шлосер- монтьор
2 шофьор, лекотоварен автомобил
4 шофьор, автобус
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
5 шофьор ,автовоз
1 шофьор, самосвал
3 щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 водач мотокар
2 готвач
2 манипулант, промишлеността
1 машинен оператор обработка на каучук
1 продавач-консултант
1 общ работник, промишлеността
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик мпс
1 обслужващ работник, промишлено производство
1 техник, механик
РАБОТНИ МЕСТА ПО СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 перач, преработваща промишленост
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