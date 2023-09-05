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Търсят над 40 учители, вижте по какви предмети

  • 14:50, 05.09.2023
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/tarsqt-nad-40-uchiteli-vijte-po-kakvi-predmeti Marica.bg
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Бюро по труда - Пазарджик

ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

034 44 55 95; 44 49 98

 

Работни места за специалисти с висше образование:

1 агроном

1 архитект

1 директор, производство

2 инженер, конструктор

1 логопед

1 лаборант

1 медицинска сестра

1 медицински лаборант

1 образователен медиатор

2 психолог

1 рецепционист хотел

2 строителен техник

1 счетоводитл, оперативен

1 технически ръководител, строителство

1 технолог

1 учител-лектор по ФВС 293 ч.

1 учител лектор по музика - 122 ч.

1 учител лектор технологии и предприемачество - 87 ч.

1 учител лектор история и цивилизации – 140 ч.

1 учител лектор по география и икономика – 140 ч.

1 учител БЕЛ - 376 ч.

1 учител начален етап на обучение

1 учител по физическо възпитание и спорт - 293 ч.

1 учител по изобразително изкуство - 122 ч.

1 учител по музика - 122 ч.

1 учител-лектор по музика - 216 ч.

1 учител по физика и астрономия - 54 ч.

1 учител по география и икономика - 140 ч.

1 учител по история и цивилизация - 140 ч.

1 учител по английски език

1 учител по музика

1 учител по теоритично обучение

1 учител по френски език - 221 ч.

1 учител БЕЛ

1 учител музика - външен лектор, 324 ч.

1 учител изобразително изкуство - външен лектор, 324 ч., 68 ч.

1 учител-лектор по изобразително изкуство - 216ч.

1 учител подготвителна група

1 учител по история и цивилизации

1 учител по биология и здравно образование - 216 ч.

1 учител по КМИТ

1 учител по специализирана спортна подготовка-джудо

1 учител по ФВС

1 учител по химия и ОС

1 учител по хранителни или химични технологии

1 учител по география и икономика - лектор 72 ч.

2 учител по технологии и предприемачество - лектор - 51 ч, лектор 276 ч.

1 учител физика и астрономия - лектор 54 ч.

1 учител/лектор по икономика и предприемачество – 216 ч.

1 учител по география и икономика - лектор 276 ч.

1 учител история и цивилизация - лектор 276 ч.

1 учител руски език - лектор 108 ч.

1 учител/лектор по човекът и природата

1 учител ресурсен

4 учител ЦОУД 1-4 клас

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 асистент, офис

2 аранжор, витрини/щандове

6 автомонтьор

2 автомеханик ГТП

2 барман

1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/

1 бояджия, превозни средства

3 бояджия, стоманени конструкции

1 водач, мотокар

2 водопроводчик

3 готвач

1 геодезист

2 гладач,ютия

1 деловодител

2 дърводелец

1 диагностик, моторно превозно средство

2 електротехник, пром. предприятие

3 електромонтьор

2 електромеханошлосер

2 заварчик

2 заготовчик, изолационни платове

1 животновъд

1 камериерка

5 касиер

1 касиер-домакин

1 кранист

3 крояч, текстил

1 комисионер, заложна къща

3 лаборант

3 лепач

5 леяр

2 майстор производство на тестени изделия

1 маникюрист

3 матричар

2 машинист ПСМ

3 машинен оператор, дървообработване /на кантираща машина/

1 машинен оператор, производство на мебели/кантираща машина/

3 машинен оператор, изделия от хартия

3 машинен оператор, обработка на каучук

10 машинен оператор производство на пластмасови изделия

3 машинен оператор производство на пластмасови изделия

2 машинен оператор, шиене на тапицерия

2 механик, промишлено оборудване

1 мияч, съдове

1 монтажник дограма

2 монтажник, електронни елементи

6 монтажник, метални конструкции

3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление

6 настройчик, шприц машини

1 образователен медатор

5 обслужващ работник, промишлено производство

3 общ работник, промишлеността

16 общ работник

1 огняр

1 оператор, парни и водогрейни съоръжения

1 организатор, производство

2 охранител

1 помощник - готвач

3 помощник-кухня

1 помощник на учителя

1 портиер

1 пощенски раздавач /пощальон/

24 продавач- консултантт

3 работник, производство на акумулатори

3 работник, производство на метални конструкции

7 работник, кухня

22 работник, лента

24 работник, сезонен

5 работник сортировач

1 работник, поддръжка на асансьори

10 ресторантски работник

1 рехабилитатор

1 санитар

5 салонен управител

4 сервитьор

1 сладкар

1 счетоводител оперативен

2 строител, жилища /зидар, кофражист/

3 строителен техник

1 технически ръководител, строителство

1 технически сътрудник

1 технически секретар /англ. език/

6 техник, механик

1 технолог

2 технолог, технология на полимерите

2 топилчик

1 търговски представител

1 тракторист

9 чистач/хигиенист

8 шивач

2 шлайфист

2 шлосер

3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми

1 шлосер-монтьор

1 шофьор автобус

5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/

1 шофьор, лекотоварен автомобил

4 щанцьор, изработка на щанцформи

 

Свободни работни места по схема младежка заетост:

3 продавач - консултант „Енерджи-нр“ ЕООД

 

Свободни работни места за лица с трайни увреждания:

2 диагностик механик МПС

1 еколог

 

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Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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