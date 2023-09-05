Търсят над 40 учители, вижте по какви предмети
- 14:50, 05.09.2023
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Бюро по труда - Пазарджик
ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
034 44 55 95; 44 49 98
Работни места за специалисти с висше образование:
1 агроном
1 архитект
1 директор, производство
2 инженер, конструктор
1 логопед
1 лаборант
1 медицинска сестра
1 медицински лаборант
1 образователен медиатор
2 психолог
1 рецепционист хотел
2 строителен техник
1 счетоводитл, оперативен
1 технически ръководител, строителство
1 технолог
1 учител-лектор по ФВС 293 ч.
1 учител лектор по музика - 122 ч.
1 учител лектор технологии и предприемачество - 87 ч.
1 учител лектор история и цивилизации – 140 ч.
1 учител лектор по география и икономика – 140 ч.
1 учител БЕЛ - 376 ч.
1 учител начален етап на обучение
1 учител по физическо възпитание и спорт - 293 ч.
1 учител по изобразително изкуство - 122 ч.
1 учител по музика - 122 ч.
1 учител-лектор по музика - 216 ч.
1 учител по физика и астрономия - 54 ч.
1 учител по география и икономика - 140 ч.
1 учител по история и цивилизация - 140 ч.
1 учител по английски език
1 учител по музика
1 учител по теоритично обучение
1 учител по френски език - 221 ч.
1 учител БЕЛ
1 учител музика - външен лектор, 324 ч.
1 учител изобразително изкуство - външен лектор, 324 ч., 68 ч.
1 учител-лектор по изобразително изкуство - 216ч.
1 учител подготвителна група
1 учител по история и цивилизации
1 учител по биология и здравно образование - 216 ч.
1 учител по КМИТ
1 учител по специализирана спортна подготовка-джудо
1 учител по ФВС
1 учител по химия и ОС
1 учител по хранителни или химични технологии
1 учител по география и икономика - лектор 72 ч.
2 учител по технологии и предприемачество - лектор - 51 ч, лектор 276 ч.
1 учител физика и астрономия - лектор 54 ч.
1 учител/лектор по икономика и предприемачество – 216 ч.
1 учител по география и икономика - лектор 276 ч.
1 учител история и цивилизация - лектор 276 ч.
1 учител руски език - лектор 108 ч.
1 учител/лектор по човекът и природата
1 учител ресурсен
4 учител ЦОУД 1-4 клас
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 асистент, офис
2 аранжор, витрини/щандове
6 автомонтьор
2 автомеханик ГТП
2 барман
1 болногледач - може почасово /за жена с проблем с крака/
1 бояджия, превозни средства
3 бояджия, стоманени конструкции
1 водач, мотокар
2 водопроводчик
3 готвач
1 геодезист
2 гладач,ютия
1 деловодител
2 дърводелец
1 диагностик, моторно превозно средство
2 електротехник, пром. предприятие
3 електромонтьор
2 електромеханошлосер
2 заварчик
2 заготовчик, изолационни платове
1 животновъд
1 камериерка
5 касиер
1 касиер-домакин
1 кранист
3 крояч, текстил
1 комисионер, заложна къща
3 лаборант
3 лепач
5 леяр
2 майстор производство на тестени изделия
1 маникюрист
3 матричар
2 машинист ПСМ
3 машинен оператор, дървообработване /на кантираща машина/
1 машинен оператор, производство на мебели/кантираща машина/
3 машинен оператор, изделия от хартия
3 машинен оператор, обработка на каучук
10 машинен оператор производство на пластмасови изделия
3 машинен оператор производство на пластмасови изделия
2 машинен оператор, шиене на тапицерия
2 механик, промишлено оборудване
1 мияч, съдове
1 монтажник дограма
2 монтажник, електронни елементи
6 монтажник, метални конструкции
3 настройчик металообработващи машини с цифрово управление
6 настройчик, шприц машини
1 образователен медатор
5 обслужващ работник, промишлено производство
3 общ работник, промишлеността
16 общ работник
1 огняр
1 оператор, парни и водогрейни съоръжения
1 организатор, производство
2 охранител
1 помощник - готвач
3 помощник-кухня
1 помощник на учителя
1 портиер
1 пощенски раздавач /пощальон/
24 продавач- консултантт
3 работник, производство на акумулатори
3 работник, производство на метални конструкции
7 работник, кухня
22 работник, лента
24 работник, сезонен
5 работник сортировач
1 работник, поддръжка на асансьори
10 ресторантски работник
1 рехабилитатор
1 санитар
5 салонен управител
4 сервитьор
1 сладкар
1 счетоводител оперативен
2 строител, жилища /зидар, кофражист/
3 строителен техник
1 технически ръководител, строителство
1 технически сътрудник
1 технически секретар /англ. език/
6 техник, механик
1 технолог
2 технолог, технология на полимерите
2 топилчик
1 търговски представител
1 тракторист
9 чистач/хигиенист
8 шивач
2 шлайфист
2 шлосер
3 шлосер-матричар, поддръжка на шприц форми
1 шлосер-монтьор
1 шофьор автобус
5 шофьор, товарен автомобил /международни превози/
1 шофьор, лекотоварен автомобил
4 щанцьор, изработка на щанцформи
Свободни работни места по схема младежка заетост:
3 продавач - консултант „Енерджи-нр“ ЕООД
Свободни работни места за лица с трайни увреждания:
2 диагностик механик МПС
1 еколог
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