Търсите работа? Вижте новите свободни позиции в Пазарджик

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 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                експерт  застраховане                                                                                 

1                машинен инженер

1                мениджър, екип

2                психолог

1                учител, старши учител начален етап

1                учител в група за цоуп

1                учител/ст.учител -1/5 щат

1                учител лектор по биология  и здравно образование – 72 ч.

2                учител,ресурсен

2                медицинска сестра

1                счетоводител,оперативен

1                лекар

1                мениджър  екип

 

Работни места за средно 

професионално, средно и основно образование:

 

1                автомонтьор

1               автотенекеджия

1                аранжор / витрини щандове

3                арматурист

1                автомонтьор

1                барман

2                болногледач

1                бояджия, превозни средства

3                водопроводчик /външно вик/

20              водач, мотокар

2                готвач

6                готвач заведение за бързо хранене/ресторантски работник/

1                дърводелец, мебелист

2                електрозаварчик

5                електротехник строителен

2                електромонтьор

3                електромеханошлосер

1                електротехник, промишлено предприятие

3                електротехник, промишлено предприятие

1                заварчик

1                касиер

8                леяр

8                лепач

1                магазинер

5                манипулант, промишлеността

4                машинен оператор, производство на каучукови изделия

3                машинен оператор металообработващи машини с цпу

1                машинен оператор, шлифоване на стъкло

1                машинен оператор, пералня/перачница

3                машинен оператор, производство на картонени изделия

1                мияч, превозни средства/ръчно/

 6               машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1                механик, промишлено оборудване

3                монтажник, метални конструкции

2                монтажник, алуминиева дограма

30              монтажник, електронни елементи

5                монтажник, изделия от дърво

2                настройчик на машини с цпу

2                оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

3                общ работник, промишлеността

5                общ работник,строителството

13              общ  работник

1                оперативен дежурен

10              окачествител, продукти

1                пазач-портиер

3                продавач-консултант

1                помощник-готвач

11              работник кухня 

2                работник, производство на акумулатори

3                резач, горски дървен материал

5                салонен управител

3                сервитьор

3                сметосъбирач

1                счетоводител,оперативен

5                тапицер

1                термист

1                техник, технолог на алкохолни напитки

1                техник, асансьорна техника

2                техник, механик

1                техник, поддръжка на сгради и машини

2               топилчик

1                тракторист

1                чистач/хигиенист – 1час

1                чистач/хигиенист

5                шивач

2                шлосер

1                шофьор тежкотоварен автомобил  кат. С+е

6                щанцьор

 

 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1              автомонтьор

2              асистент, офис

2              бемберист

1              бункерист

          1              водач, мотокар

1               готвач   

1              готвач

1              готвач, заведение за бързо хранене                                                                                                           

1               електромонтьор, подстанции              

1              магазинер

2              машинен оператор, производство на каучукови изделия

2              машинен оператор, обработка на каучук

4               обслужващ работник промишлено производство

2              общ работник

1               общ работник, строителство на сгради

2              оператор, преса

2              оператор, каландър/каучук

1               охранител

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

4              продавач-консултант

4              продавач-консултант

1               сервитьор

1               счетоводител, оперативен

1               служител, резервации

1               чистач/хигиенист

1               шофьор, автобус

1              шофьор, тролейбус

                                            

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

 

         2           юрисконсулт

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