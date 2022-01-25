Търсите работа? Вижте новите свободни позиции в Пазарджик
- 25.01.2022 | 11:18
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 експерт застраховане
1 машинен инженер
1 мениджър, екип
2 психолог
1 учител, старши учител начален етап
1 учител в група за цоуп
1 учител/ст.учител -1/5 щат
1 учител лектор по биология и здравно образование – 72 ч.
2 учител,ресурсен
2 медицинска сестра
1 счетоводител,оперативен
1 лекар
1 мениджър екип
Работни места за средно
професионално, средно и основно образование:
1 автомонтьор
1 автотенекеджия
1 аранжор / витрини щандове
3 арматурист
1 автомонтьор
1 барман
2 болногледач
1 бояджия, превозни средства
3 водопроводчик /външно вик/
20 водач, мотокар
2 готвач
6 готвач заведение за бързо хранене/ресторантски работник/
1 дърводелец, мебелист
2 електрозаварчик
5 електротехник строителен
2 електромонтьор
3 електромеханошлосер
1 електротехник, промишлено предприятие
3 електротехник, промишлено предприятие
1 заварчик
1 касиер
8 леяр
8 лепач
1 магазинер
5 манипулант, промишлеността
4 машинен оператор, производство на каучукови изделия
3 машинен оператор металообработващи машини с цпу
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
1 машинен оператор, пералня/перачница
3 машинен оператор, производство на картонени изделия
1 мияч, превозни средства/ръчно/
6 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 механик, промишлено оборудване
3 монтажник, метални конструкции
2 монтажник, алуминиева дограма
30 монтажник, електронни елементи
5 монтажник, изделия от дърво
2 настройчик на машини с цпу
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
3 общ работник, промишлеността
5 общ работник,строителството
13 общ работник
1 оперативен дежурен
10 окачествител, продукти
1 пазач-портиер
3 продавач-консултант
1 помощник-готвач
11 работник кухня
2 работник, производство на акумулатори
3 резач, горски дървен материал
5 салонен управител
3 сервитьор
3 сметосъбирач
1 счетоводител,оперативен
5 тапицер
1 термист
1 техник, технолог на алкохолни напитки
1 техник, асансьорна техника
2 техник, механик
1 техник, поддръжка на сгради и машини
2 топилчик
1 тракторист
1 чистач/хигиенист – 1час
1 чистач/хигиенист
5 шивач
2 шлосер
1 шофьор тежкотоварен автомобил кат. С+е
6 щанцьор
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 автомонтьор
2 асистент, офис
2 бемберист
1 бункерист
1 водач, мотокар
1 готвач
1 готвач
1 готвач, заведение за бързо хранене
1 електромонтьор, подстанции
1 магазинер
2 машинен оператор, производство на каучукови изделия
2 машинен оператор, обработка на каучук
4 обслужващ работник промишлено производство
2 общ работник
1 общ работник, строителство на сгради
2 оператор, преса
2 оператор, каландър/каучук
1 охранител
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
4 продавач-консултант
4 продавач-консултант
1 сервитьор
1 счетоводител, оперативен
1 служител, резервации
1 чистач/хигиенист
1 шофьор, автобус
1 шофьор, тролейбус
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
2 юрисконсулт
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