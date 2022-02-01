Търсите ли работа? Вижте актуалните предложения

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 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                психолог

1                учител, старши учител начален етап

1                учител/ст.учител -1/5 щат

1                учител лектор по биология  и здравно образование – 72 ч.

2                учител,ресурсен

2                медицинска сестра

1                счетоводител,оперативен

1                лекар

1                мениджър  екип

1                ръководител, отдел продажби

1                инженер, електрически машини и апарати

1                учител математика,  компютърно моделиране и инф. технологии

Работни места за средно 

професионално, средно и основно образование:

 

1                асистент  офис

1                аранжор / витрини щандове

3                арматурист

1                автомонтьор

1                автотенекеджия

2                болногледач

1                бояджия, превозни средства

17              водач, мотокар

2                готвач

5                готвач заведение за бързо хранене/ресторантски работник/

1                дърводелец, мебелист

1                електротехник , поддръжка на сгради

5                електротехник строителен

2                електромонтьор

3                електромеханошлосер

3                електротехник, промишлено предприятие

1                касиер

1                камериер

2                леяр

8                лепач

1                магазинер

5                манипулант, промишлеността

2                машинен оператор, изделия от хартия

2                машинен оператор,печатарство

4                машинен оператор, производство на каучукови изделия

3                машинен оператор металообработващи машини с цпу

1                машинен оператор, шлифоване на стъкло

1                машинен оператор, пералня/перачница

3                машинен оператор, производство на картонени изделия

 6               машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1                механик, промишлено оборудване

2                монтажник, оборудване

50              монтажник, електронни елементи

5                монтажник, изделия от дърво

2                настройчик на машини с цпу

2                оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

3                общ работник, промишлеността

5                общ работник,строителството

13              общ  работник

1                оперативен дежурен

10              окачествител, продукти

2                помощник-готвач

1                пазач-портиер

2                продавач- консултант

11              работник кухня 

2                работник, производство на акумулатори

1                работник, сглобяване на детайли

3                резач, горски дървен материал

5                салонен управител

2                сервитьор

1                склададжия

1                счетоводител,оперативен

5                тапицер

1                термист

1                техник, оптик

1                техник, поддръжка на сгради и машини

1                тракторист

5                шивач

2                шлосер

 

 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1               автомонтьор

1               готвач                                                                                                                      

1               готвач, заведение за бързо хранене

1               електромонтьор, подстанции

1               манипулант, промишленост

5               охранител

1               продавач-консултант

1               продавач-консултант

4               продавач-консултант

4               продавач-консултант

10             продавач-консултант

2               работник, кухня

1               сервитьор

1               чистач/хигиенист

1               шофьор, автобус

1               готвач

1               общ работник, строителство на сгради

1               шофьор, тролейбус

2               оператор, преса

2               машинен оператор, производство на каучукови изделия

2               машинен оператор, обработка на каучук

1               водач, мотокар

2               бемберист

1               бункерист

1               магазинер

2               оператор, каландър/каучук

2               общ работник

2               асистент, офис

 

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

 

         2           юрисконсулт

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