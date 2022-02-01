Търсите ли работа? Вижте актуалните предложения

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- 01.02.2022 | 16:42
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Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 машинен инженер
1 психолог
1 учител, старши учител начален етап
1 учител/ст.учител -1/5 щат
1 учител лектор по биология и здравно образование – 72 ч.
2 учител,ресурсен
2 медицинска сестра
1 счетоводител,оперативен
1 лекар
1 мениджър екип
1 ръководител, отдел продажби
1 инженер, електрически машини и апарати
1 учител математика, компютърно моделиране и инф. технологии
Работни места за средно
професионално, средно и основно образование:
1 асистент офис
1 аранжор / витрини щандове
3 арматурист
1 автомонтьор
1 автотенекеджия
2 болногледач
1 бояджия, превозни средства
17 водач, мотокар
2 готвач
5 готвач заведение за бързо хранене/ресторантски работник/
1 дърводелец, мебелист
1 електротехник , поддръжка на сгради
5 електротехник строителен
2 електромонтьор
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 касиер
1 камериер
2 леяр
8 лепач
1 магазинер
5 манипулант, промишлеността
2 машинен оператор, изделия от хартия
2 машинен оператор,печатарство
4 машинен оператор, производство на каучукови изделия
3 машинен оператор металообработващи машини с цпу
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
1 машинен оператор, пералня/перачница
3 машинен оператор, производство на картонени изделия
6 машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 механик, промишлено оборудване
2 монтажник, оборудване
50 монтажник, електронни елементи
5 монтажник, изделия от дърво
2 настройчик на машини с цпу
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
3 общ работник, промишлеността
5 общ работник,строителството
13 общ работник
1 оперативен дежурен
10 окачествител, продукти
2 помощник-готвач
1 пазач-портиер
2 продавач- консултант
11 работник кухня
2 работник, производство на акумулатори
1 работник, сглобяване на детайли
3 резач, горски дървен материал
5 салонен управител
2 сервитьор
1 склададжия
1 счетоводител,оперативен
5 тапицер
1 термист
1 техник, оптик
1 техник, поддръжка на сгради и машини
1 тракторист
5 шивач
2 шлосер
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 автомонтьор
1 готвач
1 готвач, заведение за бързо хранене
1 електромонтьор, подстанции
1 манипулант, промишленост
5 охранител
1 продавач-консултант
1 продавач-консултант
4 продавач-консултант
4 продавач-консултант
10 продавач-консултант
2 работник, кухня
1 сервитьор
1 чистач/хигиенист
1 шофьор, автобус
1 готвач
1 общ работник, строителство на сгради
1 шофьор, тролейбус
2 оператор, преса
2 машинен оператор, производство на каучукови изделия
2 машинен оператор, обработка на каучук
1 водач, мотокар
2 бемберист
1 бункерист
1 магазинер
2 оператор, каландър/каучук
2 общ работник
2 асистент, офис
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
2 юрисконсулт
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