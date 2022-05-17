Търсите ли работа? Ето от какви кадри се нуждае бизнесът

Работниците в производството остават най-търсени в Пазарджишко. Това показва актуалният списък с предложения на Бюрото по труда. Свободните места за среднисти със специфични професии за пореден път са много повече от всички останали. Бизнесът се нуждае от електротехници, монтажници, машинни оператори, водачи на различни автомобили или мотокари.

Ето и пълния списък с предложения:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за висше образование :

1 рехабилитатор

1 машинен инженер

1 мениджър екип

1 оперативен, счетоводител

2 зъботехник

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 арматурист

1 автотенекеджия

3 автомонтьор

1 багерист

1 бетонджия

1 бояджия, превозни средства

2 болногледач

1 водач, електрокар

10 водач, мотокар

1 водопроводчик

1 главен готвач

1 градинар

2 гладач, ютия

1 готвач/дюнери/

1 готвач

1 дърводелец

3 дърводелец, мебелист

3 електромеханошлосер

3 електротехник, промишлено предприятие

1 електротехник , поддръжка на сгради

7 електротехник строителен

2 електромонтьор

1 заварчик

10 застрахователен агент

1 кранист (подвижен)

1 кредитен специалист

2 крояч, текстил

2 касиер

2 лепач

6 леяр

21 манипулант, промишлеността

2 майстор, производство на тестени изделия

1 машинист , пътно-строителни машини

1 машинен оператор, обработка на камъни

1 машинен оператор, обработка на плодове/зеленчуци

3 машинен оператор металообработващи машини с цпу

2 машинен оператор, изделия от хартия

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1 машинен оператор, шлифоване на стъкло

4 машинен оператор, шиене

2 механик, промишлено оборудване

2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

20 монтажник, електронни елементи

2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1 монтьор, електронни сигнални апаратури

2 настройчик на машини с ЦПУ

1 началник, смяна

2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20 обслужващ работник, промишлено производство

5 общ работник, промишлеността

5 общ работник

1 огняр на газ

10 окачествител, продукти

1 оперативен, счетоводител

1 охранител

1 пекар пици

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене

4 помощник-готвач

10 продавач- консултант

2 работник, кухня

1 работник, изолация

2 работник, оранжерия

2 работник, производство на акумулатори

3 работник,производство на млечни продукти

1 работник, сглобяване на детайли

6 работник, разсадник

3 резач, горски дървен материал

1 резач

1 стругар

10 сервитьор

5 склададжия

3 техник, механик

1 техник, поддръжка на сгради и машини

2 тракторист

2 фрезист

2 шлосер

1 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор кат. С

1 шофьор тежкотоварен автомобил 12 и повече тона

5 шивач

2 чистач

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 автомонтьор

1 готвач

2 носач-товарач, стоки

9 продавач-консултант

1 продавач-консултант

1 продавач-консултант

1 работник, кухня

1 касиер

1 сътрудник, социални дейности

2 сервитьор

1 фризьор

3 шофьор, автобус

1 пласьор, стоки

1 помощник кухня

2 машинен оператор обработка на каучук

2 водач мотокар

4 работник, строителството

1 електромеханик





СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик МПС

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 монтажник електронни елементи

1 техник, механик

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 обслужващ работник, промишлено производство

1 организатор производство

1 ел. монтьор електронна апаратура