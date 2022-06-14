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Свободните работни места в Пазарджишко - главно за хора с професия

  • 10:50, 14.06.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/svobodnite-rabotni-mesta-v-pazardjishko-glavno-za-hora-s-profesiq Marica.bg
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Хората с професия и специфични умения отново са най-търсени на пазара на труда в Пазарджишко. В актуалния списък със свободни места са обявени такива за специалисти в ремонта на автомобили, в работата с машини, в строителството, в производството или приготвянето на храни и други.

Ето какво се предлага на Бюрото по труда:

 

 Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                оперативен, счетоводител

1                мениджър  екип

2                специалист, оперативни дейности

1                зъботехник

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1                    арматурист

1                    аранжор

1                    автотенекеджия 

2                    автомонтьор

1                    асистент, офис

1                    бетонджия

1                    бояджия, превозни средства

5                    водач, мотокар

1                    водопроводчик, външно вик

5                    галванотехник

1                    главен готвач

2                    гладач, ютия

5                    готвач

1                    готвач, заведение за бързо хранене  (дюнерджия)

3                    градинар

2                    дърводелец, мебелист

3                    електромеханошлосер

3                    електротехник, промишлено предприятие

1                    електротехник , поддръжка на сгради

6                    електротехник строителен

2                    електромонтьор

1                    електротехник, строителен

10                  застрахователен агент

1                    кранист (подвижен)

1                    кредитен специалист

2                    крояч, текстил

10                  касиер

6                    леяр

15                  манипулант, промишлеността

5                    мениджър /салонен управител/

2                    майстор, производство на тестени изделия

1                    машинен оператор

2                    машинен оператор, изделия от хартия

1                    машинен оператор, производство на картонени изделия

15                  машинен оператор, производство на бутилки

1                    машинен оператор, шлифоване на стъкло

4                    машинен оператор, шиене

5                    механик, промишлено оборудване

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1                    моделиер-конструктор, облекла

1                    монтьор, електронни сигнални апаратури

1                    настройчик, робот

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

1                    обслужващ, бензиностанция/газостанция

12                  общ  работник

1                    огняр на газ

10                  окачествител, продукти

1                    оперативен, счетоводител

1                    перач/автомобили

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

1                    портиер

2                    полевъд

2                    помощник-готвач

27                  продавач- консултант

2                    почиствач,  шмиргелист 

3                    продавач топла витрина

5                    ресторантски  работник

7                    работник, кухня

3                    работник производство на млечни продукти

1                    работник, изолация

2                    работник, производство на акумулатори

3                    работник,производство на млечни продукти

1                    работник, озеленяване

5                    работник, строителство

1                    сортировач, плодове и зеленчуци

1                    специалист, технически дейности

2                    специалист, оперативни дейности

1                    стругар

10                  сервитьор

1                    склададжия

1                    технически сътрудник

4                    тракторист

1                    търговски агент

2                   топилчик   

2                    фрезист

1                    шлосер

1                    шофьор, пласьор

4                    шофьор, лекотоварен автомобил

1                    шофьор, автобус

5                    шивач

4                    щанцьор

3                    чистач 

 

 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

 

1               готвач                                                                                                                      

2               носач-товарач, стоки

9               продавач-консултант

4               работник, кухня

1               работник, строителство

1               продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/

3               шофьор, автобус                                                                                                                 

2               манипулант, промишлеността

1               електромеханик

1               снабдител, доставчик

1               чистач/хигиенист

1               общ работник

1               общ работник

2               продавач-консултант

1               дърводелец, мебелист

 

 СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

1               диагностик механик МПС                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

 

1               секретар /обл/

            

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ ОТ ЗНЗ

 

 

2          отчетник, уреждане на застрахователни полици

2           мияч превозни средства /ръчно/

1          общ работник    

1          общ работник, поддръжка на сгради                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  

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