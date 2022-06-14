Свободните работни места в Пазарджишко - главно за хора с професия
- 10:50, 14.06.2022
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Хората с професия и специфични умения отново са най-търсени на пазара на труда в Пазарджишко. В актуалния списък със свободни места са обявени такива за специалисти в ремонта на автомобили, в работата с машини, в строителството, в производството или приготвянето на храни и други.
Ето какво се предлага на Бюрото по труда:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 машинен инженер
1 оперативен, счетоводител
1 мениджър екип
2 специалист, оперативни дейности
1 зъботехник
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
1 аранжор
1 автотенекеджия
2 автомонтьор
1 асистент, офис
1 бетонджия
1 бояджия, превозни средства
5 водач, мотокар
1 водопроводчик, външно вик
5 галванотехник
1 главен готвач
2 гладач, ютия
5 готвач
1 готвач, заведение за бързо хранене (дюнерджия)
3 градинар
2 дърводелец, мебелист
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 електротехник , поддръжка на сгради
6 електротехник строителен
2 електромонтьор
1 електротехник, строителен
10 застрахователен агент
1 кранист (подвижен)
1 кредитен специалист
2 крояч, текстил
10 касиер
6 леяр
15 манипулант, промишлеността
5 мениджър /салонен управител/
2 майстор, производство на тестени изделия
1 машинен оператор
2 машинен оператор, изделия от хартия
1 машинен оператор, производство на картонени изделия
15 машинен оператор, производство на бутилки
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
4 машинен оператор, шиене
5 механик, промишлено оборудване
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
1 моделиер-конструктор, облекла
1 монтьор, електронни сигнални апаратури
1 настройчик, робот
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция
12 общ работник
1 огняр на газ
10 окачествител, продукти
1 оперативен, счетоводител
1 перач/автомобили
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 портиер
2 полевъд
2 помощник-готвач
27 продавач- консултант
2 почиствач, шмиргелист
3 продавач топла витрина
5 ресторантски работник
7 работник, кухня
3 работник производство на млечни продукти
1 работник, изолация
2 работник, производство на акумулатори
3 работник,производство на млечни продукти
1 работник, озеленяване
5 работник, строителство
1 сортировач, плодове и зеленчуци
1 специалист, технически дейности
2 специалист, оперативни дейности
1 стругар
10 сервитьор
1 склададжия
1 технически сътрудник
4 тракторист
1 търговски агент
2 топилчик
2 фрезист
1 шлосер
1 шофьор, пласьор
4 шофьор, лекотоварен автомобил
1 шофьор, автобус
5 шивач
4 щанцьор
3 чистач
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 готвач
2 носач-товарач, стоки
9 продавач-консултант
4 работник, кухня
1 работник, строителство
1 продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/
3 шофьор, автобус
2 манипулант, промишлеността
1 електромеханик
1 снабдител, доставчик
1 чистач/хигиенист
1 общ работник
1 общ работник
2 продавач-консултант
1 дърводелец, мебелист
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик МПС
1 обслужващ работник, промишлено производство
2 монтажник електронни елементи
1 техник, механик
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 секретар /обл/
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ ОТ ЗНЗ
2 отчетник, уреждане на застрахователни полици
2 мияч превозни средства /ръчно/
1 общ работник
1 общ работник, поддръжка на сгради
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