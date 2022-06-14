Хората с професия и специфични умения отново са най-търсени на пазара на труда в Пазарджишко. В актуалния списък със свободни места са обявени такива за специалисти в ремонта на автомобили, в работата с машини, в строителството, в производството или приготвянето на храни и други.

Ето какво се предлага на Бюрото по труда:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за висше образование :

1 машинен инженер

1 оперативен, счетоводител

1 мениджър екип

2 специалист, оперативни дейности

1 зъботехник

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 арматурист

1 аранжор

1 автотенекеджия

2 автомонтьор

1 асистент, офис

1 бетонджия

1 бояджия, превозни средства

5 водач, мотокар

1 водопроводчик, външно вик

5 галванотехник

1 главен готвач

2 гладач, ютия

5 готвач

1 готвач, заведение за бързо хранене (дюнерджия)

3 градинар

2 дърводелец, мебелист

3 електромеханошлосер

3 електротехник, промишлено предприятие

1 електротехник , поддръжка на сгради

6 електротехник строителен

2 електромонтьор

1 електротехник, строителен

10 застрахователен агент

1 кранист (подвижен)

1 кредитен специалист

2 крояч, текстил

10 касиер

6 леяр

15 манипулант, промишлеността

5 мениджър /салонен управител/

2 майстор, производство на тестени изделия

1 машинен оператор

2 машинен оператор, изделия от хартия

1 машинен оператор, производство на картонени изделия

15 машинен оператор, производство на бутилки

1 машинен оператор, шлифоване на стъкло

4 машинен оператор, шиене

5 механик, промишлено оборудване

2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1 моделиер-конструктор, облекла

1 монтьор, електронни сигнални апаратури

1 настройчик, робот

2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция

12 общ работник

1 огняр на газ

10 окачествител, продукти

1 оперативен, счетоводител

1 перач/автомобили

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 портиер

2 полевъд

2 помощник-готвач

27 продавач- консултант

2 почиствач, шмиргелист

3 продавач топла витрина

5 ресторантски работник

7 работник, кухня

3 работник производство на млечни продукти

1 работник, изолация

2 работник, производство на акумулатори

3 работник,производство на млечни продукти

1 работник, озеленяване

5 работник, строителство

1 сортировач, плодове и зеленчуци

1 специалист, технически дейности

2 специалист, оперативни дейности

1 стругар

10 сервитьор

1 склададжия

1 технически сътрудник

4 тракторист

1 търговски агент

2 топилчик

2 фрезист

1 шлосер

1 шофьор, пласьор

4 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор, автобус

5 шивач

4 щанцьор

3 чистач

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 готвач

2 носач-товарач, стоки

9 продавач-консултант

4 работник, кухня

1 работник, строителство

1 продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/

3 шофьор, автобус

2 манипулант, промишлеността

1 електромеханик

1 снабдител, доставчик

1 чистач/хигиенист

1 общ работник

1 общ работник

2 продавач-консултант

1 дърводелец, мебелист

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик МПС

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 монтажник електронни елементи

1 техник, механик

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 секретар /обл/

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ПО МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ ОТ ЗНЗ

2 отчетник, уреждане на застрахователни полици

2 мияч превозни средства /ръчно/

1 общ работник

1 общ работник, поддръжка на сгради