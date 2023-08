На 24 август 2023 г. една от най-големите европейски компании в обувния сектор - CCC, откри първия си магазин в Пазарджик, в търговски комплекс Холидей Парк на ул. „Димчо Дебелянов“ 10. Това е двайсет и първият магазин на CCC в България и е с търговска площ над 520 кв. м.

Новата шопинг дестинация предлага богат асортимент от модни обувки, чанти и аксесоари, които може да бъдат закупени ексклузивно в ССС. Портфолиото на CCC включва добре познатите марки Lasocki, Jenny Fairy и Sprandi, както и модели на емблематични спортни брандове като Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Skechers, Vans и Champion и модните Beverly Hills Polo Club, US Polo и Nine West.

CCC в Холидей Парк Пазарджик ще зарадва жителите и гостите на града с новата колекция за есента, която предлага модерни и удобни обувки, боти, маратонки, чанти и раници за дамите, мъжете и децата на атрактивни цени. Само до 27.8.2023 г. включително е налична и специална оферта по повод откриването на магазина – всички артикули са с -20% намаление. Чрез своята програма за лоялни клиенти ССС Клуб компанията предлага атрактивни придобивки под формата на отстъпка.

CCC означава най-доброто в модните обувки, стилни чанти, функционални раници и изискани аксесоари. Популярната верига работи на принципа на мулти-бранд концепцията, която включва продажбата на много марки за обувки под един покрив.

Дългогодишният опит на компанията в производството и търговията осигурява на клиентите високо качество, разумни цени и атрактивен дизайн. За това се грижат експертите на ССС, които внимателно подбират най-добрите материали и изграждат разнообразен асортимент от различни модели и марки. Всяка нова колекция включва както съвременни решения, отговарящи на горещите тенденции в стила, така и класически елегантни обувки за мъже и жени.

„Българските клиенти вече се убедиха в качеството и разнообразието, които предлагаме. Ценовата стратегия на веригата е в това да предлага висококачествен продукт на достъпни цени. Компанията е фокусирана към обслужването и работи за това предлаганата продуктова гама и качеството на услугата да отговарят на най-високите очаквания на клиентите. Надяваме се да генерираме силен интерес към новия ни магазин и жителите на Пазарджик, да оценят новата си придобивка”, коментира Ивайло Павлов, Генерален директор на ССС за България и Сърбия.

За CCC:

CCC е най-голямата компания за търговия на дребно за обувки в Централна Европа и най-големият производител на обувки в Европа. Групата има над 992 магазина, в над 28 страни, приблизително 90 платформи за електронна търговия, както и собствена фабрика за кожени обувки в Полша. Широкият асортимент от обувки на достъпни цени се предлага за дамите, мъжете, младежите и децата от всички възрастови групи. CCC продава над 52 милиона чифта обувки годишно. В България групата оперира от 2015 г. чрез подразделението си CCC България и притежава 21 магазина в 14 града и онлайн магазин www.ccc.eu.

Модни и достъпни продукти се предлагат на клиенти в Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Австрия, Хърватска, Словения, България, Сърбия, Латвия, Литва, Румъния и Естония, Молдова, Гърция и много други държави.

В магазините на ССС се предлагат обувки и аксесоари, които са практични, качествени и в крак с последните модни тенденции. Клиентите на ССС имат възможност да избират от широк спектър продукти за всеки повод – от всекидневни или спортни обувки до елегантни кожени обувки. Групата предлага продукти от собствени марки, както и над 1000 лицензирани такива.

Най-популярният бранд в CCC е Lasocki, който предлага изделия от естествена кожа. На българския пазар вече са познати и търсени Gino Rossi, Sprandi, Jenny Fairy, DeeZee, Quazi и др. собствени марки от портфолиото на ССС. Групата предлага и над 1000 други марки, освен собствените.