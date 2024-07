През 2024 г. Шекспирова компания „Петровден“ отбелязва 25 години Шекспир в Паталеница.

Шекспировият театър под звездите е създаден първоначално като колаборация между режисьора Христо Церовски, Инна Церовска, техните студенти по актьорско майсторство от ПУ „Паисий Хилендарски“ и с неотменната подкрепа на Никола Колев – директор на ОУ „К. Величков“, с. Паталеница.

Зад тези 25 години стоят нестихващ ентусиазъм, творчески постижения, международни институционални и професионални контакти. От 1999 г. насам на „сцената с най-високия таван“ са представени над 20 шекспирови пиеси, актьорски ателиета, авторски спектакли и социално-творчески проекти.

През 2024 г. Шекспирова компания „Петровден“ Ви кани на 4 шекспирови представления на лятната сцена на ОУ „К. Величков“, с. Паталеница. Две от тях са реверанс към знакови моменти от миналото, а останалите две хвърлят поглед към бъдещето и представят нови сътрудничества както в страната, така и навън.

Ø 6 юли, 21:00 ч. – „Сън в лятна нощ“, реж. Людмила Даскалова; асистент: Детелина Стойчева. Спектакълът е поставен за първи път през 2022 г. и в създаването му се включват знакови професионалисти от театралната сфера – сценографът Елена Иванова и хореографът Татяна Соколова. Омагьосаната гора оживява с изпълнението на малките актьори от Театрална школа „Пластилин“. Лекотата и приказността на шекспировата пиеса са интригуващи за подрастващите и позволяват свободен полет на въображението. Магията на Обероновата гора и комичните ситуации са поднесени през призмата на детската сензитивност в най- чистата ѝ форма.

Ø 20 юли, 21:00 ч. – „Дванайсета нощ“, реж. Тодор Димитров. Продукцията на Шекспирова компания „Петровден“ от 2023 г. ще се играе отново под звездите на Паталеница. Постановката силно се доближава до начина, по който са представяни пиесите в Театър Глобус по времето на Шекспир. Поради своята отвореност и непосредственост този тип театър създава осезаемо чувство за общност и съпреживяване.

Ø 26 юли, 21:00 ч. – „Макбет“ (Соло). Моноспектакъл на Пол Гудуин. Моноспектакълът гостува тази година на Шекспировия фестивал в Йорк, където Инна Церовска бе поканена да сподели и почерпи опит за работата с шекспиров театър. Актьорът Пол Гудуин приема да гостува веднага в събитията организирани от „Петровден“ тази година.

Актьорът с впечатляваща професионална биография ще ръководи и актьорско ателие в дните 21-25 юли.

Ø 27 юли, 21:00 ч. - #Shakespearience – спектакъл режисиран от младият български творец Константин Еленков по случай 25 годишнината на Шекспирова компания „Петровден“.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Община Пазарджик, Общински съвет по наркотични вещества – Пазарджик, Театрална къща и приятели, както и с любезното съдействие на ОУ „Константин Величков“, Читалище „Св. Панталеймон – 1909“ и Младежки дом Пазарджик.

***

За нас:

Шекспировият театър под звездите се ражда в Паталеница през 1999 г. с името Шекспирова театрална школа „Петровден“. Режисьорът Христо Церовски заедно със съпругата си Инна решават да разкрият магията на театъра пред децата от местното училище и същевременно да дадат възможност на студентите си от Пловдивския университет да практикуват актьорската професия.

Това се превръща в една традиция, която утвърждава нова естетика в професионалната театрална работа. Всяка година се представят различни заглавия от великия драматург и се събира на едно място актьори от различни националности. Публиката е от всички краища на България и чужбина. Поддържането на тази традиция допринася за културния колорит на село Паталеница и неговата популярност. Спектаклите през годините са режисирани от Христо Церовски, Тодор Димитров, Вяра Начева, Калин Ангелов. Неизменен техен партньор е и Гьорги Георгиев – Антика – музикален педагог, режисьор и актьор. Сценографските решения и костюмографията са дело на Теодора Лазарова, Илина Грозева, Тодор Димитров, Инна Церовска. На лятната сцена в Паталеница са играли много български и английски актьори.

След преждевременната смърт на Христо Церовски, Инна Церовска продължава да „дирижира“ с твърда ръка всички шекспирови инициативи и поставя “Петровден“ на културната карта в страната и Европа.

От 2009 год. шекспировите летни спектакли се осъществяват в сътрудничество с Guildford School of Acting при University of Surrey, UK. За наше огромно щастие и удоволствие, сътрудничеството започва актьорът, режисьор и преподавател от Guildford School of Acting – Рекс Дойл. Негови последователи са Стере Майер, Джени Кларк, Лора Уестън и английските му колеги режисьори Тревър Роулинс, Тери Фендър и Ръсел Болъм.

От 2016 г. компанията си сътрудничи с НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и представления създадени по шекспирови текстове се играят на сцената в Паталеница.

От 2020 г. събитията се реализират под името на Шекспирова компания „Петровден“.

Шекспирова компания „Петровден“ е единствена по рода си в България и с дейността си представлява наистина голям интерес, както за зрители, така и за професионалисти които искат да участват в проектите й, да се запознават с работата й и да я популяризират. Тази рядкост, този феномен беше и вдъхновение за творците на документалния филм "Шекспир по балкански", продукция на Българската Национална Телевизия.

*Инна Церовска – мениджър на Шекспирова компания „Петровден“