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Само 5 места за висшисти, търсят десетки работници в производството и услугите

  • 10:30, 31.05.2022
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/samo-5-mesta-za-visshisti-tarsqt-desetki-rabotnici-v-proizvodstvoto-i-uslugite Marica.bg
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   Снимка: Pixabay

Само 5 са свободните раотни места за висшисти в актуалния списък на Бюрото по труда в Пазарджик. Търсенето на специалисти със средно образование отново е значително по-голямо, като най-много са позициите в производството и услугите. 

Ето от какви кадри се нуждае бизнесът в Пазарджишко:

 

Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

 

Работни  места за  висше образование :

 

1                машинен инженер

1                мениджър  екип

1                оперативен, счетоводител

2                зъботехник

 

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1                    арматурист

2                    аранжор

1                    автотенекеджия 

1                    автомонтьор

1                    асистент, офис

1                    багерист

2                    банков служител, обслужване на клиенти

1                    бетонджия

1                    бояджия, превозни средства

1                    водопроводчик

1                    главен готвач

2                    гладач, ютия

4                    готвач

3                    градинар

2                    дърводелец, мебелист

3                    електромеханошлосер

3                    електротехник, промишлено предприятие

1                    електротехник , поддръжка на сгради

6                    електротехник строителен

2                    електромонтьор

10                  застрахователен агент

1                    кранист (подвижен)

1                    кредитен специалист

2                    крояч, текстил

7                    касиер

6                    леяр

10                  манипулант, промишлеността

2                    майстор, производство на тестени изделия

1                    машинист , пътно-строителни машини

1                    машинен оператор, обработка на камъни

2                    машинен оператор, изделия от хартия

15                  машинен оператор, производство на бутилки

1                    машинен оператор, шлифоване на стъкло

4                    машинен оператор, шиене

5                    механик, промишлено оборудване

2                    монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1                    моделиер-конструктор, облекла

1                    монтьор, електронни сигнални апаратури

1                    настройчик, робот

2                    оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20                  обслужващ работник, промишлено производство

5                    общ  работник

5                    общ работник, производство

1                    огняр на газ

10                  окачествител, продукти

1                    оперативен, счетоводител

2                    помощник кухня, заведение за бързо хранене

1                    помощник-готвач

22                  продавач- консултант

2                    почиствач,  шмиргелист 

3                    портиер

3                    работник, кухня

3                    работник производство на млечни продукти.

1                    работник, изолация

2                    работник, производство на акумулатори

3                    работник,производство на млечни продукти

1                    работник, сглобяване на детайли

1                    старши  счетоводител

1                    стругар

10                  сервитьор

1                    склададжия

1                    технически секретар                                                                                                                 

4                    тракторист

2                    фрезист

1                    шлосер

1                    шофьор, пласьор

3                    шофьор, лекотоварен автомобил

1                    шофьор кат. с

1                    шофьор, автобус

5                    шивач

4                    щанцьор

2                    чистач 

 

  ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1             готвач                                                                                                                      

              носач-товарач, стоки

9             продавач-консултант

1             работник, кухня

4              работник, строителство

1               продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/

1               сервитьор

1              фризьор   

3               шофьор, автобус                                                                                                                 

1               пласьор, стоки

2               машинен оператор обработка на каучук

1               електромеханик

1               настройчик фрезмашини

1               обслужващ работник промишлено производство

1               машинен оператор металообработващи машини

 

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1               диагностик механик мпс                                                                               

1               обслужващ работник, промишлено производство

2               монтажник електронни елементи

1               техник, механик

 

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1               секретар /обл/

 

Пазарджик Бюро по труда работни места предложения
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