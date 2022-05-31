Само 5 места за висшисти, търсят десетки работници в производството и услугите
- 10:30, 31.05.2022
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Само 5 са свободните раотни места за висшисти в актуалния списък на Бюрото по труда в Пазарджик. Търсенето на специалисти със средно образование отново е значително по-голямо, като най-много са позициите в производството и услугите.
Ето от какви кадри се нуждае бизнесът в Пазарджишко:
Бюро по труда - Пазарджик
Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А
Работни места за висше образование :
1 машинен инженер
1 мениджър екип
1 оперативен, счетоводител
2 зъботехник
Работни места за средно професионално, средно и основно образование:
1 арматурист
2 аранжор
1 автотенекеджия
1 автомонтьор
1 асистент, офис
1 багерист
2 банков служител, обслужване на клиенти
1 бетонджия
1 бояджия, превозни средства
1 водопроводчик
1 главен готвач
2 гладач, ютия
4 готвач
3 градинар
2 дърводелец, мебелист
3 електромеханошлосер
3 електротехник, промишлено предприятие
1 електротехник , поддръжка на сгради
6 електротехник строителен
2 електромонтьор
10 застрахователен агент
1 кранист (подвижен)
1 кредитен специалист
2 крояч, текстил
7 касиер
6 леяр
10 манипулант, промишлеността
2 майстор, производство на тестени изделия
1 машинист , пътно-строителни машини
1 машинен оператор, обработка на камъни
2 машинен оператор, изделия от хартия
15 машинен оператор, производство на бутилки
1 машинен оператор, шлифоване на стъкло
4 машинен оператор, шиене
5 механик, промишлено оборудване
2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали
1 моделиер-конструктор, облекла
1 монтьор, електронни сигнални апаратури
1 настройчик, робот
2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/
20 обслужващ работник, промишлено производство
5 общ работник
5 общ работник, производство
1 огняр на газ
10 окачествител, продукти
1 оперативен, счетоводител
2 помощник кухня, заведение за бързо хранене
1 помощник-готвач
22 продавач- консултант
2 почиствач, шмиргелист
3 портиер
3 работник, кухня
3 работник производство на млечни продукти.
1 работник, изолация
2 работник, производство на акумулатори
3 работник,производство на млечни продукти
1 работник, сглобяване на детайли
1 старши счетоводител
1 стругар
10 сервитьор
1 склададжия
1 технически секретар
4 тракторист
2 фрезист
1 шлосер
1 шофьор, пласьор
3 шофьор, лекотоварен автомобил
1 шофьор кат. с
1 шофьор, автобус
5 шивач
4 щанцьор
2 чистач
ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”
1 готвач
носач-товарач, стоки
9 продавач-консултант
1 работник, кухня
4 работник, строителство
1 продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/
1 сервитьор
1 фризьор
3 шофьор, автобус
1 пласьор, стоки
2 машинен оператор обработка на каучук
1 електромеханик
1 настройчик фрезмашини
1 обслужващ работник промишлено производство
1 машинен оператор металообработващи машини
СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1 диагностик механик мпс
1 обслужващ работник, промишлено производство
2 монтажник електронни елементи
1 техник, механик
СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”
1 секретар /обл/
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