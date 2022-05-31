Само 5 са свободните раотни места за висшисти в актуалния списък на Бюрото по труда в Пазарджик. Търсенето на специалисти със средно образование отново е значително по-голямо, като най-много са позициите в производството и услугите.

Ето от какви кадри се нуждае бизнесът в Пазарджишко:

Бюро по труда - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” № 15 А

Работни места за висше образование :

1 машинен инженер

1 мениджър екип

1 оперативен, счетоводител

2 зъботехник

Работни места за средно професионално, средно и основно образование:

1 арматурист

2 аранжор

1 автотенекеджия

1 автомонтьор

1 асистент, офис

1 багерист

2 банков служител, обслужване на клиенти

1 бетонджия

1 бояджия, превозни средства

1 водопроводчик

1 главен готвач

2 гладач, ютия

4 готвач

3 градинар

2 дърводелец, мебелист

3 електромеханошлосер

3 електротехник, промишлено предприятие

1 електротехник , поддръжка на сгради

6 електротехник строителен

2 електромонтьор

10 застрахователен агент

1 кранист (подвижен)

1 кредитен специалист

2 крояч, текстил

7 касиер

6 леяр

10 манипулант, промишлеността

2 майстор, производство на тестени изделия

1 машинист , пътно-строителни машини

1 машинен оператор, обработка на камъни

2 машинен оператор, изделия от хартия

15 машинен оператор, производство на бутилки

1 машинен оператор, шлифоване на стъкло

4 машинен оператор, шиене

5 механик, промишлено оборудване

2 монтажник мебели от дърво и други подобни материали

1 моделиер-конструктор, облекла

1 монтьор, електронни сигнални апаратури

1 настройчик, робот

2 оператор, производство на акумулатори /контролни функции/

20 обслужващ работник, промишлено производство

5 общ работник

5 общ работник, производство

1 огняр на газ

10 окачествител, продукти

1 оперативен, счетоводител

2 помощник кухня, заведение за бързо хранене

1 помощник-готвач

22 продавач- консултант

2 почиствач, шмиргелист

3 портиер

3 работник, кухня

3 работник производство на млечни продукти.

1 работник, изолация

2 работник, производство на акумулатори

3 работник,производство на млечни продукти

1 работник, сглобяване на детайли

1 старши счетоводител

1 стругар

10 сервитьор

1 склададжия

1 технически секретар

4 тракторист

2 фрезист

1 шлосер

1 шофьор, пласьор

3 шофьор, лекотоварен автомобил

1 шофьор кат. с

1 шофьор, автобус

5 шивач

4 щанцьор

2 чистач

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ”

1 готвач

носач-товарач, стоки

9 продавач-консултант

1 работник, кухня

4 работник, строителство

1 продавач-консултант/захарни изделия, кафе и цигари/

1 сервитьор

1 фризьор

3 шофьор, автобус

1 пласьор, стоки

2 машинен оператор обработка на каучук

1 електромеханик

1 настройчик фрезмашини

1 обслужващ работник промишлено производство

1 машинен оператор металообработващи машини

СВОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 диагностик механик мпс

1 обслужващ работник, промишлено производство

2 монтажник електронни елементи

1 техник, механик

СХЕМА „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

1 секретар /обл/