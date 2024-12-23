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С две победи за Ракитово волей завърши коледния турнир

  • 11:46, 23.12.2024
    • https://www.marica.bg/region/pazardjik/s-dve-pobedi-za-rakitovo-voley-zavarshi-koledniq-turnir Marica.bg
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Залата в Костандово посрещна отборите на Елин Пелин, Белово и Пазарджик в традиционния турнир под егидата на кмета Холянов.
Ето и класирането:

Момичета под 16 години
1. Ракитово Волей.
2. Феникс 2024 от Елин Пелин

Момичета под 18 години
1. Ракитово Волей.
2. Феникс 2024 от Елин Пелин

Момчета под 16 години
1. Хебър Пазарджик
2. Марица Белово
3. Ракитово Волей

Състезателите бяха наградени от зам.-кмета Георги Кюркчиев.

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ракитово волейбол спорт турнир костандово
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