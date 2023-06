Рок и бирфест за първи път гостува в Ракитово

За първи път Община Ракитово организира рок и бирфест, при това - двудневен. Той ще бъде на 16 и 17 юни в парка на входа на родопското градче.

Много рок, вкусна храна и хубава бира ще съпътстват страхотното настроение, обещават организаторите.

На сцената ще бъдат Хангар 42, The Fourtones, Катарзис (ex. Ivory Twilight), Voice and Fingers и звездите от телевизионните екрани Шеки и Тома Здравков.

Храната също ще е звездна, благодарение на Реджеп Бадев - победителят в Хелс Китчън.

Ракитово.

На 16 юни (петък) програмата започва в 16 часа с DJ и продължава с Хангар 42 е Шеки и приятели. На следващия ден купонът се възобновява в 11 часа с останалите изпълнители, DJ, игри и награди. Вечерта ще завърши с мега-талантливия Тома Здравков.